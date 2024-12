THE EU FAB 6 ROADSHOWS CELEBRATE THE HERITAGE AND EXCELLENCE OF EUROPEAN WINES IN ZURICH AND GENEVA

ROADSHOW CH 1 ROADSHOW CH 2 ROADSHOW CH 3

A two-day event intended to highlight the diversity of Spanish Garnacha AOP and Premières Côtes de Bordeaux Cadillac AOP wines in the Swiss booming wine market

ROMA, ITALY, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- German and Italian versions below.LES TOURNÉES DE PRÉSENTATION DU PROJET THE EU FAB 6 CÉLÈBRENT L’HÉRITAGE ET L’EXCELLENCE DES VINS EUROPÉENS À ZURICH ET À GENÈVESuisse, novembre 2024 – Les tournées de présentation du projet The EU Fab 6 ont apporté en Suisse les meilleures traditions vinicoles européennes, proposant un voyage immersif à travers les célèbres vignobles de Cadillac et les régions espagnoles où prospère le cépage Garnacha. Des dégustations exclusives réunissant des producteurs et plus de 100 professionnels du vin, dont des sommeliers, des journalistes, des importateurs et des consultants, ont été organisées dans le cadre de ces événements, qui se sont tenus dans l’emblématique FIFA Museum à Zurich et dans le prestigieux Fairmont Grand Hotel de Genève.La collaboration entre les régions d’origine de l’AOP Garnacha (qui comprend les AOP Campo de Borja, Calatayud, Cariñena et Terra Alta) et la région des Premières Côtes de Bordeaux (avec les AOP Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux et les célèbres vins de vendanges tardives Loupiac et Cadillac) a mis en évidence la diversité et l’excellence des vins européens labellisés promus dans le cadre des systèmes de qualité de l’Union européenne. Tout en conservant leur identité propre, ces régions partagent un engagement en faveur de la tradition vinicole, de la durabilité et de la qualité, soulignant le leadership de l’Europe dans l’échiquier vinicole mondial.Le Garnacha (grenache), l’un des cépages les plus anciens et les plus polyvalents, est originaire d’Espagne, et plus précisément de la région de l’Aragon. Il est historiquement lié à l’ancienne Couronne d’Aragon, dont les territoires s’étendaient du nord-est de l’Espagne au sud-est de la France, ainsi qu’en Sardaigne. Réputé pour sa résistance aux climats secs, le Garnacha est utilisé dans une large gamme de vins de qualité, comme des rouges charnus et des rosés délicats, et est apprécié pour ses caractéristiques respectueuses de l’environnement.La région des Premières Côtes de Bordeaux représente des siècles de savoir-faire perfectionné, et regroupe des terroirs produisant des vins élégants et équilibrés, à son image.Ensemble, ces régions témoignent de la richesse et de la diversité de la viticulture européenne, et rassemblent aussi bien des domaines familiaux ancrés dans la tradition que des coopératives représentant des milliers de vignerons, offrant une variété exceptionnelle de vins et une concentration importante de vignobles historiques dans toute l’Europe.Chaque événement a commencé avec une présentation du projet «The EU Fab 6 – Savor PDO and PGI wines and deli meats from Europe» et de la signification du label Appellation d’origine protégée, menée par Carolina de Funes, responsable de l’Asociación Garnacha Origen, et Emma Baudry, responsable de Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac. Les participants ont ensuite pu découvrir au cours d’une dégustation itinérante jusqu’à 64 vins différents issus des AOP présentées.Ces événements ont été une occasion unique d’interagir directement avec les producteurs, de découvrir les histoires qui se cachent derrière les étiquettes et d’approfondir notre compréhension de l’héritage, des terroirs et du savoir-faire qui caractérisent ces célèbres vins. Ces échanges en personne ont permis de créer un environnement unique pour tisser des liens importants et comprendre pleinement l’essence de la viticulture européenne.Le luxueux Fairmont Grand Hotel de Genève et le FIFA Museum de Zurich ont constitué un cadre idéal pour ces événements prestigieux, conformément à la réputation de la Suisse en tant que marché clé pour les vins européens haut de gamme. L’atmosphère élégante et les installations exceptionnelles ont favorisé un réseautage dynamique et souligné l'importance des relations directes entre les producteurs et les consommateurs, en renforçant les liens émotionnels et culturels qui se cachent derrière chaque bouteille.Les événements du projet EU Fab 6 de Zurich et de Genève ont célébré l’héritage et l’excellence de la viticulture européenne, offrant aux professionnels une meilleure appréciation des vins de vendange tardive de l’AOP Cadillac, de l’AOP Cadillac Côtes de Bordeaux et de l’AOP Garnacha. Ces événements ont non seulement mis en lumière la diversité et la qualité des vins AOP européens, mais ils ont également souligné la valeur des tournées de présentation en tant que plateformes de rencontres directes avec les producteurs, favorisant des liens authentiques et une meilleure compréhension des traditions viticoles. La campagne se poursuit et renforce le rôle de l’Europe en tant que leader mondial dans le domaine des vins labellisés haut de gamme.Cofinancé par l’Union européenne, The EU Fab 6 vise à promouvoir l’excellence des produits labellisés AOP et IGP sur deux marchés clés : le Royaume-Uni et la Suisse. Ces derniers se caractérisent par des consommateurs de plus en plus avertis et une demande croissante de produits alimentaires certifiés de grande qualité.Au cours des trois prochaines années, de nombreuses activités seront organisées, notamment des événements de formation, des dégustations dans des œnothèques et des magasins spécialisés, ainsi qu’une campagne innovante de marketing sonore, qui permettra aux consommateurs de découvrir les caractéristiques uniques des charcuteries et des vins des consortiums participants:• le Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italie) – chef de file du projet;• le Consorzio Cacciatore Italiano (Italie);• le Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italie);• l’ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (France);• l’Asociación para la promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Espagne);• le Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo (Italie).Ces produits représentent le meilleur du patrimoine agroalimentaire européen, l’expression de territoires uniques et de traditions séculaires qui garantissent la qualité et l’authenticité grâce aux labels AOP et IGP.--DIE ROADSHOWS VON THE EU FAB 6 FEIERN IN ZÜRICH UND GENF DAS RUHMREICHE ERBE UND DIE EXZELLENZ DER EUROPÄISCHEN WEINESchweiz, November 2024 – Die Roadshows von The EU Fab 6 brachten die besten europäischen Weintraditionen in die Schweiz und ermöglichten eine umfassende Reise durch die renommierten Weinregionen von Cadillac und die spanischen Garnacha-Gebiete. Die Veranstaltungen, die im ikonischen FIFA World Museum in Zürich und im prestigeträchtigen Fairmont Hotel in Genf stattfanden, boten exklusive Verkostungen, bei denen Produzenten mit über 100 Fachleuten der Weinbranche - darunter Sommeliers, Journalisten, Importeure und Berater – in Kontakt traten.Durch die Zusammenarbeit der Herkunftsgebiete von g.U.-Weinen wie Garnacha, Campo de Borja, Calatayud, Cariñena und Terra Alta und der Region Premières Côtes de Bordeaux mit g.U.-Weinen wie Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux sowie den berühmten Spätleseweinen Loupiac und Cadillac, wurde die Vielfalt und Exzellenz jener zertifizierten europäischen Weine hervorgehoben, die im Rahmen der EU-Qualitätsmodelle gefördert werden. Diese Regionen bleiben ihrer Identität treu und teilen zugleich ihr Engagement für Tradition, Nachhaltigkeit und Qualität – ein Beweis für Europas führende Rolle in der globalen WeinindustrieDie Garnacha, eine der ältesten und vielseitigsten Rebsorten, stammt aus der spanischen Region Aragonien und ist historisch eng mit der Krone Aragoniens verknüpft. Diese im Nordosten Spaniens, im Südosten Frankreichs und in Sardinien verbreitete Rebe war seit jeher bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit in besonders trockenen und heißen Klimazonen. Die Garnacha liefert eine reiche Palette hochwertiger Weine – von kräftigen Rotweinen bis hin zu feinen Rosés - und wird insbesondere für ihre umweltfreundlichen Eigenschaften geschätzt.Die Region Premières Côtes de Bordeaux steht für jahrhundertealte raffinierte Handwerkskunst und spiegelt ein Terroir wider, das elegante und harmonische Weine hervorbringt. Gemeinsam erzählen diese Regionen eine Geschichte von Reichtum und Vielfalt der europäischen Weinproduktion, geprägt durch familiengeführte Weingüter und traditionsreiche Genossenschaften, die Tausende von Winzern vertreten. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Vielfalt an Weinen und eine außergewöhnliche Konzentration historischer Weinberge in ganz Europa.Die Events eröffneten mit eindrucksvollen Präsentationen von Carolina de Funes, Managerin der Asociación Garnacha Origen, und Emma Baudry, Managerin von Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac. Beide stellten das Projekt „The EU Fab 6 – Savor PDO and PGI wines and deli meats from Europe“ vor und erläuterten die Bedeutung der geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.). Im Anschluss hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, im Rahmen einer Verkostungstour bis zu 64 verschiedene g.U.-Weine kennenzulernen.Diese Veranstaltungen boten eine einzigartige Gelegenheit, direkt mit den Produzenten in Kontakt zu treten, die Geschichten hinter den Etiketten zu entdecken und ein tieferes Verständnis für das kulturelle Erbe, die Terroirs und die Handwerkskunst dieser großartigen Weine zu gewinnen. Der direkte Austausch schuf eine perfekte Atmosphäre, um neue Verbindungen aufzubauen und die immense Bedeutung der europäischen Weinproduktion zu erfassen.Die stilvolle Atmosphäre und die erstklassigen Veranstaltungsorte förderten ein dynamisches Networking und betonten die Relevanz von direkten Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten. Dadurch konnten die emotionalen und kulturellen Verbindungen, die hinter jeder Flasche stehen, noch mehr gestärkt werden. Das luxuriöse Fairmont Hotel in Genf und das FIFA World Museum in Zürich boten den perfekten Rahmen für diese prestigeträchtigen Veranstaltungen und unterstrichen die Bedeutung der Schweiz als attraktiven Zielmarkt für europäische Premium-Weine.Die Veranstaltungen von The EU Fab 6 in Zürich und Genf feierten das Erbe und die Exzellenz der europäischen Weinherstellung und ermöglichten Fachleuten einen tiefen Einblick in die Welt der g.U.-Weine Cadillac Spätlese, Cadillac Côtes de Bordeaux und Garnacha g.U.. Diese Events stellten nicht nur die Vielfalt und Qualität der europäischen g.U.-Weine in den Mittelpunkt, sondern betonten auch die Bedeutung von Roadshows als Plattformen für direkte Begegnungen mit den Herstellern. Sie förderten authentische Verbindungen und ein vertieftes Verständnis der Weintraditionen. Mit der Fortsetzung der Kampagne wird Europas Rolle als globaler Marktführer in der Herstellung zertifizierter Qualitätsweine weiter gefestigt.Dank der Kofinanzierung durch die Europäische Union zielt das Projekt The EU Fab 6 darauf ab, die Exzellenz zertifizierter g.U.- und g.g.A.- Produkte in zwei wichtigen Zielmärkten zu fördern: England und die Schweiz. Beide Märkte zeichnen sich durch anspruchsvolle Verbraucher und eine wachsende Nachfrage nach zertifizierten, hochwertigen Lebensmitteln aus.In den kommenden drei Jahren werden zahlreiche Aktivitäten organisiert, darunter Lehrgänge, Verkostungen in Weinhandlungen und Fachgeschäften sowie eine innovative Marketingkampagne. Diese Initiativen ermöglichen es den Verbrauchern, die einzigartigen Eigenschaften der Wurstwaren und Weine der teilnehmenden Konsortien zu entdecken:• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italien) – Leader des Projekts• Consorzio Cacciatore Italiano (Italien)• Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. (Italien)• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Frankreich)• Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spanien)• Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo (Italien)Diese Produkte stellen das Beste der europäischen Agrar- und Ernährungsbranche dar und sind der Ausdruck von einzigartigen Regionen und jahrhundertealten Traditionen, die durch die Marken g.U. und g.g.A. Qualität und Authentizität garantieren.--I ROADSHOW DI THE EU FAB 6 CELEBRANO L’EREDITÀ E L’ECCELLENZADEI VINI EUROPEI A ZURIGO E GINEVRASvizzera, novembre 2024 – I roadshow di The EU Fab 6 hanno portato il meglio delle tradizioni vinicole europee in Svizzera, offrendo un viaggio immersivo attraverso i rinomati vigneti di Cadillac e delle regioni spagnole della Garnacha. Gli eventi, ospitati nell’iconico FIFA World Museum di Zurigo e nel prestigioso Fairmont Hotel di Ginevra, hanno proposto degustazioni esclusive che hanno riunito produttori e oltre 100 professionisti del settore vinicolo, tra cui sommelier, giornalisti, importatori e consulenti.La collaborazione tra le aree d’origine della DOP Garnacha, che include le DOP Campo de Borja, Calatayud, Cariñena e Terra Alta, e la regione delle Premières Côtes de Bordeaux con le DOP Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux e i famosi vini da vendemmia tardiva Loupiac e Cadillac ha messo in luce la diversità e l’eccellenza dei vini europei certificati, promossi nell’ambito degli schemi di qualità dell’UE. Pur mantenendo identità uniche, queste regioni condividono un impegno verso tradizione vinicola, sostenibilità e qualità, sottolineando la leadership dell’Europa nell’industria vinicola globale.La Garnacha, una delle varietà di uva più antiche e versatili, ha le sue origini in Spagna, nella regione dell’Aragona, ed è legata storicamente all’antica Corona d’Aragona, che si estendeva nel nord-est della Spagna, sud-est della Francia e Sardegna. Rinomata per la sua resilienza in climi secchi, la Garnacha offre una vasta gamma di vini di qualità, dai rossi corposi ai rosati delicati, ed è apprezzata per le sue caratteristiche eco-compatibili.La regione della Premières Côtes de Bordeaux rappresenta secoli di maestria raffinata, con terroir che producono vini eleganti ed equilibrati, espressione della precisione dei territori che producono vini eleganti e bilanciati.Insieme, queste aree raccontano la ricchezza e la diversità della vinificazione europea, unendo tenute familiari radicate nella tradizione a cooperative che rappresentano migliaia di viticoltori, offrendo una varietà eccezionale di vini e una significativa concentrazione di vigneti storici in tutta Europa.Ogni evento è iniziato con una presentazione coinvolgente di Carolina de Funes, Manager dell’Asociación Garnacha Origen, ed Emma Baudry, Manager di Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac, che hanno introdotto i partecipanti al progetto “The EU Fab 6 – Savor PDO and PGI wines and deli meats from Europe” e al significato delle Denominazioni d’Origine Protetta. A seguire, i partecipanti hanno potuto esplorare fino a 64 diversi vini delle DOP rappresentate durante una degustazione itinerante.Questi eventi hanno offerto un’occasione unica per interagire direttamente con i produttori, scoprire le storie dietro le etichette e approfondire la conoscenza dell’eredità, dei terroir e della maestria che definiscono questi celebri vini. Questa interazione diretta ha creato un ambiente senza pari per instaurare connessioni significative e comprendere appieno l’essenza della vinificazione europea.Il lussuoso Fairmont Hotel di Ginevra e il FIFA World Museum di Zurigo hanno fornito lo sfondo perfetto per questi prestigiosi eventi, in linea con la reputazione della Svizzera come mercato chiave per i vini europei premium. L’atmosfera sofisticata e le strutture eccezionali hanno favorito il networking dinamico e sottolineato l’importanza delle relazioni dirette tra produttori e consumatori, rafforzando le connessioni emotive e culturali dietro ogni bottiglia.Gli eventi di The EU Fab 6 a Zurigo e Ginevra hanno celebrato l’eredità e l’eccellenza della vinificazione europea, offrendo ai professionisti un apprezzamento più profondo per i vini Cadillac vendemmia tardiva DOP, Cadillac Côtes de Bordeaux e Garnacha DOP. Questi eventi hanno non solo evidenziato la diversità e la qualità dei vini DOP europei, ma anche sottolineato il valore dei roadshow come piattaforme per incontri diretti con i produttori, favorendo connessioni autentiche e una comprensione più profonda delle tradizioni vinicole. Con il proseguire della campagna, si rafforza il ruolo dell’Europa come leader globale nel settore dei vini certificati di alta qualità.Co-finanziato dall’Unione Europea, The EU Fab 6 mira a promuovere l’eccellenza dei prodotti certificati DOP e IGP in due mercati chiave: il Regno Unito e la Svizzera. Entrambi si distinguono per consumatori sempre più sofisticati e una crescente domanda di prodotti alimentari certificati di alta qualità.Nei prossimi tre anni, saranno organizzate numerose attività, tra cui eventi educativi, degustazioni in enoteche e negozi specializzati, e una campagna di marketing innovativa, permettendo ai consumatori di scoprire le caratteristiche uniche dei salumi e dei vini dei consorzi partecipanti:• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italia) – capofila del progetto• Consorzio Cacciatore Italiano (Italia)• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italia)• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Francia)• Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spagna)• Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo (Italia)Questi prodotti rappresentano il meglio del patrimonio agroalimentare europeo, espressione di territori unici e tradizioni secolari che garantiscono qualità e autenticità attraverso i marchi DOP e IGP.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.