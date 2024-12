CGTN: الصعود يتواصل: طفرة جديدة في التنويع الاقتصادي في ماكاو

شبكة CGTN تنشر مقالاً عن تعزيز ماكاو للتنويع الاقتصادي في السنوات الـ 25 الماضية

عاد Hui Ho-Kit، وهو طالب جامعي أنهى للتو دراسته في كاليفورنيا، إلى مسقط رأسه في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين عازمًا على إنجاز مهمة جديدة تتمثل في جلب أحدث تقنيات الروبوتات من بر الصين الرئيسي إلى المدينة. وقد تَمَكَّن من تأسيس شركته والاستفادة من النظام البيئي التكنولوجي المتنامي في المنطقة، وذلك بالاستفادة من الموارد والفرص التي توفرها منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.

وأشار Hui إلى إن بيئة ريادة الأعمال في منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى فريدة من نوعها. إذ قال: "تستفيد كل مدينة من نقاط القوة الخاصة بها - ماكاو لديها موارد مرتبطة بالبرتغال، وهونغ كونغ قوية في مجال التمويل، كما أن شنتشن رائدة في مجال التصنيع الذكي. وتتعاون هذه المدن معًا بشكل وثيق ومريح للغاية."

تُبرز قصته تحولًا رئيسيًا جاريًا في ماكاو، حيث أن الاقتصاد الذي اعتاد الاعتماد على الألعاب يتبنى صناعات جديدة في الوقت الحالي.

لقد تغيرت المدينة تغيرًا كبيرًا منذ عودتها إلى الصين في عام 1999. وقد اشتهرت تاريخيًا بالكازينوهات والسياحة، إلا أنها تحولت باطراد نحو التنويع الاقتصادي. وقد اضطلعت منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى بدور مهم في هذا التحول، حيث زودت ماكاو بالأدوات اللازمة لتطوير قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والثقافة. واليوم، ومع اندماجها في هذا الإطار الإقليمي الأوسع، لم تَعُد ماكاو مركزًا للسياحة فحسب، بل أصبحت مركزًا للابتكار.

كانت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة قد أصدرت في نوفمبر الماضي خطة تنمية للتنويع الاقتصادي المناسب للمدينة في الفترة من 2024 إلى 2028. وتوضح الوثيقة التخطيط والترتيبات الخاصة بتطوير صناعاتها في مجالات السياحة والترفيه، والطب الصيني التقليدي والصحة الشاملة، والتمويل الحديث، والتقنيات الجديدة والمتقدمة، والمؤتمرات والمعارض، والثقافة والرياضة.

تتزامن هذه الخطة مع اتجاه متزايد يسلط الضوء على دور المدينة في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي. وعلى مدار السنوات الأخيرة، استمر ارتفاع عائدات التعاون بين الصناعة والجامعات والبحوث وعدد من المشاريع الحاصلة على براءات اختراع في مؤسسات التعليم العالي في ماكاو. وقد بلغت الإيرادات من التعاون بين الصناعة والجامعات والبحوث العام الماضي حوالي 475 مليون باتاكا (حوالي 59.2 مليون دولار). كما تم الحصول على أكثر من 340 براءة اختراع في الفترة ما بين 2019 وسبتمبر 2024. أصبحت ماكاو أيضًا أكثر نشاطًا في المواءمة مع طموحات استكشاف الفضاء الأوسع نطاقًا في البر الرئيسي؛ إذ أطلقت أول قمر صناعي لعلوم الفضاء في مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مايو الماضي.

كما ينطوي جزء رئيسي آخر من استراتيجية التنويع في ماكاو على الترويج للفعاليات الكبرى مثل المسابقة الدولية لعرض الألعاب النارية والمهرجان الدولي للموسيقى والجائزة الكبرى للفورمولا وان. وتساهم هذه الفعاليات، التي تجذب ملايين السائحين كل عام، في ضخ طاقة جديدة في اقتصاد ماكاو وتقليل اعتمادها على الصناعات التقليدية الأساسية مثل الألعاب، الأمر الذي يعزز سمعتها كوجهة سياحية دولية.

يُعَد تطوير البنية التحتية قوة دافعة أخرى وراء تطور اقتصاد ماكاو. وقد أدى إنشاء منطقة التعاون العميق بين غوانغدونغ وماكاو في هينغكون، وهي منطقة في مدينة زوهاي بجنوب الصين، إلى تحسين الاتصال بين ماكاو والمدن المجاورة، مثل زوهاي. شَهِد ميناء غونغبي، وهو أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا بين زوهاي وماكاو، في الفترة من يناير إلى أكتوبر أكثر من 90 مليون عملية عبور، بمتوسط أكثر من 300,000 عملية عبور يوميًا. يعزز هذا التدفق السلس للأشخاص والسلع والخدمات دور ماكاو كمركز إقليمي، ما يعود بالنفع على التجارة والسياحة والتعاون عبر الحدود.

تطور التخطيط الحضري أيضًا بالتركيز على استخدام الأراضي بكفاءة أكبر والتنمية المستدامة. ويجري حاليًا تطوير حوالي 30 في المائة من الأراضي الجديدة في ماكاو في منطقة التعاون، ما يعزز التعاون عبر الحدود وتحقيق الاستفادة المُثلى من المساحات. يعزز هذا التطوير الاستراتيجي للأراضي المقترن بتحسين البنية التحتية من استدامة ماكاو واندماجها بشكل عام داخل منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، ما يضمن استمرار نمو المدينة بطريقة متوازنة ومستدامة.

