Nueva Jersey y USDR, con el apoyo de Google.org, publican materiales de entrenamiento de LLM para desarrollar asistentes de traducción de IA para servicios públicos

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 6 de diciembre 2024 OAKLAND, CALIFORNIA – U.S. Digital Response (USDR), una organización sin fines de lucro e imparcial que trabaja junto con gobiernos a todos los niveles para garantizar que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades del público, y el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey hoy lanzaron un conjunto de modelos de lenguaje extenso (LLM) diseñados para mejorar el acceso al idioma al seguro de desempleo (UI) para hablantes de inglés y español. Desarrollados con el apoyo de Google.org, estos materiales permiten a las agencias gubernamentales crear sus propios asistentes de traducción de inteligencia artificial para el contenido del seguro de desempleo utilizando modelos de IA generativa disponibles en el mercado. Esto permite a cualquier jurisdicción hacer que la información sobre los beneficios públicos sea más fácil de entender y más accesible. Al aprovechar estos materiales de capacitación de LLM para crear un asistente de traducción de IA personalizado, Nueva Jersey ha optimizado eficazmente su plataforma de IA generativa estatal para mejorar el acceso al idioma y continuar allanando el camino para que otros estados desarrollen sus propias soluciones personalizadas. “Para millones de trabajadores, las barreras del idioma crean retrasos frustrantes en el acceso a los beneficios vitales de los que dependen”, dijo el Comisionado del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, Robert Asaro-Angelo. “Nueva Jersey sigue liderando el camino en el uso responsable de la IA generativa, ahora con U.S. Digital Response, apoyado por servicios pro-bono proporcionados por Google.org, para seguir transformando los servicios públicos mientras mantenemos a las personas en el centro de cada decisión. Al hacer que estos materiales de entrenamiento sean gratuitos y estén disponibles para todos los gobiernos, estamos proporcionando a las agencias públicas de todo el país las herramientas que necesitan para mejorar el acceso al idioma y asegurar que aún más personas puedan recibir el apoyo que necesitan y merecen.” “Con estos materiales de capacitación, las agencias gubernamentales de nuestro estado y la nación pueden comenzar a aprovechar el potencial transformador de la IA generativa para hacer que los servicios sean más eficientes, accesibles y receptivos a las necesidades de todos los residentes, independientemente del idioma que hablen”, dijo la Jefa de Estrategia de IA de Nueva Jersey, Beth Simone Noveck. “El liderazgo de Nueva Jersey en la traducción asistida por IA refleja nuestra misión más amplia de hacer que la tecnología funcione para nuestros residentes y garantizar que mejore sus vidas. Con el apoyo de nuestros socios, U.S. Digital Response y Google.org, Nueva Jersey está haciendo que los servicios gubernamentales sean más accesibles para los residentes con dominio limitado del inglés y estableciendo un nuevo estándar para la innovación en el servicio público”. Millones de personas en los Estados Unidos enfrentan retrasos en el acceso a servicios críticos, como el seguro de desempleo (UI), debido al dominio limitado del inglés, con 20 millones de trabajadores que hablan inglés “menos bien”. Las soluciones de IA tradicionales ofrecidas por el software a menudo vienen con altos costos y contratos a largo plazo que carecen de flexibilidad y adaptabilidad a lo largo del tiempo. Estos recursos de inteligencia artificial brindan traducciones rápidas, precisas, y accesibles a una fracción del costo, permitiendo a los gobiernos aprovechar de la inteligencia artificial generativa mientras mantienen la supervisión humana a la vanguardia, evitando contratos a largo plazo y ahorrando millones de dólares. “Estos materiales de capacitación permitirán a cualquier gobierno crear fácilmente su propio asistente de traducción con inteligencia artificial para interfaces de usuario y otros programas de beneficios. Es un claro ejemplo de cómo podemos democratizar la IA generativa para el bien público, invitando a personas con experiencia directa en el uso de beneficios públicos a participar en el proceso de diseño”, dijo Marcie Chin, Gerente de Entrega de Productos de USDR. “También estamos demostrando que la IA puede impulsar la accesibilidad sin cargas financieras ni operativas. Esta no es una solución técnicamente compleja; es personalizable y de código abierto, lo que brinda a los gobiernos la flexibilidad de adaptarla a sus necesidades únicas. Al adoptar este enfoque ‘sin código’, Nueva Jersey ya está logrando éxitos en la prestación de servicios públicos que son efectivos, transparentes y responsables”. Con el apoyo técnico pro-bono de empleados de Google a través del Programa de Becas de Google.org, USDR y Nueva Jersey utilizaron el asistente de traducción con inteligencia artificial para lanzar un nuevo y completo Glosario de UI en inglés y español, redactado en un lenguaje sencillo. Desarrollados en colaboración con personal bilingüe y expertos en políticas, estos materiales de capacitación en traducción con IA garantizan que las traducciones de UI sean precisas y comprensibles para la gran mayoría de los trabajadores del estado. El asistente de traducción con IA de Nueva Jersey ya ha triplicado la velocidad de traducción y está generando traducciones que casi igualan la calidad de las realizadas por un traductor humano experto. Esos materiales de capacitación para modelos de lenguaje de traducción con IA incluyen las siguientes capacidades clave: Datos de entrenamiento precisos, culturalmente relevantes, y multilingües: Datos de entrenamiento específicos para el seguro de desempleo, revisados por expertos en políticas para garantizar su precisión y probados por residentes para evaluar su legibilidad. Este enfoque permite a los gobiernos ajustar un modelo de lenguaje grande (LLM) con datos confiables y responsables que han pasado por un riguroso proceso de revisión humana.



Datos de entrenamiento específicos para el seguro de desempleo, revisados por expertos en políticas para garantizar su precisión y probados por residentes para evaluar su legibilidad. Este enfoque permite a los gobiernos ajustar un modelo de lenguaje grande (LLM) con datos confiables y responsables que han pasado por un riguroso proceso de revisión humana. Compatible con plataformas comerciales de IA: Las agencias gubernamentales pueden utilizar casi cualquier modelo de lenguaje grande (LLM) disponible, como ChatGPT, Claude, o Gemini, para desarrollar sus propios asistentes de traducción con IA y producir traducciones personalizadas de alta calidad de manera rápida y asequible, sin necesidad de tecnología especializada ni contratos extensos.

Las agencias gubernamentales pueden utilizar casi cualquier modelo de lenguaje grande (LLM) disponible, como ChatGPT, Claude, o Gemini, para desarrollar sus propios asistentes de traducción con IA y producir traducciones personalizadas de alta calidad de manera rápida y asequible, sin necesidad de tecnología especializada ni contratos extensos. Privacidad y transparencia de datos: Solo se traduce información de acceso público, y el contenido predefinido no incluye información personal ni sensible. Todos los datos de entrenamiento son de acceso público.

Solo se traduce información de acceso público, y el contenido predefinido no incluye información personal ni sensible. Todos los datos de entrenamiento son de acceso público. Adopción centrada en las personas: Estos materiales de capacitación en traducción de IA permiten a los funcionarios públicos a mantener el control mientras utilizan la IA de manera responsable, mejorando la eficiencia de las tareas y salvaguardando la integridad y la relevancia cultural. Esto permite que los funcionarios públicos con exceso de trabajo y falta de personal dediquen menos tiempo a tareas simples y repetitivas y más tiempo a los residentes que necesitan apoyo.

Estos materiales de capacitación en traducción de IA permiten a los funcionarios públicos a mantener el control mientras utilizan la IA de manera responsable, mejorando la eficiencia de las tareas y salvaguardando la integridad y la relevancia cultural. Esto permite que los funcionarios públicos con exceso de trabajo y falta de personal dediquen menos tiempo a tareas simples y repetitivas y más tiempo a los residentes que necesitan apoyo. Mantenimiento a largo plazo: No se requiere mantenimiento por parte de los desarrolladores. Estos materiales están diseñados para integrarse con los LLM estándar y vienen con herramientas que permiten el mantenimiento por parte de personal no técnico. “Este es el último enfoque innovador en los esfuerzos continuos de Nueva Jersey para hacer que los servicios gubernamentales sean más accesibles, especialmente para nuestros residentes más vulnerables”, dijo Gillian Gutierrez, Asesora Principal y Directora de Modernización del Seguro de Desempleo de NJ. “A través del uso responsable de la IA, estamos rompiendo barreras lingüísticas y estableciendo un estándar nacional que demuestra que el poder de la IA puede aprovecharse para mejorar los servicios gubernamentales de manera asequible y flexible, manteniendo la supervisión humana en el centro.” Al lanzar estos materiales de capacitación en traducción con IA, Nueva Jersey y USDR, con el apoyo de Google.org, están empoderando a los estados de todo el país para adoptar de manera responsable la IA generativa en servicios críticos. Ahora disponibles sin costo para las agencias gubernamentales, estos materiales de capacitación ofrecen una alternativa más rápida, asequible y personalizable a los proveedores de traducción tradicionales. “USDR también ofrece capacitación gratuita sobre cómo redactar y perfeccionar indicaciones para que los empleados gubernamentales puedan ajustar el modelo según sea necesario. Obtenga más información sobre el desarrollo de este conjunto de herramientas de asistencia de traducción con IA y cómo USDR y Nueva Jersey están transformando el acceso lingüístico en los servicios públicos a través de la IA generativa.” “En Google.org, creemos que la tecnología puede ayudar a transformar la manera en que las personas acceden a los servicios esenciales”, dijo Jen Carter, Jefa de Tecnología en Google.org. “Nuestro apoyo pro-bono a U.S. Digital Response y al Estado de Nueva Jersey demuestra cómo la combinación de experiencia técnica con la innovación en el sector público puede crear soluciones que hagan que los servicios gubernamentales sean más accesibles para todos.” USDR también ofrece capacitación gratuita sobre cómo redactar y refinar indicaciones para que los empleados del gobierno puedan capacitar el modelo según sea necesario. Obtenga más información sobre el desarrollo de este conjunto de herramientas de asistencia de traducción de IA y cómo USDR y Nueva Jersey están transformando el acceso al idioma en los servicios públicos a través de la IA generativa.

Acerca de U.S. Digital Response U.S. Digital Response (USDR) es una organización sin fines de lucro y no partidista que trabaja junto a los gobiernos en todos los niveles para asegurar que tengan la capacidad de apoyar las necesidades críticas del público. Fundada en 2020, USDR conecta a los gobiernos con tecnología, recursos y apoyo, dejándolos mejor equipados para ofrecer servicios y apoyo a millones de personas en todo el país. Hasta la fecha, USDR ha construido una comunidad dedicada de más de 9,000 voluntarios motivados para servir en tiempos de necesidad y ha colaborado con 400 socios gubernamentales y sin fines de lucro en más de 400 proyectos. Vea más en https://www.usdigitalresponse.org. Acerca de Google.org Google.org, la rama filantrópica de Google, aporta lo mejor de Google para ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, combinando financiamiento, donaciones de productos y experiencia técnica para apoyar a las comunidades desatendidas y brindar oportunidades para todos. Nos asociamos con organizaciones sin fines de lucro, empresas sociales y entidades cívicas que generan un impacto significativo en las comunidades a las que sirven y cuyo trabajo tiene el potencial de producir un cambio significativo y escalable. Go back to all press releases

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.