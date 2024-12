Bonnie Wiseman annonce la sortie de « Roses Des Continents » sa première œuvre littéraire

Bonnie Wiseman vient de publier sa première œuvre littéraire, "Roses des continents", un recueil poétique célébrant la femme, l'amour et la vie

PARIS, PARIS, FRANCE, December 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Through his poems, Wiseman celebrates women, human beauty, and life itself. The collection delves into love in all its forms: romantic, universal, and self-love.With a poetic style that is both simple and refined, the author highlights the power of love and invites readers to reflect on the beauty of the human soul. "Roses des continents is, above all, a tribute to women and life," Wiseman stated. "I wanted to offer a bouquet of words that touches hearts and awakens consciousness."Bonnie Wiseman a annoncé par voie de presse à Paris, la sortie de "Roses des continents" son premier recueil de poèmes, composé de 52 pièces en rimes et en vers libres. Une œuvre qui déjà reçoit des avis assez favorables des lecteurs.Une célébration de la femme et de la beauté humaineÀ travers les pages de Roses des continents, Bonnie Wiseman rend un vibrant hommage à la femme, à la beauté humaine et à celle de la vie. Chaque poème invite le lecteur à explorer les multiples facettes de l’amour : amour romantique, amour de soi, amour universel. Dans un langage poétique à la fois simple et raffiné, l’auteur met en lumière la sensibilité de poésie, fait l’éloge de l’amour et invite à la beauté de l’âme humaine.« Roses des continents est avant tout un hommage à toutes les roses, à Rose, donc à la femme, à la beauté humaine et à celle de la vie. C’est aussi une mise en lumière, une célébration de la puissance de l’amour dans toutes ses nuances », a expliqué Bonnie Wiseman. « J’ai voulu offrir un bouquet de mots qui parle aux cœurs et qui sublime nos émotions. »Un voyage poétique autour du monde et une quête de la sagesse.Le titre, Roses des continents, évoque un voyage poétique à travers les cultures et les sensibilités de l’auteur. Les poèmes qui figurent dans le recueil ont été écrits sur trois continents ou l’auteur a vécu.L’Afrique (Abidjan), l’Amérique (New York city) et l’Europe (Paris). Chaque poème semble être une rose unique, cueillie sur un continent, mais profondément ancrée dans la réalité ou l’imaginaire de l’auteur par des poèmes comme « Afrique, Paris, Butterfly ou Nin ». Outre l’amour et la quête de sagesse, plusieurs textes invitent à la méditation enrichissant le recueil d’une dimension réflexive.Un ouvrage apprécié des lecteursDéjà la poésie de Bonnie Wiseman suscite l’admiration. Les premiers lecteurs et lectrices ont salué la musicalité et l’originalité du recueil. Les lecteurs y trouveront des "encrages réels", des instants de vie capturés avec une finesse remarquable. La poésie de Wiseman, tout en subtilité, reflète des émotions intenses et profondes, sans jamais tomber dans le cliché.« Rose des continents se veut une ode à l’amour, une ode à toutes les facettes de ce sentiment éternel et toujours réinventé, une ode déclinée avec une gravité teintée de légèreté. »- Geneviève Goëtzinger, Journaliste, Pdte Agence imaGGe, Ex-DG RFI, France« Avec Roses des continents », l’on le perçoit, la poésie cesse d’être une stricte effusion lyrique pour être, aussi et surtout, une méditation sur la vie, le temps et le sens. » - Prof Josué Guébo, Maitre de conférences, Université d’Abidjan, Côte d'Ivoire« Roses des Continents est une brillante exploration des nombreux genres d'amour, exprimés avec cœur et nuances dans des vers subtiles, touchant le cœur de tant de façons.” - Prof David Kittay, Adjoint, Assistant Professeur de Religion, Columbia University, New York CityÀ propos de Bonnie WisemanNé en Côte d’Ivoire, à l’état civil Serge-Pacôme Abonga, il choisit comme nom d’auteur Bonnie Wiseman, Bonnie étant le nom de sa mère à qui il rend hommage et Wiseman, le prénom à lui donné par ses amis à New York City.Enseignant de lettres et journaliste de formation, il travailla comme professeur de lettres à Abidjan et comme journaliste reporter à la télévision nationale ivoirienne (RTI) avant son départ pour les États-Unis. À New York, poursuit sa formation en production média à Manhattan. À Paris, il prépare un autre master et donne des cours de lettres. Il a produit en tant que « Ghostwriter » plusieurs ouvrages entre 2015 et 2019.Roses des continents, son premier ouvrage publié est disponible en ligne, sur le site internet de l’auteur et bientôt sur toutes les plateformes de vente. Une dédicace est prévue à Paris, dans certaines villes de France et à Abidjan en 2025. Nul doute que cette première œuvre marque le début d’une carrière prometteuse.Article signéSteven Kouyaté MensahJournaliste

" Roses des continents " Bonnie Wiseman Official Video

