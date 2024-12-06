从化石燃料到绿色未来：牛津大学携手EBC金融集团探讨全球气候挑战

学术界和金融行业的领军人物齐聚WERD系列研讨会，共探气候韧性与经济增长的平衡。从左到右为： Nicola Ranger博士、 Andrea Chiavari教授、David Barrett 和 Banu Demir Pakel教授。 Andrea Chiavari 教授在 WERD 系列讨论会上进行开场演讲，分享了气候变化的经济成本及碳税在推动可持续发展方面的潜力。 在WERD系列研讨会中，来自不同领域的专家分享了平衡可持续性与全球经济发展间的策略。 Nicola Ranger 博士和 David Barrett 在牛津大学WERD系列研讨会中强调了气候与金融的机遇，及加强全球合作的迫切需求。 EBC金融集团（英国）CEO David Barrett强调，必须制定可执行的政策，将全球金融市场与有效的气候行动结合。

EBC与牛津大学WERD系列研讨会，讨论全球经济增长与气候韧性，聚焦政策和金融的关键角色。

OXFORD, UNITED KINGDOM, December 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在气候变化和经济不稳定的双重挑战下，牛津大学经济学系联合EBC金融集团举办了“经济学家都干了什么”（WERD）系列研讨会。汇聚学术界与金融业的专业人士，共同探讨如何制定切实可行的策略，协调经济系统与环境可持续性，以解决当今社会面临的迫切问题。

本次研讨会以“宏观气候经济学”为主题，主讲嘉宾为牛津大学副教授Andrea Chiavari，随后开展了由副教授 Banu Demir Pakel主持的“维持可持续性：平衡经济增长与气候韧性”圆桌讨论。与会嘉宾包括牛津大学环境复原力及马丁系统韧性负责人Nicola Ranger博士，及EBC金融集团（英国）CEO David Barrett。在本次研讨会中，与会专家深入探讨了政策、金融和人为因素的交集，分享了超越理论的实际见解和建议。

EBC金融集团：赋能负责任的交易与可持续创新

EBC金融集团在全球金融市场中不断壮大，致力于通过全面的经纪解决方案，为全球客户连接外汇、大宗商品、指数等全球机遇。EBC在主要金融中心及新兴市场的运营，为交易者提供创新工具，并推动合作，共同应对全球金融领域日益变化的挑战。作为巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，及联合国“联合打败疟疾”运动的合作伙伴，EBC致力于推动构建一个可持续发展、平等与负责任交易主导的未来。

EBC参与WERD（经济学家都干了什么）全球研讨会，体现了将金融实践与学术研究相结合，以应对气候变化与经济挑战的紧迫性。通过参与并贡献切实可行的策略，EBC与全球领袖共同探讨如何将金融系统与可持续发展目标结合，推动实际的解决方案。

我们能否同时推动经济增长同时拯救地球？

研讨会的共识为金融安全与环境保护是全球共同面临的重要议题。Chiavari博士在开幕演讲中深入剖析气候变化带来的经济成本。他展示了自工业革命以来全球GDP的急剧增长，同时也指出了化石燃料消耗和二氧化碳排放对环境造成的巨大负担。Chiavari强调了碳社会成本在制定有效政策中的关键作用。

他演讲的核心为“碳社会成本”，它量化了排放对社会的广泛影响。“碳税不仅是环境的必要措施，也是经济上的需求，”他指出。Chiavari博士解释了相关措施如何为企业和个人创造经济激励，推动他们做出可持续发展的决策。“结合你自身的经验感受一下，开暖气时，你获得的效益与之前一样——就是房间变暖了，但现在你的成本远高于以前。”

在进一步阐述该观点时，Chiavari博士强调，碳税的设计是针对碳排放，而不是能源消费本身。“碳税是对碳排放征税，而不是对能源本身征税，”他解释道。“这为私营企业、个人、你我提供了巨大的推动力，让我们从化石燃料转向替代能源。这不仅仅是减少能源或产出的消耗，同时激励我们转向替代能源。”

在此基础上，由 Banu Demir Pakel博士主持的圆桌会议，进一步深入探讨了如何将经济增长与气候韧性结合。

多维视角：连接政策、金融与实践

此次圆桌会议深入探讨了经济增长与气候韧性间的复杂关系。每位嘉宾都结合专业知识，为这一议题提供了全球体系如何适应这两大紧迫需求的新思路。

Chiavari博士强调了应对气候变化的全球性，指出污染排放不分国界，需要各国协调合作。他提到了“碳泄漏”的风险，即一个国家实施严格的气候政策，可能会导致排放被转移到监管较松的地区，从而削弱全球应对气候变化的努力。为应对这一问题，Chiavari提倡制定促进国际合作与创新的政策，确保向可持续实践过渡的过程，既公平又全面。

Ranger博士则强调了气候行动带来的经济机会，她表示：“这不仅仅是关于成本，更在于机会。”她阐述了在应对气候风险的同时，气候行动能够创造就业机会并刺激经济增长的重要性。Ranger博士还强调了重新塑造公众认知的重要性，认为有效的气候行动，能够促进创新和进步，同时不会带来巨大的财务负担。她还提议将每年高达7万亿美元的化石燃料及其他对环境有害的补贴，转向绿色投资，如可再生能源等。

凭借在金融市场的丰富经验，David提出了将市场激励与可持续发展目标结合的重要性。他坦率地分析了金融行业在实现可持续发展方面面临的挑战，特别指出金融机构追求利润的本质：“金融市场的驱动力就是赚钱——无论是为了股东还是投资者。”David强调，政府需要制定可执行的监管框架，这种协调至关重要，能将金融业的影响力引至有效的气候行动中。

在谈到环境、社会与环境治理（ESG）框架时，David表达了对当前实施情况的担忧，他表示：“ESG已经变成了一种走过场的形式。”他呼吁制定更强有力的政策，确保问责制，并实现可量化的成果，而不是仅仅满足表面上的合规要求。

在讨论“全球气候联盟”时，David强调了全球应对措施不统一的风险。他提醒道：“为了让这些举措成功，必须发动更多主要参与者。否则，某些地区减少的排放，可能会被其他地区增加的排放所抵消。”他提醒，这种情况可能会削弱全球应对气候挑战所需的集体进展。

政府、企业和个人应采取哪些实际行动，才能建立一个，对每个人来说安全且实践性更强的可持续未来？

随后，主持人和与会嘉宾接受了采访，从不同角度探讨了政府、企业和个人在应对气候挑战中的协同作用。

政府的角色：政策与规划

Demir Pakel博士强调了教育和意识提升在应对气候变化中的重要性，特别是政府在推动变革中的作用。她解释道：“政府的首要任务是提高公众对气候变化的认知，”并强调了早期教育的重要性，以帮助人们理解气候变化带来的后果。她指出，政府需要制定既能激励私营企业，又能引导投资者行为的政策，并表示：“这是一个复杂的网络，政府在各个层面都肩负着规划和引导行动的主要责任。”

她补充道：“私营企业需要激励措施才能采取行动，因为它们相比政府更注重短期效益。因此，政府还需要发挥另一个作用：通过政策改变私营企业和投资者行为。”

市场激励与碳税

Chiavari博士强调了政府主导干预的必要性，特别是通过碳税来矫正市场机制缺陷。他解释道，将碳排放的社会成本纳入能源价格，政府可以引导更负责任的消费和投资决策，从而推动市场朝着可持续方向发展。

改变观念：实现正向转型

Ranger博士反思了当前气候行动中的挑战，指出关键在于公众意识的不足。她提到：“目前，气候行动出现了问题，主要在于意识层面。政府确实发挥着作用，但政府做的基本上是公众选举支持的事。而现在最关键的是，公众缺乏对绿色能源转型所带来直接益处的认识，尤其是在能源安全和公共健康方面。”

Ranger批评了近年来将气候变化描述为高成本和沉重负担的观点。她表示："目前的主流观点认为应对气候变化需要付出巨大成本。我不认同这种观点，也没有证据支持。确实，我们需要做出艰难决策，但现有的应对方式反而加大了难度——特别是政策的不确定性阻碍了投资，增加了成本。所有证据都表明，如果我们能制定正确的政策，为投资者设定清晰的路径，公正转型不仅成本最低，还能带来更多收益。"

Ranger提到化石燃料补贴，并强调通过重新配置这些资金，可以促进积极的转型。她表示：“全球每年投入到化石燃料补贴的资金极为庞大——估计每年约为五到七万亿美元。如果停止这些补贴，并将其用于清洁技术，我们就能解决这一问题。”

为此，Ranger呼吁在公共话语中转变观念，强调气候行动中蕴含的经济机会。她强调了学术界和专家在重新塑造这一观点中的作用，表示：“我们需要确保公众理解这将是一次积极的转型。良好的政策，对个人的影响不会很大，反而会促进就业增长和创新。”

Ranger最后强调，政府应当在改变这一观点方面发挥主导作用，她说：“我真心希望看到政府站出来支持这一转型，告诉大家‘看，这将会发生，它将惠及你们。这里是可执行的路径，这正是投资者和公众所需要的’。”

企业和个人的角色：问责与创新

David针对企业和个人在气候行动中的角色，提供了坦率的看法。他指出，金融行业本质上是以利润为驱动的，如果没有明确的监管框架，金融业将难以推动可持续性努力。他表示：“金融市场不会自己主动采取行动，它们需要激励才能行动起来。”他进一步解释道：“一旦金融行业朝着正确的方向努力，并且对某个话题充满热情，它能够取得惊人的成就，但这需要明确的政策和激励措施。”

David还反思了个人作为选民和投资者的角色，强调他们的选择能够显著影响政策和企业行为。他提到：“政策需要更好地教育选民，告诉他们自己想要什么，并了解这一目标如何实现。”通过优先考虑可持续实践，并要求政策制定者负责，个人可以推动系统性变化。

尽管批评了“走过场”的ESG行动，David仍对金融的潜力持乐观态度。他表示：“金融行业具有极大的创新潜力，它能够解决真正的问题，甚至搬动大山，但前提是需要正确的激励措施，及针对现阶段问题的坦诚对话。” 他呼吁从短期的政治周期转向长远的战略，敦促各方利益相关者，共同致力于解决气候危机所需的行动。

想要了解WERD系列研讨会“宏观气候经济学”的完整视频，包括专题演讲和圆桌会议，请访问 https://youtu.be/MD5vaMjQdkc.

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。 从2024年2月起，EBC支持牛津大学经济学系主办的“经济学家都干了什么”系列研讨会，通过探讨经济学的实际应用，帮助大众更好地理解经济学及其在应对重大社会挑战中的作用，推动公众的认知与多元对话。

https://www.ebc.com/

—牛津大学经济学系—

牛津大学经济学系是全球闻名的学术研究中心，拥有世界上最大，且最具影响力的学术经济学家社区之一。该系以其研究的深度和广泛性著称，研究成果对公共政策的制定具有重要影响。此外，经济学系还因其充满活力的学者社区，及广受认可的本科及研究生项目而备受赞誉。2024年，《卫报》将牛津大学经济学系本科教学排名置于英国第一。这一排名反映了该系在教学和研究方面的卓越贡献，巩固了其作为全球顶尖经济学系之一的地位。

除了在教学方面的成就外，经济学系的目标是推动变革性和创新性的经济学研究，对学术界之外的经济政策产生深远影响，并培养下一代学术权威和意见领袖。

关于《经济学家都干了什么》（WERD）

《经济学家都干了什么》（WERD）是由牛津大学经济学系主办的全球研讨会，旨在激发人们对经济学的兴趣。通过该研讨会，牛津大学的经济学家们与全球各地的政府和企业合作，探讨从气候危机到劳动市场歧视等话题，致力于改善政策，推动经济发展，让经济学更好地惠及大众。在这场成功的系列研讨会中，您将了解经济学如何帮助我们深入了解当前社会面临的重大挑战。2024-2025年度，WERD将迎来第四季的回归。

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