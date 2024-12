Cake Digital Bank 是越南首家純數碼銀行於營運三年半後宣佈盈利實現里程碑

胡志明市,越南, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南的數碼銀行先驅 Cake Digital Bank 宣佈已實現非凡的里程碑,成為越南首家成立僅三年半就能獲得盈利的純數碼銀行。 此舉突顯了 Cake 對越南金融行業的深遠影響,為精通科技、年青及所獲服務不足的消費者重新定義了銀行或理財服務。

Cake Digital Bank 顯著的增長軌跡是其成功的關鍵動力

自 2021 年成立以來,Cake 已展現出效率和可擴展規模的能力,並於 2024 年 6 月實現收支平衡,這是數碼金融機構的一個重要里程碑。 至 2024 年第 4 季度,Cake 宣佈獲得盈利,成為越南第一間實現此卓越成就的純數碼銀行。

這項非凡的成就歸功於優異的業務表現。 在 2024 年,每位用戶的收入達 12 美元,與 2023 年所錄得每位用戶 4 美元相比,大幅增加兩倍。 客戶群數目從首兩年的 300 萬擴大至 2023 年底的 410 萬,並於 2024 年接近 500 萬大關。

此外,Cake 強大的信貸業務量顯而易見,每月處理的信貸申請平均達 40 萬份,對於越南的純數碼銀行來說,這個數字實在令人刮目相看。

Cake 致力躋身於全球首 5% 盈利能力最高的數碼銀行之列,強調其在競爭白熱化的金融科技領域中實現可持續增長的承諾,與其策略路線圖的目標保持一致。

Cake 行政總裁 Nguyen Huu Quang 表示:「Cake Digital Bank 實現重大的盈利里程碑,體現了本行對於創新、服務以客為中心以及可持續增長的堅定承諾。 團隊作出的鉅大貢獻和客戶的信賴,對於取得這項標誌性成就至為關鍵。 展望將來,我們仍會堅定不移地推進金融服務的共融性,為各方提供卓越非凡的數碼理財體驗。」

有效應對市場需求並提升人工智能(AI)的應用

Cake 主要透過滿足目標對象,特別是精通科技的 Z 世代及年輕千禧世代多元化的理財需要,實現了非凡的盈利里程碑。

The State Bank of Vietnam(越南國家銀行)報告稱,至 2024 年,越南約有 77% 的成年人擁有銀行戶口。 銀行業界曾經由傳統銀行所主導,目前出現了新進的市場競爭者,以年青一代及所獲服務不足的客戶為對象。

作為越南只提供數碼銀行服務的先驅者,Cake 完善的設計在於為所有人提供便利和簡單的理財體驗,並且鼓勵金融服務的共融性。 該數碼銀行提供切合所有理財需要的各式各樣金融產品。 該行強調的是便利程度,其「Easy as Cake」的口號在迅速設定帳戶、即時轉帳等過程中得到體現,確保理財服務既輕鬆之餘,亦能瞬間辦妥。

此外,Cake 與網約車、電訊、娛樂等各個行業建立了強大的合作夥伴網絡,能夠一站式滿足各種財務上的需要。

因此,2024 年 Cake 在支付交易方面的增長達 47 億美元,與 2023 年錄得的 22 億美元相比,增幅超過一倍。 該銀行的客戶保留率令人刮目相看,按交易頻率計算為 80%,按財務參與度計算則為 95%。 此數字顯示客戶滿意程度相當高,有助 Cake 可持續取得盈利。

Cake 善用尖端科技,通過人工智能驅動的解決方案打造完美的理財體驗。 透過對消費者需求的精密分析,Cake 為不同的客戶群體提供了一系列個人專屬的產品。 這種策略性的人工智能整合跨越了產品範圍,延伸至 Cake 的業務活動中,降低營運開支並提高利潤率,同時亦能提升用戶體驗。

Cake 以創新方式應用人工智能贏得業界讚譽,榮獲包括「Technology Bank of the Year」(年度科技銀行)及「Best AI Technology Implementation」(最佳人工智能科技執行)等獎項。 這些獎項彰顯了 Cake 在人工智能驅動銀行業務方面的領導地位。

媒體聯絡人: theresa.tran@cake.vn

