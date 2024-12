Le Maroc, plaque tournante de l’industrie minière durable : Retour sur l’IMC 2024

MARRAKECH, MOROCCO, December 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Organisé par la Fédération de l’Industrie Minérale du Maroc (FDIM) et AME Trade Ltd, avec le soutien des plus hautes instances, notamment le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, le congrès international des mines au Maroc qui a eu lieu à Marrakech du 3 au 5 décembre 2024.Placée sous le thème « le Maroc comme plaque tournante pour une industrie minière durable au service de la transition énergétique », cette première édition a mis en lumière le rôle central du Maroc dans les industries minières durables.Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr. Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, a partagé sa vision de faire du Maroc un modèle et un leader en matière d'exploitation minière responsable et de collaboration régionale. Elle était entourée de délégations ministérielles de plusieurs pays africains, notamment Colonel Ousmane ABARCHI, ministre des Mines du Niger, M. William Sebo HINES, Vice-Ministre des Mines et de l'Energie du Libéria, M. Ahmed Salem BOUHEDA, Secrétaire Général du ministère des Mines et de l'Industrie de la République Islamique de Mauritanie et de M. Basile Kanon ADJO, Secrétaire Général de l'Energie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin. Ces hauts responsables ont salué à l’unanimité les progrès du Maroc dans le secteur minier, le plaçant comme modèle de gouvernance et de développement et ont exprimé leur ouverture à collaborer, tant au niveau gouvernemental que privé, pour positionner l'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale de la transition énergétique.Le congrès a réuni plus de 500 participants, professionnels de l’industrie minière, décideurs et partenaires potentiels.Des discussions pertinentes de plus de 60 intervenants de renom venant du Maroc et de l’international ont marqué ce congrès et ont porté sur des sujets aussi importants que l’industrie minière marocaine sur la scène internationale, le rôle de l'industrie dans la relance de l'économie et le renforcement de la souveraineté industrielle, le positionnement stratégique des minéraux critiques pour la transition énergétique mondiale, le développement d'un secteur minier fort, durable et responsable, l'intégration des exigences ESG axée sur la protection sociale et environnementale, et le développement de talents futurs pour relever les défis d'une industrie minière innovante et durable.Les panélistes ont souligné l'importance de développer une industrie minière durable tout en respectant les intérêts et le développement des communautés, et ont recommandé l'adoption de modèles d'exploitation respectueux de l'environnement et du développement des communautés locales, l'intégration de solutions pour le recyclage de l'eau, de l'énergie et des déchets, l'adaptation des lois et règlements pour assurer une stricte protection de l'environnement, tout en restant attractif pour les investisseurs dans le secteur minier et de continuer à développer un capital humain qui répondra à toutes les exigences futures d'une industrie minière efficace et durable.Le congrès a aussi été l’occasion de concrétiser trois conventions de partenariats importants notamment entre CMT et l'INEE, entre la FDIM et la Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) et entre la FDIM et la Fédération Nationale de l’Electricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC).L’événement s’est clôturé par des visites techniques de sites de premier plan, notamment le Complexe Industriel de Guemassa du Groupe Managem, le site minier de Benguérir du Groupe OCP, et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), centre d’excellence africain en recherche et innovation.Avec le soutien de sponsors et exposants importants tels que : OCP Group, COBCO, Managem, JESA, Aya Gold and Silver, Liebherr, ONHYM (Office National des Hydrocarbures et des Mines) et le Groupe EPC, l’ IMC 2024 a été un franc succès, positionnant le Maroc comme un acteur incontournable de l’industrie minière durable et innovante.La première édition du congrès a été un véritable succès. La 2ème édition du Congrès International de l'Exploitation Minière du Maroc est prévue du 28 au 30 octobre 2025 promettant de continuer à construire un avenir prometteur pour l’industrie minière, au service de la transition énergétique et du développement durable.À propos d'AME Trade Ltd :Nous sommes une entreprise indépendante de premier plan qui se consacre à l'avancement du commerce, du développement et de l'investissement par l'intermédiaire de l'organisation de conférences et d'événements commerciaux, complétés par de précieux rapports d'intelligence économique,des programmes de formation au renforcement des capacités et des services de marketing numérique.Avec plus de 20 ans d'expérience dans 29 pays, notre expertise dans l'organisation d'événements dans les pays en développement est incomparable. Nous avons une compréhension et un respect profonds des besoins uniques de nos partenaires dans chaque région. Nos événements, rapports, sessions de formation et webinaires sont conçus pour éduquer, inspirer l'innovation et vous aider à forger des liens d'affaires significatifs sur les marchés dynamiques et en développement rapide de l'Afrique. www.ametrade.org Suivez AME Trade sur les réseaux sociaux :LINKEDIN | SUR TWITTER | FACEBOOKContactez AME Trade : AME Trade Ltd,Bureau 403, 4e étage, Maison Hamilton,Mabledon Place, Londres, WC1H9BBimcmorocco@ametrade.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.