这不是父辈时代的经济模式：EBC金融集团解析碳定价为何成新石油

David Barrett，EBC 金融集团（英国）CEO，讨论了碳定价在促进可持续增长和创新方面的变革潜力。

EBC金融集团（英国）CEO David Barrett强调了碳定价在推动创新和可持续增长方面的作用，特别是在不断发展的绿色经济中。

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- 面对全球可持续发展和经济转型的紧迫需求，EBC金融集团（英国）CEO David Barrett深入探讨了碳定价的深远影响。在减少排放与保持经济增长的双重挑战下，David分析了创新、政策与经济韧性在绿色经济转型中的协同作用，为市场指明方向。

理解碳定价：全球演变

碳定价常被误解为一种税收，实际上是一种市场化机制，通过赋予温室气体排放一定的货币价值，来应对气候变化。David解释道，碳定价的起源可以追溯到1970年代，当时美国在修订《清洁空气法案》后，开始推行排放抵消政策。这些初步的措施，鼓励工业通过在监管框架内交易排放许可证来减排。

到了1990年代，国际碳信用市场在《京都议定书》下逐步发展，尽管进展因美国和中国等主要经济体未参与，受到一定限制。直到2015年《巴黎协定》的达成，全球在碳定价方面同步，碳市场才得以迅速增长。David补充道：“一个碳信用额度代表从大气中移除大约一吨二氧化碳或其他温室气体。产生温室气体的企业可以购买这些碳信用额度，以抵消它们的排放，从而有效地平衡其碳足迹。”碳信用是基石，企业通过购买这些信用，支持碳减排项目，从而抵消自身的排放，推动全球向可持续发展转型。

经济的连锁反应：成本、去工业化还是可持续增长？

碳定价的经济影响复杂且深远。尽管一些批评者担心，生产成本的上升可能导致发达经济体的去工业化，David强调，碳定价的目标是推动可持续发展，而非抑制经济增长。

谈到台湾的做法，David表示：“台湾碳解决方案交易所（TCX）通过购买国际碳信用，并将其出售给从事高排放项目的本地企业。这种模式不仅促进了行业的绿色转型，同时减轻了企业的即时财政负担，鼓励了可持续发展。”

绿色科技：增长的催化剂

碳定价有望推动创新，尤其是在依赖高排放产业的经济体中。David表示：“鉴于台湾经济高度依赖半导体和电子产业，推动绿色技术的发展可能促使本地创新，推动行业增长，并创造就业机会。经济理论表明，监管变革能激发创新，进而推动增长。”

尽管对于碳定价直接推动创新仍存疑虑，但David认为其中逻辑很清晰：合规需求可以刺激创新和技术进步。长远来看，这些创新将推动产业转型，在确保可持续性的同时提升竞争力。

ESG与绿色科技投资：谨慎的乐观态度

David对碳定价与绿色科技投资间的关系持审慎态度。他表示：“人们应当从长远角度权衡成本与收益。这并非一个立竿见影的增长或盈利的灵丹妙药，而是一个循序渐进的过程。ESG市场可以作为一个警示案例，展示金融市场如何将一个好的理念，转变为一个创造费用的产业，最终让它们受益多于市场本身。”他还建议投资者以务实态度看待绿色科技机遇，关注可持续增长和实质影响，而非短期收益。

保护中小企业在碳经济中的地位

碳定价的一个潜在担忧是其可能对中小企业（SMEs）造成的影响，因为这些企业往往缺乏资源来采用绿色技术。David安慰道，大多数碳定价机制都是为了避免对中小企业造成过重负担。

他指出：“为了确保重点关注大型项目，台湾的框架最初将排放量超过25,000吨的项目作为目标。这让中小企业免受即期压力，有时间和空间去适应绿色实践。”这种方法确保了财政责任由那些最有能力应对的企业承担，同时让中小企业更好地应对绿色经济。

迈向绿色未来：政治与经济的共识与分歧

尽管碳定价已成必然趋势，全球绿色经济转型仍然没有同步。David指出：“最近欧洲和美国的选举反映了选民对雄心勃勃的绿色政策持谨慎态度。大多数人原则上支持环境变化，但实现这些目标的经济成本和可行性使其更难以推行。”

以欧洲汽车产业为例，David阐述了平衡环保目标与经济现实的挑战。更严格的排放标准和绿色政策给制造商及其供应链带来巨大压力，导致裁员和经济增长放缓。这些挑战突显了务实政策的重要性，在确保所有利益相关方平稳可持续转型的同时，协调环保目标与经济韧性。

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