Preqin（睿勤）发布2025年全球报告系列：市场参与者看好另类资产在 2025 年的前景，相信情况会有更显著改善

伦敦, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为另类资产数据、工具和洞察领域的全球领导者, Preqin(睿勤) 今天发布了 《 2025 年睿勤全球 报告》 。该年度系列报告共分为6册,分别对如下另类资产进行了深入剖析:私募股权、创业投资、私募债、对冲基金、房地产和基础设施。

全系列报告均提供 了睿勤 行业专家的分析,覆盖话题除投资者偏好之外,还包括对募资、基金管理人、资产管理规模 (AUM) 、交易和业绩的预测。报告内容的撰写基于2024年11月所进行的 睿勤投资者调研结果,共有255 名投资者参与其中。

通过结合定性和定量的视角,睿勤分析师对另类资产的关键趋势和活动进行了深入的解读。 读者可以全面了解投资动态和见解,以及如何应对即将到来的机遇和挑战。

睿勤高级副总裁兼研究洞察部全球主管 Cameron Joyce 表示:“事实证明,宏观经济大盘比预期更具弹性,整个金融市场受到的金融压力有限。 随着政策利率开始下降,对于私募资本的前景,市场情绪越发乐观。 值得注意的是,我们预计 2025 年交易环境将焕发活力,有助于促进整体经济活动。”

系列报告中的关键洞察一览:

从 2025 年起,投资者和基金管理人对私募股权的看法将趋向乐观:

截至 2024 年第三季度,全球私募股权基金供募资4,820亿美元,基金总数达646支。 由于某些类型的投资者,尤其是非机构投资者对于私募股权基金的兴趣增加,相关基金的募资活动表现亮眼。 睿勤最近的基金搜索数据显示,包括家族办公室和财富管理公司在内的非机构投资者,与保险公司和资产管理公司一样,对私募股权基金的兴趣正逐渐升高。

创业投资资产管理规模 (3.1 万亿美元) 在 2024 年增长放缓,而退出的数量预期在 2025 年将会增加:

最新数据显示,截至 2024 年第一季度,全球创业投资资产管理规模小幅下降至 3.1 万亿美元。 其中亚太地区 (APAC) 占 1.6 万亿美元,其次是北美和欧洲,分别为 1.1 万亿美元和0.2 万亿美元*。 截至 2024 年第三季度,创业投资退出总数为 852 起,总值为 1,120 亿美元,延续了 2023 年的下降趋势——那一年共有 1,969起退出 ,总值为 2,700 亿美元。

2024 年,私募债投资者转而采取防御性策略:

尽管私募债基金的募资在 2024 年第一季度放缓后出现显著复苏,但仍不足以弥补今年前三个月的亏损。 在这一资产充满挑战的募资环境中,私募债投资者采取了更具防御性的策略,并在费用方面改变了基金管理人和投资者之间的制衡关系。

2024 年全球对冲基金的回报率为 10%,佐证了多元化的价值:

2024年第三季度,睿勤所有对冲基金指数的回报率为 10%,复合年均增长率 (CAGR) 为 14%。 在 2024 年第三季度,对冲基金流入 255 亿美元,因此今年前 9 个月的净认购额达到 192 亿美元。 然而,鉴于在过去十年的大部分时间中,持续存在净流出的情况,这一季度的数据目前应被视为异常值。

全球房地产交易市场在 2024 年初现复苏迹象:

较之2023 年同期,北美、欧洲和亚太地区的全球房地产总交易额在 2024 年前三个季度均迎来反弹。 同时,2024 年募资活动略有放缓,同期的募资总额为去年总额的 61%,即 960 亿美元。

基础设施可投资资金占资产管理规模的份额在 2024 年跌至 24% 的历史新低:

2024 年基础设施募资和交易依然疲软,并对可投资资金水平造成压力。 基础设施可投资资金占资产管理规模的比例在 2024 年创下历史新低。 上述资产管理规模占比数据在 2024 年第一季度**下降了 3%(即385亿美元),跌至 24%,而 2020 年底这一比例为 35%。

* Preqin (睿勤)于 2024 年 9 月更新了资产管理规模的计算方法。 请联系我们以获取更多详情。 这些数据包括以人民币计价的基金;在北美曾经领先之后,亚太地区于 2016 年成为资产管理规模最大的地区。

** 最新数据显示, 睿勤的资产管理规模分析有六个月的滞后时间,以确保在计算数值时拥有尽可能完整的数据集。

