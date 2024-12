В Литве появился институт, который предлагает русскоязычное образование для гештальт-терапевтов.

Программа выполнена по всем требованиям EAGT, а вести 5-летнее обучение будет 13 преподавателей.

WARSAW, POLAND, December 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Подготовка предоставляет полноценное образование по всем европейским стандартам в области гештальт-терапии и проводится на базе Европейского института современной психотерапии (EIMP) в Вильнюсе (Литва). Учебное заведение также предоставляет супервизорскую поддержку практикующих психологов и группы поддержки для русскоязычных эмигрантов в Европе.Многие эмигранты уезжают из своих стран в связи со сложной экономической, политической ситуацией, — комментирует учредитель, директор Европейского института современной психотерапии, ведущая преподавательница Анна Матуляк (членом и супервизором EAGT). — В новой стране они — как птицы, потерявшие гнезда и возможность летать. Часто такие моменты заставляют переосмысливать не только мир вокруг, но и себя: хочется разобраться в сложных переменах, лучше понимать близких, больше помогать другим. Именно таким людям и подходит профессия гештальт-терапевта. Она позволяет работать удаленно — по всему миру и улучшать жизнь других людей. Однако для этого придется приложить большие усилия, учится 4,5 года и получить настоящее полноценное образование. Мы в Институте придерживаемся высоких европейских стандартов и я очень волнуюсь, когда вижу предложения про годовые, а то и полугодовые программы курсов по обучению. Пожалуйста, проверяйте программы, которые выбираете, тратите время, усилия и ресурсы, чтобы получить действительно стоящее образование и после смочь его подтвердить на международном рынке.Проблема на рынке обучения существует, признает директор, поэтому приходится вести не только обучающую, но и просветительскую работу, а также формировать сильное сообщество из преподавателей, выпускников и учащихся. Институт направляет фокус работы на те шаги и проекты, которые служат фундаментом для больших перемен во всей сфере: не только повысить качество образовательных услуг и дать инструменты для работы на европейском рынке (включая помощь в сборе документов для подачи в Европейскую ассоциацию гештальт-терапии (EAGT) после обучения), но и сопроводить на первых этапах. Поэтому зачисление возможно только после рассмотрения пакета документов и собеседования с приемной комиссией и тщательном отборе.Мы так часто начинаем жить с понедельника, а, может быть, пора уже сейчас? Почитать больше и связаться с приемной комиссией можно на сайте института www.eimp.lt. Детали курса:-Обучение в Вильнюсе и Варшаве.-Длится 4,5 года.-13 высокопрофессиональных преподавателей.-EIMP является официальным членом EAGT.-Стоимость года обучения: 2750 евро в год (возможна рассрочка в нескольких вариантах).СправкаЕвропейский институт современной психотерапии (EIMP) — негосударственное образовательное учреждение в Вильнюсе (Литва). Подготовка предоставляет как полноценное образование по всем европейским стандартам в области гештальт-терапии, так и углубленные курсы и вебинары для всех, кто желает больше разобраться в себе и окружающих (индивидуальная, парная и групповая терапия/супервизия). Учебное заведение также предоставляет супервизорскую поддержку практикующих психологов и группы поддержки для русскоязычных эмигрантов в Европе.

