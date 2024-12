FirstOntario Credit Union entscheidet sich für Temenos zur Verbesserung des digitalen Erlebnisses für Mitglieder

Die Kreditgenossenschaft wird Temenos Digital zur Bereitstellung konsistenter, nahtloser Erlebnisse und personalisierter Dienstleistungen für kanadische Verbraucher und Unternehmen nutzen

GRAND-LANCY, Schweiz, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekannt gegeben, dass sich die FirstOntario Credit Union (FirstOntario) zur Verbesserung ihres Online- und Mobil-Erlebnisses für Verbraucher und kleine Unternehmen für Temenos Digital entschieden hat. Im Rahmen dieser strategischen Initiative ist FirstOntario in der Lage, besser auf die sich verändernden Anforderungen seiner Mitglieder einzugehen, da das Angebot an personalisierten, innovativen und nahtlosen Finanzdienstleistungen verbessert wird, einschließlich der Möglichkeit zum verbraucherorientierten Banking.

FirstOntario ist eine mitgliedergeführte Kreditgenossenschaft, die über 133.000 Personen in Hamilton, Niagara, Halton und den südwestlichen Regionen bis nach Chatham-Kent betreut. Aufgrund ihrer tiefen Verwurzelung in der Gesellschaft legt FirstOntario großen Wert auf die Unterstützung der Mitglieder und auf Investitionen in den Gemeinden, in denen sie tätig ist.

Temenos Digital ermöglicht FirstOntario einen umfassenden 360-Grad-Blick auf die Mitglieder zur Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen, die die Zufriedenheit und Loyalität erhöhen. Mit der Umstellung von ihrem Altsystem auf Temenos Digital erhält FirstOntario die notwendige Agilität und Flexibilität, um ihre Mitgliederbasis weiter auszubauen und Innovationen zu beschleunigen.

FirstOntario nutzt bereits seit langem die Kernbankenlösung von Temenos. Durch die Zusammenführung der Kern- und Digital-Banking-Funktionen auf einer einzigen, zuverlässigen Plattform wird die Kreditgenossenschaft von einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit und betrieblichen Effizienz profitieren. Die Integration ermöglicht die Optimierung der Abläufe, die Verringerung der Komplexität und eine effizientere Verwaltung der Technologie, während FirstOntario den digitalen Wandel vorantreibt. Darüber hinaus wird die neue Plattform auch zur Verbesserung der digitalen Leistung von Saven Financial und Creative Arts Financial, beides Abteilungen von FirstOntario, eingesetzt.

Lloyd Smith, CEO der FirstOntario Credit Union, erklärte: „Temenos ist ein zuverlässiger Partner für unser Kernbankgeschäft. Daher freuen wir uns, die Zusammenarbeit zur Verbesserung unserer digitalen Fähigkeiten zu erweitern. Temenos Digital stellt einen spannenden Schritt auf unserer Innovationsreise dar, mit dem wir erstklassige Online- und Mobil-Erlebnisse zur Unterstützung unserer Mitglieder und Gemeinschaften anbieten können.“

Rodrigo Silva, President Americas, Temenos, kommentierte: „Wir freuen uns, dass FirstOntario sich für die Erweiterung der Partnerschaft mit Temenos entschieden hat. Die bewährten Fähigkeiten von Temenos Digital, kombiniert mit unserem Fachwissen und unserem Engagement auf dem kanadischen Markt, unterstützen die ehrgeizigen Wachstumsziele von FirstOntario und bieten ihren Mitgliedern heute und in Zukunft ein außergewöhnliches digitales Erlebnis.“

Über FirstOntario Credit Union

FirstOntario ist eine Kreditgenossenschaft, die ihren Mitgliedern seit 85 Jahren Dienstleistungen in der Golden Horseshoe Region, der Niagara Region und im Südwesten von Ontario anbietet. Mit einem verwalteten Vermögen von 7 Milliarden Dollar ist FirstOntario eine der größten Kreditgenossenschaften Kanadas. FirstOntario bietet Finanzdienstleistungen für alle an, einschließlich Tagesgeschäfte, Hypotheken, Kreditlinien, Darlehen und Investitionen. Die Gewinne von FirstOntario werden in die Gemeinden investiert, in denen wir tätig sind. Dazu gehören die Unterstützung von Unternehmern, wettbewerbsfähige Tarife und wohltätige Aktivitäten, wie unser preisgekröntes Schulverpflegungsprogramm. Erfahren Sie noch heute mehr über uns unter FirstOntario.com.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt. Auch die IT-Ausgaben für Wachstum und Innovationen betragen das Doppelte des Branchendurchschnitts.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Medienkontakte Scott Rowe & Michael Anderson Temenos Global Public Relations Tel.: +44 20 7423 3857 E-Mail: press@temenos.com Gabriel Goonetillake Temenos-Team bei Edelman Smithfield Tel.: +44 7813 407710 Temenos@EdelmanSmithfield.com Tony Iavarone FirstOntario Credit Union Tel.: 365-378-4030 E-Mail: Tony.Iavarone@FirstOntario.com

