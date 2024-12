Helvetic Clinics styrker sin førende position inden for dental turisme i Ungarn i 2024

Beste Zahnklinik in Ungarn Dental Clinic Budapest

Helvetic Clinics, anerkendt som den bedste tandklinik i Ungarn, fortsætter med at udvise sit engagement gennem en strategisk ekspansion i 2024.

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, December 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, anerkendt som den bedste tandklinik i Ungarn, fortsætter med at sætte standarden for fremragende tandpleje og patienttilfredshed med en strategisk udvidelse i 2024. Ved at omdanne taget på sin ikoniske bygning på 12 Revay Utca har klinikken øget sin kapacitet fra 12 til 16 tandlægestole – en stigning på 30 %.

Denne udvidelse afspejler en bemærkelsesværdig vækst med en stigning på 25 % i antallet af behandlede patienter sammenlignet med 2023. Der er især set betydelig vækst blandt patienter fra Storbritannien, Irland, Tyskland, Island, Danmark og Norge, hvilket yderligere cementerer Helvetic Clinics' ry som den førende destination for dentalturisme i Ungarn.

Jean-François Empain, medstifter af Helvetic Clinics, udtaler: "Denne udvidelse blev drevet af den stigende efterspørgsel efter vores tjenester, samtidig med at vi fastholder patienternes komfort som vores højeste prioritet. Vores mission er fortsat at levere tandpleje i verdensklasse til konkurrencedygtige priser, mens vi bevarer den kvalitet, der definerer vores ry."

Blik mod fremtiden Helvetic Clinics planlægger at fortsætte denne vækstrejse i 2025 med endnu en stigning i antallet af tandlægestole. Denne strategi har til formål at sikre, at hver patient får en personlig og uovertruffen oplevelse, der lever op til de høje standarder, som tandklinikken i Budapest er kendt for.

"Vores omdømme bygger på kvaliteten af vores behandlinger, patienternes tillid og vores evne til at tilbyde attraktive priser på tandbehandlinger i Ungarn. Gennem et partnerskab med en anerkendt finansiel aktør gør vi desuden behandlingerne mere tilgængelige ved at tilbyde skræddersyede finansieringsløsninger," tilføjer Pierre Chaker, medstifter.

En succesmodel inden for dentalturismeMed moderne faciliteter, et team af højt kvalificerede eksperter og tusindvis af tilfredse patienter hvert år befæster Helvetic Clinics sin position som den førende klinik inden for dentalturisme i Ungarn. Klinikken er det foretrukne valg for patienter, der søger tandbehandlinger af høj kvalitet i Budapest.

