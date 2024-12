Jacob Forever Celebra la Quinceañera de su Hija en Royal Mansion Miami

International Cuban singer Jacob Forever marked his daughter's quinceañera with a memorable celebration, hosted by Bella Quinces at the Royal Mansion Miami.

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Este fin de semana, Bella Quinces & Photography tuvo el honor de formar parte de una ocasión tan especial y significativa en la vida de Laira Jacob, hija del reconocido cantante cubano Jacob Forever. La tan esperada celebración generó gran entusiasmo dentro de la comunidad hispana. El 6 de diciembre, la familia Jacob celebró los quince años de Laira en el exclusivo Royal Mansion Miami, ubicado en el 24965 SW 162nd Ave en Homestead.La quinceañera de Laira marcó un momento importante, y Jacob Forever no escatimó esfuerzos para hacer de este evento algo inolvidable. El espectacular Royal Mansion Miami, conocido por su arquitectura elegante, interiores lujosos y vistas impresionantes, fue el escenario perfecto para esta celebración tan significativa.La familia Jacob confió en Bella Quinces & Photography para capturar la belleza y la esencia del día. Desde el impresionante vestido de Laira hasta la fotografía y videografía profesional, nuestro talentoso equipo trabajó con dedicación para asegurar que cada detalle fuera impecable. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a preservar los recuerdos de este evento extraordinario.Aunque la celebración fue un evento privado, fue un testimonio del amor y la dedicación de Jacob Forever hacia su hija, así como de la importancia de las tradiciones familiares. También destacó el servicio inigualable y la elegancia que ofrece el Royal Mansion Miami para eventos únicos en la vida.La celebración del fin de semana estuvo llena de amor, alegría y recuerdos inolvidables. Bella Quinces & Photography se enorgullece de haber desempeñado un papel importante en hacer que este momento fuera verdaderamente especial.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.