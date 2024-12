マベニア (Mavenir)、ダラスで開催される年次グローバルアナリストイベント (Annual Global Analyst Event) で今後の企業戦略を発表

2日間のイベントでは、招待された世界中のアナリスト、顧客、パートナーにマベニアの戦略的取り組みと将来を見据えたロードマップを紹介

テキサス州リチャードソン発, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブネットワークインフラストラクチャプロバイダーであるマベニアは、2024年12月11日から12日まで年次アナリストイベントを開催し、モバイルネットワークのデジタル変革を推進し、オープンで分散化されたAI対応の未来ネットワークの構築に重点を置くクラウドネイティブのソフトウェア主導型インフラストラクチャプロバイダーとして通信業界における存在感を強化するための同社の継続的な取り組みについて説明する。 イベント中、マベニアは最先端の進歩、戦略的取り組み、今後の戦略を世界中のアナリスト、顧客、パートナーに発表する。

同イベントのハイライトは、アナリストが司会を務めるマベニアの上級管理職チームとの炉辺談話で、Open RAN (無線およびvRAN) やモバイル コア技術 (IMS、パケット コア、デジタル イネーブルメント、メッセージング、セキュリティ) を含む同社のソリューションポートフォリオ全体について触れる。 シニアリーダーは、同社の好調な勢いについても議論する。その中には、2024年グローバルテレコムアワード (2024 Global Telecoms Awards) において、同社のネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (Network Intelligence as a Service) が「人工知能の進展賞 (Advancing Artificial Intelligence Award)」を受賞したことが含まれる。 複数のマベニアの顧客およびパートナーが、マベニアの技術によって世界中で実現された最近の技術革新や成功した導入事例についても発表する予定。

セッションのハイライトは以下の通り:

包括的ポートフォリオアップデート: マベニアの堅牢なポートフォリオを紹介し、ネットワークの収益化とコスト効率化のためにオペレーターのニーズに合わせたソリューションを提供する。

ラーニングと将来戦略: Open RANの既存ネットワークへの導入を加速させるため、差別化と革新を通じた重要な洞察を共有する。

IMSコアポートフォリオへの継続的投資: モバイル、固定、住宅、企業向けなど、多岐にわたるサービスで数億人の加入者を支える基盤を活かし、IMSコアポートフォリオを強化するマベニアの計画を示す。 成長計画は、既存の顧客基盤を最大限に活用し、既存のベンダーを置き換える機会を狙いながら、マベニアの拡大するポートフォリオをさらに拡張することを目指している。

モバイル、固定、住宅、企業向けなど、多岐にわたるサービスで数億人の加入者を支える基盤を活かし、IMSコアポートフォリオを強化するマベニアの計画を示す。 成長計画は、既存の顧客基盤を最大限に活用し、既存のベンダーを置き換える機会を狙いながら、マベニアの拡大するポートフォリオをさらに拡張することを目指している。 高成長を遂げるパケットコアポートフォリオの活用: マベニアの統合パケットコアは、固定無線アクセス (FWA)、衛星通信、プライベートネットワーク、エッジコンピューティング、IoTや接続デバイスによるトラフィック増加といったユースケースへの需要の高まりにより、5Gセグメントで急速な成長を遂げている。 唯一のクラウドネイティブなパケットコアネットワーク機能として、マベニアはゼロから構築されたフルスイートを提供しており、自動化、AI/ML、エネルギー効率化、その他重要なユースケースに対応する業界の変化を最大限に活用できる独自の立場にある。

成長と顧客獲得: マベニアの包括的なエンドツーエンド (E2E) ポートフォリオを活用し、クラウドネイティブソリューションを通じて有望な5G収益化の機会を捉える計画。

持続可能性: マベニアがエネルギー効率の高い持続可能なソリューションに注力することで、E2Eネットワーク全体で運用の卓越性を強化している方法。

オペレーターの課題: AI/MLを活用したネットワークインテリジェンス・アズ・ア・サービスにより、通信サービスプロバイダー (CSP) が直面するネットワークサービス保証の課題に対応し、レベル4の自動化への道を切り開く。

パートナーシップを通じたイノベーション:多様な分野でのイノベーションを促進することを目的とした第三者との協業に関する洞察。

マベニアの社長兼CEOであるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は、2日間にわたるイベントの開幕に際し、同社の今後の戦略を発表する予定で、次のように述べている。「マベニアは単なる機器ベンダーではありません。当社は、比類なき技術革新と通信サービスプロバイダー (CSP) がネットワーク変革を通じて得られる戦略的可能性に対する独自の理解を基盤に、未来のネットワークを再定義する積極的な役割を果たしています。 当社は、世界中の通信業界アナリストコミュニティとの対話を楽しみにしており、マベニアの経験豊富なチームから直接、技術革新、戦略的パートナーシップ、そして持続可能性への継続的な取り組みについてお伝えできる機会を提供します」。

編集者への注

マベニア年次グローバルアナリストイベント概要:2024年12月11日~12日

この2日間にわたるグローバルアナリストイベントでは、マベニアのOpen-RAN対応の準備状況が強調され、性能やスケーラビリティを示す顧客成功事例や、多様な分野で進化を促進する革新者との戦略的な協力関係が紹介される予定。 マベニアは、Open RANの既存ネットワークへの展開を加速させる戦略を概説し、差別化とイノベーションに焦点を当てた取り組みを示す。また、包括的なエンドツーエンドポートフォリオを活用し、クラウドネイティブソリューションを通じて新たな5G収益化の機会を捉えることで、事業成長を推進する計画を明らかにする予定である。 持続可能性も重要なテーマとなり、運用の卓越性を保証するエネルギー効率の高いソリューションに焦点が当てられる。一方、マベニアのAI/MLを活用したネットワークインテリジェンス・アズ・ア・サービスは、ネットワークサービス保証におけるオペレーターの喫緊の課題に対応する。 マベニアはその堅牢なポートフォリオを通じて、革新的で持続可能な通信ソリューションの進展を推進するビジョナリーとしての役割を強調し、ネットワーク変革の新時代を切り開く道筋を示す予定である。 詳しくは、AR@mavenir.comまで問い合わせされたい。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

報道関係者向け問い合わせ先

マベニア広報担当者向け問い合わせ:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

