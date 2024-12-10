擺脫過時的經濟模式：EBC金融集團解析碳定價為何成新石油

David Barrett，EBC 金融集團（英國）CEO，討論了碳定價在促進永續成長和創新方面的變革潛力。

EBC金融集團（英國）CEO David Barrett強調了碳定價在推動創新和永續成長方面的作用，特別是在不斷發展的綠色經濟中。

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- 面對全球永續發展和經濟轉型的迫切需求，EBC金融集團（英國）CEO David Barrett 接受專訪深入探討了碳定價的深遠影響。在減少排放與維持經濟成長的雙重挑戰下，David分析了創新、政策與經濟韌性在綠色經濟轉型中的協同作用，為市場指明方向。

理解碳定價：全球演變

碳定價常被誤解為一種稅收，實際上是一種市場化機制，透過賦予溫室氣體排放一定的貨幣價值，來應對氣候變遷。 David解釋道，碳定價的起源可以追溯到1970年代，當時美國在修訂《清潔空氣法案》後，開始推行排放抵銷政策。這些初步的措施，鼓勵工業透過在監管框架內交易排放許可證來減排。

到了1990年代，國際碳信用市場在《京都議定書》下逐步發展，儘管進展因美國和中國等主要經濟體未參與，受到一定限制。直到2015年《巴黎協定》的達成，全球在碳定價方面同步，碳市場才得以快速成長。 David補充說：「一個碳信用額度代表從大氣中移除約一噸二氧化碳或其他溫室氣體。產生溫室氣體的企業可以購買這些碳信用額度，以抵消它們的排放，從而有效地平衡其碳足跡。 「碳信用是基石，企業透過購買這些信用，支持碳減排項目，從而抵消自身的排放，推動全球轉型為永續發展。

經濟的連鎖反應：成本、去工業化還是永續成長？

碳定價的經濟影響複雜且深遠。儘管一些批評者擔心，生產成本的上升可能導致已開發經濟體的去工業化，David強調，碳定價的目標是推動永續發展，而非抑制經濟成長。

談到台灣的做法，David表示：「台灣碳解決方案交易所（TCX）透過購買國際碳信用，並將其出售給從事高排放項目的本地企業。這種模式不僅促進了行業的綠色轉型，同時減輕了企業的即時財政負擔，鼓勵了永續發展。

綠色科技：成長的催化劑

碳定價有望推動創新，尤其是在依賴高排放產業的經濟體。 David表示：「鑑於台灣經濟高度依賴半導體和電子產業，推動綠色技術的發展可能促使本地創新，推動行業增長，並創造就業機會。經濟理論表明，監管變革能激發創新，進而推動增長。」

儘管對於碳定價直接推動創新仍存疑慮，但David認為其中邏輯很清晰：合規需求可以刺激創新和技術進步。長遠來看，這些創新將推動產業轉型，在確保永續性的同時提升競爭力。

ESG與綠色科技投資：謹慎的樂觀態度

David對碳定價與綠色科技投資間的關係持審慎態度。他表示：「人們應從長遠角度權衡成本與收益。這並非一個立竿見影的成長或獲利的靈丹妙藥，而是一個循序漸進的過程。ESG市場可以作為一個警示案例，展示金融市場如何將一個好的理念，轉變為一個創造費用的產業，最終讓它們受益多於市場本身。

保護中小企業在碳經濟中的地位

碳定價的一個潛在擔憂是其可能對中小企業（SMEs）造成的影響，因為這些企業往往缺乏資源來採用綠色技術。 David安慰道，大多數碳定價機制都是為了避免對中小企業造成過重負擔。

他指出：「為了確保重點關注大型項目，台灣的框架最初將排放量超過25,000噸的項目作為目標。這讓中小企業免受即期壓力，有時間和空間去適應綠色實踐。」這種方法確保了財政責任由那些最有能力應對的企業承擔，同時讓中小企業更好地應對綠色經濟。

邁向綠色未來：政治與經濟的共識與分歧

儘管碳定價已成必然趨勢，全球綠色經濟轉型仍沒有同步。 David指出：「最近歐洲和美國的選舉反映了選民對雄心勃勃的綠色政策持謹慎態度。大多數人原則上支持環境變化，但實現這些目標的經濟成本和可行性使其更難以推行。」

以歐洲汽車產業為例，David闡述了平衡環保目標與經濟現實的挑戰。更嚴格的排放標準和綠色政策對製造商及其供應鏈造成巨大壓力，導致裁員和經濟成長放緩。這些挑戰突顯了務實政策的重要性，在確保所有利害關係人平穩永續轉型的同時，協調環保目標與經濟韌性。

###

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.