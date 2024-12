China-ASEAN Marathon 2024 Bermula di Bandaraya Fangchenggang

BANDARAYA FANGCHENGGANG, China, Dec. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 24 November, China-ASEAN Marathon 2024 telah bermula di Taman Budaya Lautan Teluk Beibu di Bandar Fangchenggang. Lebih 20,000 peserta dari lebih sedozen negara dan rantau berkumpul di bandar teluk pantai yang indah ini bagi menyertai acara tersebut.

Acara ini menampilkan empat kategori: maraton penuh, separuh maraton, larian kecergasan 10K dan larian menyeronokkan 5K. Kedua-dua maraton penuh dan separuh akan bermula dan tamat di Taman Budaya Lautan Teluk Beibu, melalui mercu tanda bandar seperti Taman Egret, Taman Budaya Fubo, Kawasan Pemandangan Xiwan, Taman Gunung Xianren dan Jambatan Zhenyuling. Padang perlumbaan direka bentuk untuk mempamerkan landskap bandar dan pemandangan pantai, menonjolkan ciri unik "laut, pantai dan gunung" Bandaraya Fangchenggang.

Acara itu berjaya meluaskan rangkaian perhubungan antarabangsanya, menerima sokongan padu daripada beberapa bandar persahabatan antarabangsa dan konsulat jeneral negara ASEAN, termasuk Kemboja dan Myanmar, di Nanning. Rakan kongsi antarabangsa seperti Daerah Yeongdong di Korea Selatan, Rzeszów di Poland dan Wilayah Quang Ninh di Vietnam secara aktif menghantar delegasi untuk menyertai dan memerhatikan perlumbaan itu. Selain itu, rakan antarabangsa seperti Bandaraya Zhukovsky di Rusia, Loei di Thailand dan Bandaraya Hai Phong di Vietnam turut menghantar ucapan tahniah.

Akhirnya, pelari Kenya mendominasi pertandingan, memenangi kedua-dua gelaran maraton lelaki dan wanita.

Sumber: 2024 China-ASEAN Marathon

Hubungan: Zhang Yan E-mel: fcgswwxbxcjbk@gxi.gov.cn

