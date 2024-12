Digi-Key gibt globale Vertriebspartnerschaft mit MediaTek bekannt

THIEF RIVER FALLS, Minn., Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DigiKey , der globale Distributor mit der weltweit größten Auswahl an technischen und elektronischen Komponenten sowie Automatisierungsprodukten auf Lager und bereit für den sofortigen Versand, gab die Erweiterung seines Produktportfolios durch eine globale Vertriebspartnerschaft mit MediaTek , dem fünftgrößten fabriklosen Halbleiterunternehmen der Welt, bekannt.

MediaTek ist führend in der Entwicklung eng integrierter, energieeffizienter SoCs (Systems-on-Chip) für eingebettete Systeme, mobile Geräte, Home Entertainment, Netzwerke und Vernetzung, automatisiertes Fahren und IoT.

„MediaTek ist eine exzellente Ergänzung der DigiKey-Produktpalette, und diese globale Partnerschaft stärkt unser Engagement, die größte Bandbreite und Tiefe an Produkten auf Lager und für die sofortige Lieferung anzubieten“, sagte Mike Slater, Vice President, Global Business Development bei DigiKey. „Die Aufnahme von MediaTek-Produkten in das DigiKey-Sortiment wird es unseren Kunden ermöglichen, die nächsten Generationen energieeffizienter Technologien in einer Vielzahl wichtiger globaler Branchen zu entwickeln.“

„Unser Portfolio an hochintegrierten, funktionsreichen MediaTek-Genio-Produkten ermöglicht Edge-KI und Vernetzung in einem breiten Spektrum von IoT-Anwendungen“, sagt Sameer Sharma, Assistant Vice President of IoT bei MediaTek. „Mit dieser Vertriebsvereinbarung freuen wir uns auf eine enge Zusammenarbeit mit DigiKey, um sicherzustellen, dass IoT-Kunden die Produkte und Dienstleistungen erhalten, die sie zur vollen Entfaltung ihres Geschäfts benötigen.“

Durch diese globale Distributionsvereinbarung bietet DigiKey nun die Produkte von MediaTek weltweit zum sofortigen Versand an, unterstützt durch die nahtlose Logistik und den erstklassigen Kundenservice von DigiKey.

Weitere Informationen zu MediaTek und zu den verfügbaren Produkten des Unternehmens finden Sie auf der DigiKey-Website .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5678c7fe-4738-463f-8472-9f0928028fa5/de

MediaTek Genio DigiKey erweitert sein Produktportfolio durch die Partnerschaft mit MediaTek, einem der weltweit größten fabriklosen Halbleiterunternehmen.

