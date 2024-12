Oregon is one of six states to begin testing milk for H5N1 Avian Influenza 

The Oregon Department of Agriculture (ODA), with significant input from Oregon’s dairy industry and processors, is launching its milk testing and monitoring program this week. The program aims to protect farms, farmworkers, and communities from H5N1 avian influenza. Select processors will begin collecting raw (unpasteurized) milk samples this week, and more processors will join the program in the next few weeks. It’s estimated that by January 2025 more than 75 percent of Oregon’s milk will be under surveillance. To date, Oregon has not confirmed H5N1 in dairy cattle or milk.

On December 6, 2024, the U.S. Department of Agriculture (USDA) announced the start of its National Milk Testing Strategy (NMTS), naming Oregon as one of six states included in its first round of states to begin periodic testing of raw or unpasteurized milk. Oregon’s dairy industry and processors agreed to go a step further and collect samples weekly. The Oregon Veterinary Diagnostic Laboratory (OVDL) at Oregon State University (OSU) will test the milk samples and share the results with USDA.

“The Oregon Veterinary Diagnostic Laboratory (OVDL) is an integral partner in Oregon’s response to the current Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) outbreak,” said Dawn Dirks, OVDL, Supervisor of Molecular Diagnostics, Virology and Serology. “We are proud to continue to provide important lab capabilities in support of agricultural and human health, both in Oregon and expanded to the larger community.”

“We have been working very closely with Oregon’s dairy industry and processors since the first cow tested positive for H5N1 in Texas back in March 2024,” said ODA State Veterinarian Ryan Scholz. “With great collaboration and resources like the OVDL lab at OSU, Oregon’s weekly milk testing program is ready to launch, and just days after the federal order was issued, giving Oregon farmers, farmworkers, and consumers better confidence in their workplace safety and food safety.”

The U.S. Food and Drug Administration has repeatedly tested pasteurized milk on store shelves nationwide to reaffirm its safety. Other dairy products, like cheese and ice cream, have also been found safe. However, the FDA continues to urge people against consuming unpasteurized milk since it doesn’t undergo the heating process that kills off viruses and bacteria.

USDA continues to stress to farmers nationwide that effective biosecurity practices are the best weapon against the spread of disease. All farms should review their biosecurity practices otherwise known as procedures implemented to reduce the risk and consequence of infection with a diseasing causing agent that can include but is not limited to how to properly handle new animals and visitors, limiting contact with outside animals and how to prevent interspecies disease transmission, even if H5N1 has not been detected in their state or region.

ODA is committed to its milk testing and surveillance program and will continue collaborating with Oregon’s dairy industry, processors and USDA to ensure the program is helping to protect farms, farmworkers, and communities from H5N1.

Oregón es uno de los seis estados que comienza a analizar la leche para detectar la influenza aviar H5N1

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA, por sus siglas en inglés), con mucho aporte de la industria y los procesadores lácteos de Oregón, lanza esta semana su programa de pruebas y monitoreo de la leche. El programa tiene como objetivo proteger a las granjas, los trabajadores agrícolas y las comunidades de la influenza aviar H5N1. Algunos procesadores comenzarán a recoger muestras de leche cruda (no pasteurizada) esta semana, y en las próximas semanas se unirán al programa más procesadores. Se calcula que para enero de 2025 más del 75% de la leche de Oregón estará bajo vigilancia. Hasta ahora, Oregón no ha confirmado la presencia del virus H5N1 en el ganado lechero ni en la leche.

El 6 de diciembre de 2024, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés)) anunció el inicio de su Estrategia Nacional de Análisis de la Leche (NMTS), nombrando a Oregón como uno de los seis estados incluidos en su primera ronda de estados que comenzarán a realizar análisis periódicos de la leche cruda o no pasteurizada. La industria láctea y los procesadores de Oregón acordaron dar un paso más y recoger muestras semanalmente. El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Oregón (OVDL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) analizará las muestras de leche y compartirá los resultados con USDA.

“El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Oregón (OVDL) es un socio integral en la respuesta de Oregón al brote de gripe aviar altamente patógena (IAAP) que tenemos actualmente”, dijo Dawn Dirks, Supervisora de Diagnóstico Molecular, Virología y Serología del OVDL. “Estamos orgullosos de seguir proporcionando importantes capacidades de laboratorio en apoyo de la salud agrícola y humana, tanto en Oregón como ampliadas a la comunidad en general”.

‘Hemos estado trabajando muy de cerca con la industria lechera de Oregón y los procesadores desde que la primera vaca dio positivo para H5N1 en Texas en marzo de 2024”, dijo el veterinario estatal de ODA Ryan Scholz. “Con una gran colaboración y recursos como el laboratorio OVDL en OSU, el programa semanal de pruebas de leche de Oregón está listo para lanzarse, y solo unos días después de que se emitiera la orden federal, dando a los agricultores, trabajadores agrícolas y consumidores de Oregón una mayor confianza en la seguridad de su lugar de trabajo y la seguridad alimentaria.”

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha analizado en repetidas ocasiones la leche pasteurizada en los estantes de las tiendas de todo el país para reafirmar su seguridad. Otros productos lácteos, como el queso y el helado, también se han considerado seguros. Sin embargo, la FDA sigue recomendando que no se consuma leche sin pasteurizar, ya que no se somete al proceso de calentamiento que elimina virus y bacterias.

El USDA sigue insistiendo a los ganaderos de todo el país en que las prácticas eficaces de bioseguridad son la mejor arma contra la propagación de enfermedades. Todas las granjas deben revisar sus prácticas de bioseguridad, también conocidas como procedimientos implementados para reducir el riesgo y las consecuencias de la infección con un agente causante de enfermedad que puede incluir, pero no se limita a, cómo manejar adecuadamente a los nuevos animales y visitantes, limitar el contacto con animales externos y cómo prevenir la transmisión de enfermedades entre especies, incluso si el virus H5N1 no se ha detectado en su estado o región.

El ODA está comprometida con su programa de pruebas y vigilancia de la leche y continuará colaborando con la industria lechera de Oregón, los procesadores y el USDA para garantizar que el programa esté ayudando a proteger a las granjas, los trabajadores agrícolas y las comunidades del H5N1.