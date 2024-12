DXRacer et Metaphor : ReFantazio annoncent un nouveau partenariat pour la chaise gaming en édition limitée

DXRACER X Metaphor: ReFantazio Metaphor: ReFantazio gaming chair Metaphor: ReFantazio gaming chair Lumbar Pillow

DXRacer et ATLUS sont heureux d'annoncer leur partenariat pour la création d'un siège de jeu personnalisé pour le lancement de Metaphor : ReFantazio.

MI, UNITED STATES, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- DXRacer, une marque de premier plan dans l'industrie des chaises gaming, a annoncé un nouveau partenariat avec Metaphor : ReFantazio, un jeu vidéo de rôle très populaire. Cette collaboration aboutira au lancement d'une chaise de jeu en édition limitée qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme des joueurs et des fans.

Metaphor : ReFantazio est un jeu hautement immersif et visuellement époustouflant qui a conquis le cœur des joueurs du monde entier. Avec son scénario complexe et son gameplay captivant, il est devenu l'un des favoris de la communauté des joueurs. DXRacer, connu pour ses fauteuils de jeu ergonomiques et de haute qualité, a saisi l'occasion de faire entrer le monde virtuel de Metaphor : ReFantazio dans le monde réel par le biais d'une édition spéciale de fauteuils de jeu.

Le DXRacer Metaphor Chaise Gaming présentera un design élégant et moderne inspiré du cadre futuriste du jeu. Ce fauteuil exclusif présente un design épuré en noir, blanc et or, avec l'avant magnifiquement brodé de symboles emblématiques du jeu. Il intégrera également des éléments du jeu, tels que le logo emblématique et la palette de couleurs, afin de créer une expérience véritablement immersive pour les joueurs. Le fauteuil sera également équipé de fonctions avancées telles que des accoudoirs réglables, un soutien lombaire et un mécanisme d'inclinaison, afin d'assurer un confort maximal pendant les longues sessions de jeu.

« Nous sommes ravis de nous associer à Metaphor : ReFantazio pour proposer à nos clients cette chaise de jeu en édition limitée », a déclaré un porte-parole de DXRacer. « Nous comprenons l'importance du confort et du soutien pour les joueurs, et nous pensons que ce fauteuil améliorera non seulement leur expérience de jeu, mais servira également d'objet de collection pour les fans du jeu. »

La Chaise Gaming Metaphor de DXRacer sera disponible à partir du 9 de ce mois sur le site web de DXRacer et chez certains distributeurs. Le nombre de chaises produites étant limité, les fans peuvent rester à l'écoute des mises à jour et se préparer à obtenir leur part de cette collaboration passionnante.

