Mavenir dan Terrestar Mencapai Pencapaian Rangkaian Bukan Terestrial NB-IoT dengan Sesi Data Langsung Pertama

Terrestar, dengan bantuan Mavenir, juga telah menubuhkan makmal tercanggih khusus untuk ujian dan integrasi komunikasi satelit yang berasaskan piawaian di Montreal.

RICHARDSON, Texas, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian dan Terrestar Solutions Inc. (TSI), sebuah pengendali satelit mudah alih terulung Kanada telah mencapai kejayaan besar dengan kejayaannya dalam menjalankan sesi data langsung NB-IoT yang pertama melalui satelit TSI Echostar T1, Rangkaian Bukan Terestrial (NTN) Orbit Bumi Geopegun (GEO). Tidak seperti simulasi, sesi ini dijalankan dalam keadaan dunia sebenar, membuktikan keteguhan teknologi termaju ini.

Kedua-dua syarikat itu menyelesaikan ujian NB-IoT melalui udara untuk NTN di Allan Park, Ontario, menunjukkan fungsi utama merangkumi Network Attach, Paging, Ping, sesi data dan Non-IP Data Delivery (NIDD). Percubaan tersebut juga merangkumi sambungan berterusan 24 jam, seterusnya mengesahkan kematangan dan kestabilan penyelesaian Mavenir di bawah keadaan dunia sebenar. Sesi data yang berjaya dicapai menggunakan modul IoT komersial, mempamerkan kesediaan teknologi untuk penggunaan komersial menggunakan produk yang berpiawaian 3GPP daripada pelbagai vendor.

Mavenir membangunkan antara muka Rangkaian Akses Radio (RAN) tersuai untuk disepadukan secara lancar dengan peralatan stesen bumi satelit TSI, sejajar dengan infrastruktur TSI untuk menyampaikan perkhidmatan NB-IoT berasaskan satelit. Pencapaian ini meletakkan asas untuk kemajuan masa depan, sambil Mavenir dan TSI secara aktif membangunkan keupayaan yang dipertingkatkan, termasuk perkhidmatan suara dan 5G NR. Mavenir mempunyai rancangan untuk memperluaskan percubaan ke tapak tambahan di seluruh Kanada, akhirnya menyediakan liputan satelit di mana-mana sahaja termasuk kawasan yang paling terpencil.

Mavenir dan Terrestar juga telah mengumumkan pelancaran makmal tercanggih di Montreal, yang direka bentuk untuk memajukan ujian NB-IoT dan memudahkan integrasi yang lancar dengan rakan kongsi TSI. Dilengkapi dengan penyelesaian RAN dan Teras canggih Mavenir yang dijalankan pada Amazon Web Services (AWS) Public Cloud, makmal ini menyokong NTN pada NB-IoT. Inisiatif ini menandakan langkah penting dalam mempercepatkan pembangunan dan penggunaan perkhidmatan bersambung berasaskan satelit, mengukuhkan komitmen terhadap inovasi dan kerjasama dalam ruang.

"Sejak permulaan GSM, cabaran terbesar yang dihadapi industri mudah alih kekal menyampaikan liputan sejagat, khususnya di kawasan yang tidak mempunyai kes ekonomi semasa," kata Pardeep Kohli, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir. "Rangkaian bukan terestrial menawarkan penyelesaian yang ideal untuk cabaran ini, dengan cekap menyampaikan liputan kos efektif di kawasan yang luas, kedua-duanya membuka pasaran baharu dan menambah perkhidmatan selular terestrial sedia ada. Pengumuman hari ini dengan rakan kongsi kami di Terrestar menekankan komitmen bersama kami untuk memajukan ketersambungan melalui teknologi berasaskan satelit.”

"Pencapaian ini mewakili satu kejayaan besar dalam kerjasama kami dengan Mavenir untuk membawa NB-IoT komersial ke pasaran sebagai fasa pertama evolusi perkhidmatan untuk perkhidmatan pasaran besar-besaran," kata Jacques Leduc, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Terrestar Solutions. “Ia juga sejajar dengan misi kami untuk menghubungkan semua warga Kanada di mana-mana, kepada segala-galanya menggunakan spektrum MSS kami dan teknologi piawai untuk melengkapkan seni bina MNO. Dengan kejayaan menguji penyelesaian NTN bersama kami dalam keadaan dunia sebenar, kami telah menunjukkan kematangan dan kebolehpercayaan teknologi ini. Penubuhan Makmal Montreal akan mempercepatkan lagi ujian rakan kongsi, membuka jalan bagi penggunaan IoT berskala besar di seluruh Kanada.”

Terrestar Solutions, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Jacques Leduc akan memberikan ucaptama dalam Acara Mavenir Global Analyst [#MavenirAnalystEvent] pada hari Khamis, 12hb Disember.

Nota kepada editor:

WEBINAR atas permintaan : Mobile World Live, Mavenir dan Terrestar: Bersedia untuk Pelancaran – Cara Satelit boleh Menyelesaikan Ekonomi 5G

KERTAS PUTIH

Rangkaian Bukan Terestrial 5G: Bersedia untuk Pelancaran

Mavenir telah menghasilkan kertas putih terperinci yang meneroka potensi transformatif Rangkaian Bukan Terestrial (NTN) dalam memperluaskan ketersambungan melangkaui sempadan tradisional. Ia menyerlahkan kelebihan strategik penyelesaian NTN untuk CSP, termasuk kecekapan kos di kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan, kemajuan dalam piawaian 3GPP untuk penyepaduan satelit yang lancar dan pendekatan RAN NTN asli awan Mavenir. Ketahui cara NTN mentakrifkan semula ketersambungan dan membolehkan liputan 5G global yang boleh dipercayai untuk dunia yang disambungkan secara digital.

Mengenai Terrestar Solutions:

Terrestar Solutions Inc. merupakan satu-satunya pengendali satelit mudah alih di Kanada yang terlibat dalam perlumbaan untuk membawa perkhidmatan satelit langsung ke peranti kepada telefon pintar dan peranti IoT serta menjadikan komunikasi di mana-mana sahaja di Kanada suatu kenyataan. Terrestar komited dalam memupuk ekosistem rangkaian yang sentiasa berkembang, yang berasaskan piawaian dan terbuka, membolehkan Operator Rangkaian Mudah Alih menyampaikan perkhidmatan komunikasi di mana-mana. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur rangkaian daratnya dan 40MHz spektrum mudah alih-satelit jalur-S, Terrestar menghubungkan warga Kanada dari hampir mana-mana sahaja di negara ini, walaupun di rantau terpencil di Kanada, melalui Perkhidmatan Satelit Mudah Alih (MSS) Strigo. Perkhidmatan Strigo juga menyokong organisasi bukan untung dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Pertama, membuktikan rasa tanggungjawab Syarikat yang kuat terhadap kebajikan dan kemajuan komuniti yang dilayaninya. Untuk maklumat lanjut, layari www.terrestarsolutions.ca atau ikuti kami di LinkedIn.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan oleh AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Rajah Rangkaian TSI Mavenir NB-IoT NTN Mavenir dan Terrestar Mencapai Pencapaian Rangkaian Bukan Terestrial NB-IoT dengan Sesi Data Langsung Pertama

