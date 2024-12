El Co-Fundador de inGroup, Frank J Codina, Dejará el Cargo de Co-CEO

GUAYNABO, Puerto Rico, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- InGroup International LLC anuncia que Frank J Codina, uno de los Co-Directores Ejecutivos y Co-Fundadores de la empresa, dejará su cargo el 31 de diciembre de 2024 por motivos personales y familiares.

Durante sus nueve años en la empresa, Frank ha sido clave en la creación de los departamentos y equipos de tecnología, finanzas y operaciones de la compañía. Su visión y liderazgo en el desarrollo de productos han posicionado a inGroup para un éxito continuo.

En los últimos cuatro años, Frank y nuestro equipo ejecutivo han preparado esta transición, delegando todas sus responsabilidades diarias a Anthony Varvaro, Director de Operaciones y Finanzas de la empresa, y a otros líderes clave del equipo de gestión, quienes seguirán guiando a la compañía hacia un futuro prometedor.

Este anuncio se refiere únicamente al rol ejecutivo de Frank y no afecta su participación como propietario de la empresa ni su autoridad y responsabilidad en la gobernanza corporativa.

La transición cuenta con el respaldo del sólido y experimentado equipo ejecutivo de inGroup, comprometido con la estrategia de la empresa y la entrega de resultados excepcionales. Para más información, visita nuestra página de liderazgo.

Frank comentó: "Ha sido un honor inmenso co-liderar inGroup como Co-CEO y trabajar con un equipo tan talentoso. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y tengo plena confianza en el brillante futuro de la compañía.”

Se proporcionarán actualizaciones adicionales según sea necesario. inGroup sigue enfocada en generar valor para sus socios, clientes y empleados.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo y una división de inGroup International. Desde su lanzamiento en 2016, la empresa ha sumado más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. En 2022, se añadió inStays, ofreciendo a los Miembros acceso a 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts.

inGroup está marcando una diferencia positiva en la vida de sus Miembros y está comprometida con brindar una oportunidad sostenible de negocio a su creciente equipo de Socios. Además, la compañía demuestra su responsabilidad social al apoyar iniciativas globales como Mercy Ships y esfuerzos de ayuda a Ucrania. Para más información, visita in.Group e inCruises .

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

