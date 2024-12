CGTN: Gelombang kemajuan: Pencapaian baru dalam diversifikasi ekonomi Makau

CGTN menerbitkan artikel tentang cara Makau mempromosikan diversifikasi ekonomi dalam 25 tahun terakhir

BEIJING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, seorang mahasiswa program sarjana yang baru saja menyelesaikan studinya di California, kembali ke kampung halamannya di Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region, SAR) Makau, Tiongkok, dengan misi baru untuk menghadirkan teknologi robotika canggih dari daratan utama Tiongkok ke kota tersebut. Dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang disediakan oleh Wilayah Teluk Raya (Greater Bay Area, GBA) Guangdong-Hong Kong-Makau, ia berhasil mendirikan bisnisnya dan memanfaatkan ekosistem teknologi yang berkembang di wilayah tersebut.

Lingkungan kewirausahaan di GBA unik, kata Hui. "Setiap kota memanfaatkan kekuatannya masing-masing – Makau memiliki sumber daya yang berkaitan dengan Portugal, Hong Kong kuat di bidang keuangan, dan Shenzhen unggul di bidang manufaktur pintar. Kolaborasi mereka sangat erat dan mudah."

Kisah Hui menyoroti perubahan besar yang sedang berlangsung di Makau, di mana ekonomi yang dulunya bergantung pada industri perjudian kini mulai merangkul industri baru.

Kota ini telah bertransformasi secara dramatis sejak kembalinya ke Tiongkok pada tahun 1999. Dikenal secara historis karena kasino dan pariwisatanya, Makau secara perlahan beralih menuju diversifikasi ekonomi. GBA telah memainkan peran penting dalam transformasi ini, memberi Makau berbagai sarana untuk mengembangkan sektor seperti teknologi, keuangan, dan budaya. Kini, melalui integrasinya ke dalam kerangka kerja regional yang lebih luas, Makau bukan hanya menjadi pusat pariwisata tetapi juga pusat inovasi.

Pada November lalu, pemerintah SAR Makau merilis rencana pengembangan untuk diversifikasi ekonomi yang tepat bagi kota tersebut dari 2024 hingga 2028. Dokumen ini menjabarkan perencanaan dan pengaturan spesifik untuk mengembangkan industri pariwisata dan rekreasi, pengobatan tradisional Tiongkok dan kesehatan umum, keuangan modern, teknologi baru dan tinggi, konvensi dan pameran, serta budaya dan olahraga.

Rencana ini sejalan dengan tren yang sedang berkembang yang menyoroti peran kota tersebut dalam mendorong inovasi teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari kolaborasi antara industri, universitas, dan riset serta jumlah proyek paten di lembaga pendidikan tinggi Makau terus meningkat. Tahun lalu, pendapatan dari kolaborasi antara industri-universitas-riset mencapai sekitar 475 juta pataka (sekitar 59,2 juta USD). Lebih dari 340 paten diterima antara 2019 dan September 2024. Makau juga semakin aktif dalam menyelaraskan diri dengan ambisi eksplorasi ruang angkasa yang lebih luas di daratan utama, setelah meluncurkan satelit sains ruang angkasa pertamanya di Jiuquan Satellite Launch Center Mei lalu.

Bagian penting lainnya dari strategi diversifikasi Makau adalah mempromosikan perhelatan berskala besar seperti International Fireworks Display Contest, International Music Festival, dan Grand Prix. Berbagai perhelatan ini, yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, membantu memberikan energi baru bagi perekonomian Makau dan mengurangi ketergantungannya pada industri penopang lamanya seperti perjudian, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai tujuan wisata internasional.

Pembangunan infrastruktur adalah kekuatan pendorong lain di balik ekonomi Makau yang terus berkembang. Pendirian Zona Kerja Sama Terpadu Guangdong-Makau di Hengqin, sebuah distrik di Kota Zhuhai, Tiongkok selatan, telah sangat meningkatkan konektivitas antara Makau dan kota-kota tetangga seperti Zhuhai. Dari Januari hingga Oktober, Pelabuhan Gongbei, penyeberangan perbatasan tersibuk antara Zhuhai dan Makau, mencatat lebih dari 90 juta penyeberangan, dengan rata-rata lebih dari 300.000 penyeberangan per hari. Arus orang, barang, dan jasa yang lancar ini memperkuat peran Makau sebagai pusat regional, sehingga menguntungkan perdagangan, pariwisata, dan kerja sama lintas batas.

Perencanaan kota juga telah berkembang, dengan fokus pada penggunaan lahan yang lebih efisien dan pengembangan berkelanjutan. Sekitar 30 persen dari pengembangan lahan baru di Makau kini dilakukan di Zona Kerja Sama, mendorong kolaborasi lintas batas dan mengoptimalkan ruang. Pengembangan lahan strategis ini, dipadukan dengan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan keberlanjutan dan integrasi Makau secara keseluruhan dalam GBA, sehingga memastikan kota ini terus tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.

