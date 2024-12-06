台灣郵包出口升級！中華郵政委由DPD Taiwan宇迅國際提供專業報關服務

DPD Taiwan宇迅國際成為中華郵政出口關務合作夥伴 提供正式報關服務支援國際寄送

DPD Taiwan宇迅國際因具國際物流與進出口報關領域的專業，成為中華郵政出口關務合作夥伴，投入代辦國際郵政出口報關，全力支援台灣企業與民眾寄送貨品至海外的需求。DPD Taiwan宇迅國際致力於協助需求正式報關之國際快捷郵件EMS或國際包裹如：高價值或特殊貨件順利出口，並在海外通關時因合規申報而加快運送流程。

與中華郵政的合作，是對我們專業能力的肯定，也讓我們有更多機會協助企業與民眾寄送國際郵件和包裹，支持台灣出口商品快速且符合規範地送達全球。” — DPD Taiwan宇迅國際總經理林坤輝

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