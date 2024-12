台灣郵包出口升級！中華郵政委由DPD Taiwan宇迅國際提供專業報關服務

DPD Taiwan宇迅國際成為中華郵政出口關務合作夥伴 提供正式報關服務支援國際寄送

DPD Taiwan宇迅國際因具國際物流與進出口報關領域的專業,成為中華郵政出口關務合作夥伴,投入代辦國際郵政出口報關,全力支援台灣企業與民眾寄送貨品至海外的需求。DPD Taiwan宇迅國際致力於協助需求正式報關之國際快捷郵件EMS或國際包裹如:高價值或特殊貨件順利出口,並在海外通關時因合規申報而加快運送流程。

與中華郵政的合作,是對我們專業能力的肯定,也讓我們有更多機會協助企業與民眾寄送國際郵件和包裹,支持台灣出口商品快速且符合規範地送達全球。” — DPD Taiwan宇迅國際總經理林坤輝

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- 自即日起, 中華郵政 國際郵件出口業務,委由DPD Taiwan宇迅國際擔任特約報關行,代寄件人辦理正式報關服務。 DPD Taiwan宇迅國際 為法國郵政和日本郵政共同投資的國際物流服務商,長期以來與中華郵政攜手推展多項業務,涵蓋貨轉郵、快轉郵、直接進口、台日郵政雙邊協議,以及台日跨境物流與商務交流等,是中華郵政在國際市場與跨境電商領域最重要的合作夥伴之一。此次宇迅國際助力中華郵政之出口關務,為參與全球貿易及跨境電商的企業提供關鍵支援和無縫的國際運輸服務。。對於許多企業和民眾而言,進出口作業及報關細節可能相對陌生,然而正式報關在國際貿易中扮演著至關重要的角色。特別是針對高價值或特殊貨物,正式報關是確保貨物符合進出口國家法規的關鍵環節。寄件人需提供詳細的物品資訊,包括品名、價格、稅則及原產地等,向海關申報並確保合規通關。DPD Taiwan宇迅國際憑藉其在報關領域的專業服務和數位化流程,協助台灣企業與民眾順暢管理出口作業,並降低潛在的海外運輸延誤風險。「正式報關是國際貿易的通行證,」DPD Taiwan宇迅國際總經理林坤輝表示,「確實申報能加速清關流程,提升貨物流通效率。」他補充道:「與中華郵政的合作,是對我們專業能力的肯定,也讓我們有更多機會協助企業與民眾寄送國際郵件和包裹,支持台灣出口商品快速且符合規範地送達全球。」隨著跨境電商蓬勃發展,對專業且高效的報關需求日益增加,中華郵政與DPD Taiwan宇迅國際不僅投入台灣國際物流服務的發展,亦將提升中華郵政出口物流的效率和競爭力。除了國泰航空貨運代理服務,DPD Taiwan宇迅國際獨家的郵政與商業快遞融合型跨境包裹直送,結合兩者優勢,兼顧配送時效與成本效益,加上在台灣唯一的空港自貿區,提供自貿區保稅倉儲之「自轉郵」等服務,為跨境電商平台打造特有之國際訂單出貨系統。「我們將持續透過創新的物流解決方案,與完善的進出口報關服務,提升國際郵件與快遞包裹的運送體驗,支援台灣企業拓銷海外市場,為跨境電商與物流產業創造更多價值,並奠定台灣在東北亞供應鏈中的樞紐地位。」DPD Taiwan宇迅國際總經理林坤輝說。根據財政部關務署《進出口郵包物品通關相關規定》,如有寄送物品之價格逾等值美金五千元等情形之一,寄件人需填報出口報單,向海關辦理報關手續。寄件人如需正式報關服務,可備妥國際包裹或國際快捷EMS發遞單、商業發票、裝箱單及委任書等文件,委由 DPD Taiwan 宇迅國際辦理出口報關。有關此服務的詳細資訊,包括費用與支付方式,請參閱中華郵政與DPD Taiwan宇迅國際官方網站說明。

