OneSight EssilorLuxottica Foundation se une à Organização Mundial da Saúde para impulsionar globalmente os cuidados com a visão dentro da iniciativa SPECS 2030

Paris, França, 6 Dezembro de 2024 – A OneSight EssilorLuxottica Foundation tem o orgulho de anunciar sua colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) como parceira global na iniciativa SPECS 2030 da OMS.

A iniciativa SPECS está baseada na primeira meta global estabelecida na história visando aumentar a cobertura efetiva de erros de refração em 40% até 2030, aprovada pelos Estados Membros da OMS em 2021 durante a Assembleia Mundial da Saúde.

Essa colaboração entre a OMS e a entidade representa um avanço significativo na abordagem dos erros de refração, na prevenção da miopia e na melhoria do acesso aos cuidados com a visão em todo o mundo, especialmente em um contexto de poucos recursos financeiros.

A colaboração se concentrará no compartilhamento de conhecimento, fornecimento de insumos técnicos e disponibilização de dados para expandir soluções de impacto e garantir a implementação efetiva da resolução da ONU “Visão para Todos”. Aproveitando suas respectivas expertises, a OMS e a OneSight EssilorLuxottica Foundation têm como objetivo tornar os cuidados sustentáveis com a visão acessíveis a milhões de pessoas, melhorando os resultados em saúde e promovendo a inclusão social.

Dr. Jérôme Salomon, Diretor-Geral Adjunto da OMS responsável por Cobertura Universal de Saúde e Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, destacou a importância da ação colaborativa para atingir as metas globais de saúde visual: “O cuidado com a visão não é apenas uma prioridade de saúde – é um imperativo social e econômico. A iniciativa SPECS 2030, que sustenta a resolução da ONU 'Visão para Todos', nos lembra que a colaboração efetiva pode amplificar o impacto, trazendo resultados tangíveis para comunidades em todo o mundo”.

A iniciativa SPECS 2030 da OMS acelera os esforços globais em saúde visual, focando em cinco pilares principais: Serviços – melhorar o acesso aos serviços de refração; Pessoal – capacitar profissionais de saúde ocular; Educação – promover a conscientização pública sobre saúde visual; Custo – reduzir os custos de óculos e serviços; Vigilância – fortalecer a coleta de dados e a pesquisa.

Em todas essas áreas, a OneSight EssilorLuxottica Foundation fornecerá insumos técnicos, compartilhará as melhores práticas e contribuirá com dados para apoiar as iniciativas da OMS, alinhando-se à meta global de cuidados efetivos com a visão.

Anurag Hans, Chefe de Missão da EssilorLuxottica e Presidente da OneSight EssilorLuxottica Foundation, enfatizou o potencial transformador da colaboração: “A baixa visão não corrigida afeta 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo, representando um desafio global significativo. Graças aos esforços da entidade, 961 milhões de pessoas em algumas das comunidades mais remotas agora têm acesso a cuidados visuais a um dia de viagem, e 84 milhões de pares de óculos foram fornecidos a quem mais precisa. No entanto, alcançar a ambição da OneSight EssilorLuxottica Foundation de eliminar a baixa visão não corrigida em uma geração exigirá colaborações que amplifiquem o impacto. Ao unir a liderança da OMS em saúde pública com nossa expertise em soluções inovadoras e práticas, acreditamos que podemos criar um efeito multiplicador para expandir os cuidados visuais até mesmo às regiões mais carentes. Juntos, temos o poder de transformar vidas e elevar comunidades inteiras”.

Essa colaboração reflete um compromisso compartilhado em melhorar vidas por meio de uma visão melhor e avançar no progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nas áreas de saúde, educação e participação econômica.





Sobre a Organização Mundial da Saúde

Dedicada ao bem-estar de todas as pessoas e guiada pela ciência, a Organização Mundial da Saúde lidera e promove esforços globais para garantir a todos, em qualquer lugar, a oportunidade de uma vida saudável e segura. Somos a agência de saúde da ONU que conecta nações, parceiros e pessoas em mais de 150 locais – liderando a resposta mundial a emergências de saúde, prevenindo doenças, enfrentando as causas profundas de problemas de saúde e ampliando o acesso a medicamentos e cuidados de saúde. Nossa missão é promover a saúde, proteger o mundo e atender aos mais vulneráveis. www.who.int

Sobre a OneSight EssilorLuxottica Foundation

A OneSight EssilorLuxottica Foundation é uma organização não-governamental que reflete o compromisso da EssilorLuxottica de eliminar a baixa visão não corrigida em uma geração. Ela reúne as ações filantrópicas e de advocacy da EssilorLuxottica, além de seus investimentos. Com nove escritórios regionais afiliados, a entidade criou acesso sustentável a cuidados visuais para milhões de pessoas em comunidades carentes ao redor do mundo. https://onesight.essilorluxottica.com/

