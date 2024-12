Mavenir จะนำเสนอกลยุทธ์องค์กรก้าวหน้าในงานนักวิเคราะห์ระดับโลกประจำปีที่แดลลัส

งานทั้งสองวันจะแสดงตัวอย่างโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์สำหรับอนาคตของ Mavenir ต่อผู้ฟังระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ ลูกค้า และพันธมิตรที่ได้รับเชิญ

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ จะจัดงานนักวิเคราะห์ประจำปีในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2024 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในเครือข่ายมือถือ และเสริมความแข็งแกร่งภายในแวดวงธุรกิจโทรคมนาคมในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายแบบเปิด แยกส่วน และขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอนาคต ในงานนี้ Mavenir จะนำเสนอความก้าวหน้าล้ำยุค โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์เพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อนักวิเคราะห์ระดับโลก ลูกค้า และพันธมิตร

จุดเด่นของงานคือการพูดคุยที่ดำเนินรายการโดยนักวิเคราะห์อย่างเป็นกันเอง ร่วมกับทีมผู้นำระดับสูงของ Mavenir ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มโซลูชันทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเทคโนโลยี Open RAN (วิทยุและ vRAN) และ Mobile Core (IMS, Packet Core, การเปิดใช้งานระบบดิจิทัล, การส่งข้อความ, การรักษาความปลอดภัย) ผู้นำระดับสูงยังจะหารือถึงแนวโน้มที่สดใสของบริษัท รวมถึงการได้รับรางวัลล่าสุดในงาน Global Telecoms Awards ปี 2024 ซึ่งเทคโนโลยี Network Intelligence as a Service ได้รับรางวัล Advancing Artificial Intelligence นอกจากนี้ ลูกค้าและพันธมิตรของ Mavenir หลายรายจะนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดและความสำเร็จในการปรับใช้งานซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีของ Mavenir ทั่วโลก

จุดเด่นของการพูดคุยประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

การอัปเดตกลุ่มบริการที่ครอบคลุม : การแสดงถึงกลุ่มบริการอันแข็งแกร่งของ Mavenir ที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการในด้านการสร้างรายได้และประสิทธิภาพต้นทุน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้เราเร่งการปรับใช้งาน Open RAN ในพื้นที่เดิมผ่านการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม การลงทุนต่อเนื่องใน IMS Core Portfolio: แผนเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งใน IMS Core Portfolio ของ Mavenir โดยสร้างจากฐานที่มีอยู่ ซึ่งรองรับผู้ใช้หลายร้อยล้านรายในบริการต่าง ๆ รวมถึงบริการมือถือ โทรคมนาคมแบบคงที่ การใช้งานในที่พักอาศัย และองค์กร แผนการเติบโตมุ่งเน้นที่การใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าปัจจุบัน การหาช่องทางเข้าแทนที่ผู้ขายรายเดิม และการขยายกลุ่มบริการที่กำลังเติบโตของ Mavenir

แผนการที่จะใช้ประโยชน์จากกลุ่มบริการแบบครบวงจร (E2E) ที่ครอบคลุมของ Mavenir เพื่อคว้าโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G ผ่านโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟ ความยั่งยืน : ความมุ่งมั่นของ Mavenir ที่มีต่อโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนจะส่งเสริมความเป็นเลิศในเครือข่าย E2E

ความมุ่งมั่นของ Mavenir ที่มีต่อโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนจะส่งเสริมความเป็นเลิศในเครือข่าย E2E ความท้าทายของผู้ให้บริการ : การรับมือการปัญหาด้านการประกันบริการเครือข่ายที่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) ประสบอยู่โดยใช้ Network Intelligence as a Service ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML ซึ่งช่วยปูทางสู่ระบบอัตโนมัติระดับ 4

การรับมือการปัญหาด้านการประกันบริการเครือข่ายที่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) ประสบอยู่โดยใช้ Network Intelligence as a Service ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML ซึ่งช่วยปูทางสู่ระบบอัตโนมัติระดับ 4 นวัตกรรมผ่านความร่วมมือ: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการร่วมมือกับบุคคลที่สาม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมในโดเมนที่หลากหลาย

Pardeep Kohli ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Mavenir ซึ่งจะเปิดงานที่จัดขึ้นสองวันนี้ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์เพื่อก้าวไปข้างหน้าของบริษัท กล่าวว่า "Mavenir ไม่ใช่แค่ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ เรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนิยามของเครือข่ายแห่งอนาคตขึ้นใหม่ โดยสร้างขึ้นจากนวัตกรรมทางเทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้และความเข้าใจเฉพาะตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์ที่ผู้ให้บริการการสื่อสารสามารถเข้าถึงได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย เราตั้งตารอที่จะพบกับชุมชนนักวิเคราะห์ด้านโทรคมนาคมทั่วโลก และแบ่งปันข้อมูลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Mavenir ให้ได้ทราบก่อนใคร ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน"

ภาพรวมงานนักวิเคราะห์ระดับโลกของ Mavenir: 11-12 ธันวาคม 2024

งานนักวิเคราะห์ระดับโลกสองวันนี้จะเน้นความพร้อมของ Mavenir ในด้าน Open-RAN โดยมีเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับนักนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าในหลากหลายสาขา Mavenir จะสรุปกลยุทธ์ของตนเพื่อเร่งการใช้งาน Open RAN ในพื้นที่เดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม รวมทั้งเปิดเผยแผนการเติบโตทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มบริการแบบครบวงจร และคว้าโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G ด้วยโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟ ความยั่งยืนจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญในงานนี้ โดยมุ่งเน้นไปยังโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับรองความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ในขณะที่ Network Intelligence as a Service ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML ของ Mavenir จะจัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนของผู้ให้บริการในด้านการประกันคุณภาพเครือข่าย การนำเสนอกลุ่มบริการอันแข็งแกร่งนี้แสดงให้เห็นว่า Mavenir จะเสริมบทบาทของตนในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ในการก้าวล้ำนำหน้าด้านโซลูชันโทรคมนาคมที่เป็นนวัตกรรมและเสริมสร้างความยั่งยืน ซึ่งปูทางไปสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย โปรดติดต่อ AR@mavenir.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้จำหน่ายด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

