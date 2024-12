Denodo Dinamakan Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2024 untuk Alat Integrasi Data selama Lima Tahun Berturut-turut

Denodo percaya pengiktirafan ini disebabkan oleh kekuatan keupayaannya, keluasan rangkaian rakan kongsinya dan kesetiaan asas pelanggannya yang pelbagai

PALO ALTO, California, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, hari ini mengumumkan bahawa Gartner® telah menempatkan Syarikat tersebut sebagai Peneraju untuk tahun kelima berturut-turut dalam Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data. “Pasaran alat integrasi data kekal rancak sambil organisasi semakin mencari keupayaan yang lebih baik untuk menyokong kes penggunaan infrastruktur operasi, analitik dan AI mereka,” kata Gartner. “Dalam penyelidikan ini, kami telah menilai 20 vendor yang bersaing untuk memenuhi keperluan integrasi data organisasi anda.”

Laporan Magic Quadrant yang lengkap dan melengkapkan, diterbitkan pada 3 Disember 2024 dan dikarang oleh Thornton Craig dll tersedia di sini.

“Menjelang 2027, pembantu AI dan aliran kerja yang dipertingkatkan AI yang digabungkan ke dalam alat penyepaduan data akan mengurangkan campur tangan manual sebanyak 60% dan membolehkan pengurusan data layan diri,” menurut laporan Magic Quadrant 2024.

Dengan memanfaatkan Platform Denodo yang memenangi anugerah, organisasi memperoleh set data bersepadu yang boleh dipercayai tepat pada masanya dan untuk analisis yang lebih pantas serta keputusan perniagaan termaklum sambil membina asas data sedia AI yang kukuh untuk mempercepatkan inisiatif AI (GenAI) generatif. Platform Denodo dipercayai oleh jenama Fortune 500 dan Global 1000 terkemuka untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memperoleh kecekapan dan ketangkasan operasi, mencapai pendemokrasian data layan diri serta merealisasikan pemodenan infrastruktur IT.

“Denodo sedang memimpin usaha untuk merangkumi keupayaan AI lanjutan dan GenAI dalam pasaran integrasi data yang sedang berkembang. Kami sangat bangga kerana Gartner Magic Quadrant telah mengiktiraf kami sekali lagi selama lima tahun berturut-turut sebagai Peneraju dalam Alat Integrasi Data. Ini memberi kepada kami suatu pengesahan mengenai kekuatan unik kami dalam mempermudahkan serta mempercepatkan integrasi data dalam zaman yang kompleks dan dinamik ini,” kata Ravi Shankar, naib presiden kanan dan ketua pegawai pemasaran di Denodo. “Kami sangat menghargai pelanggan setia kami kerana menaruh kepercayaan penggunaan data mereka kepada kami. Ia juga merupakan satu penghormatan yang besar untuk diiktiraf sebagai Pilihan Pelanggan dalam laporan Gartner Peer Insights™ selama empat tahun berturut-turut. Kami berasa ini menunjukkan keyakinan kukuh pelanggan kami terhadap pendekatan logik kami dalam pengurusan data.”

Dalam laporan Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools 2024, pelanggan Denodo berkata:

“Pengalaman keseluruhan saya dengan Denodo sangat positif terutamanya dalam keupayaannya untuk menyambung data secara lancar daripada pelbagai sumber data dan mengalihkan kami dengan cepat daripada data kepada cerapan. Selain itu, seni bina teragih menyediakan peluang kerjasama antara pasukan kami yang berbeza.” - pengurus pembolehan data, Industri Beraneka



“Denodo merupakan alat yang hebat untuk penyepaduan data kerana ia memusatkan data daripada pelbagai sumber ke dalam satu tempat. Saya menganggap Denodo sebagai alat yang mesra pengguna kerana antara muka pengguna yang intuitif dan dokumentasinya yang menyeluruh. Ia memudahkan pengurusan data dan meningkatkan kecekapan merentasi sistem.” - pemilik produk, Industri Pembuatan



“Gabungan perhubungan peribadi dengan pelanggan utama kami, sokongan hebat termasuk perundingan dan latihan atas permintaan, serta acara rasmi dan komuniti membezakan Denodo daripada vendor lain.” - peneraju domain, Telekomunikasi

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Michele Launi, Nina Showell, 3 Disember 2024

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Integration Tools, 24 Mei 2024

Penafian Gartner

Kandungan Gartner Peer Insights terdiri daripada pendapat pengguna akhir individu berdasarkan pengalaman mereka sendiri dengan vendor yang disenaraikan dalam platform, patut boleh ditafsirkan sebagai kenyataan fakta dan tidak juga mewakili pandangan Gartner atau sekutunya. Gartner tidak menyokong mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam kandungan ini dan tidak membuat sebarang waranti, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan kandungan ini, tentang ketepatan atau kesempurnaannya, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

GARTNER merupakan tanda dagangan dan tanda perkhidmatan berdaftar Gartner, Inc. dan/atau ahli sekutunya di A.S. dan di peringkat antarabangsa, MAGIC QUADRANT dan PEER INSIGHTS merupakan tanda dagangan berdaftar Gartner, Inc. dan/atau ahli sekutunya dan digunakan di sini dengan kebenaran. Semua hak terpelihara.

Gartner tidak menyokong mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam penerbitan penyelidikannya dan tidak menasihati pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor yang mempunyai penarafan tertinggi atau penentuan lain. Penerbitan penyelidikan Gartner terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menafikan semua waranti, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan penyelidikan ini, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Denodo merupakan peneraju dalam pengurusan data. Platform Denodo yang telah memenangi anugerah tersebut merupakan platform pengurusan data logik terkemuka dalam penyampaian data dalam bahasa perniagaan, pada kelajuan perniagaan untuk semua inisiatif berkaitan data di seluruh organisasi. Menyedari lebih daripada 400% ROI dan berjuta-juta dolar dalam faedah, pelanggan Denodo merentasi perusahaan dalam lebih daripada 30 industri di seluruh dunia telah menerima pulangan balik dalam masa kurang daripada enam bulan. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com.





