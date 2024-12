Mavenir präsentiert zukünftige Unternehmensstrategie auf jährlichem Global Analyst Event in Dallas

Auf dem zweitägigen Event werden die strategischen Initiativen und die zukünftige Roadmap von Mavenir den eingeladenen internationalen Analysten, Kunden und Partnern vorgestellt

RICHARDSON, Texas, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein Anbieter von cloudnativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, veranstaltet vom 11. bis 12. Dezember 2024 sein jährliches Event für Analysten, um die laufenden Aktivitäten des Unternehmens zur Förderung der digitalen Transformation des Mobilfunknetzes zu beleuchten und seine Präsenz in der Telekommunikationsbranche als Anbieter einer cloudnativen, softwaregesteuerten Infrastruktur zu stärken, die auf den Aufbau offener, disaggregierter und KI-fähiger Netzwerke der Zukunft ausgerichtet ist. Während des Events wird Mavenir seine bahnbrechenden Fortschritte, strategischen Initiativen und seine Zukunftsstrategie globalen Analysten, Kunden und Partnern vorstellen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung werden von Analysten moderierte Kamingespräche mit dem Führungsteam von Mavenir sein, die das gesamte Lösungsportfolio des Unternehmens, einschließlich Open RAN (Radio und vRAN) und Mobile Core-Technologien (IMS, Packet Core, Digital Enablement, Messaging, Sicherheit), behandeln werden. Die Führungskräfte werden außerdem über die vielversprechende Dynamik des Unternehmens sprechen, einschließlich der jüngsten Anerkennung bei den Global Telecoms Awards 2024, bei denen die Network Intelligence as a Service mit dem Advancing Artificial Intelligence Award ausgezeichnet wurde. Mehrere Kunden und Partner von Mavenir werden ferner über aktuelle technologische Innovationen und erfolgreiche Implementierungen berichten, die durch die Technologie von Mavenir weltweit ermöglicht wurden.

Zu den Höhepunkten der Sitzungen gehören:

Umfassende Portfolio-Updates: Präsentation des robusten Portfolios von Mavenir, das auf die Bedürfnisse der Betreiber in Bezug auf die Monetarisierung von Netzwerken und Kosteneffizienz zugeschnitten ist.

Präsentation des robusten Portfolios von Mavenir, das auf die Bedürfnisse der Betreiber in Bezug auf die Monetarisierung von Netzwerken und Kosteneffizienz zugeschnitten ist. Erkenntnisse und zukünftige Strategie: Wichtige Erkenntnisse, mit denen wir die Einführung von Brownfield-Lösungen im Bereich Open RAN durch Differenzierung und Innovation weiter beschleunigen können.

Wichtige Erkenntnisse, mit denen wir die Einführung von Brownfield-Lösungen im Bereich Open RAN durch Differenzierung und Innovation weiter beschleunigen können. Fortgesetzte Investitionen in das IMS Core Portfolio: Pläne, wie Mavenir sein IMS Core Portfolio stärkt, aufbauend auf seiner bestehenden Grundlage, die Hunderte Millionen Abonnenten über verschiedene Dienstleistungen hinweg unterstützt, darunter Mobilfunk, Festnetz, Privatkunden und Unternehmen. Der Wachstumsplan konzentriert sich auf die Nutzung der etablierten Basis und zielt darauf ab, etablierte Anbieter zu ersetzen und das wachsende Portfolio von Mavenir zu erweitern.

Pläne, wie Mavenir sein IMS Core Portfolio stärkt, aufbauend auf seiner bestehenden Grundlage, die Hunderte Millionen Abonnenten über verschiedene Dienstleistungen hinweg unterstützt, darunter Mobilfunk, Festnetz, Privatkunden und Unternehmen. Der Wachstumsplan konzentriert sich auf die Nutzung der etablierten Basis und zielt darauf ab, etablierte Anbieter zu ersetzen und das wachsende Portfolio von Mavenir zu erweitern. Nutzung des wachstumsstarken Packet Core Portfolios: Der konvergente Packet Core von Mavenir verzeichnet ein rasantes Wachstum im 5G-Segment, das durch die steigende Nachfrage nach Anwendungsfällen wie FWA, Satellitenkommunikation, private Netzwerke, Edge-Computing und den zunehmenden IoT-/Connected-Device-Traffic bedingt ist. Als einziges cloudnatives, von Grund auf neu entwickeltes Komplettangebot für Packet-Core-Netzwerkfunktionen zeigen wir, warum Mavenir einzigartig positioniert ist, um von der Verlagerung der Branche hin zu Automatisierung, KI/ML, Energieeffizienz und anderen wichtigen Anwendungsfällen zu profitieren.

Der konvergente Packet Core von Mavenir verzeichnet ein rasantes Wachstum im 5G-Segment, das durch die steigende Nachfrage nach Anwendungsfällen wie FWA, Satellitenkommunikation, private Netzwerke, Edge-Computing und den zunehmenden IoT-/Connected-Device-Traffic bedingt ist. Als einziges cloudnatives, von Grund auf neu entwickeltes Komplettangebot für Packet-Core-Netzwerkfunktionen zeigen wir, warum Mavenir einzigartig positioniert ist, um von der Verlagerung der Branche hin zu Automatisierung, KI/ML, Energieeffizienz und anderen wichtigen Anwendungsfällen zu profitieren. Wachstum und Kundengewinnung: Pläne zur Nutzung des umfassenden End-to-End(E2E)-Portfolios von Mavenir und zur Erschließung vielversprechender 5G-Monetarisierungsmöglichkeiten mit cloudnativen Lösungen.

Pläne zur Nutzung des umfassenden End-to-End(E2E)-Portfolios von Mavenir und zur Erschließung vielversprechender 5G-Monetarisierungsmöglichkeiten mit cloudnativen Lösungen. Nachhaltigkeit: Wie das Engagement von Mavenir für energieeffiziente, nachhaltige Lösungen die betriebliche Exzellenz in E2E-Netzwerken fördert.

Wie das Engagement von Mavenir für energieeffiziente, nachhaltige Lösungen die betriebliche Exzellenz in E2E-Netzwerken fördert. Herausforderungen für Betreiber: Bewältigung von Herausforderungen bei der Sicherstellung des Netzwerkbetriebs, mit denen Kommunikationsdienstleister konfrontiert sind – durch den Einsatz von KI/ML-gestützter Network Intelligence as a Service, die den Weg für die Automatisierungsstufe 4 ebnet.

Bewältigung von Herausforderungen bei der Sicherstellung des Netzwerkbetriebs, mit denen Kommunikationsdienstleister konfrontiert sind – durch den Einsatz von KI/ML-gestützter Network Intelligence as a Service, die den Weg für die Automatisierungsstufe 4 ebnet. Innovation durch Partnerschaften: Einblick in die Zusammenarbeit mit Drittanbietern, die sich auf die Förderung von Innovationen in verschiedenen Bereichen konzentriert.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, der das zweitägige Event mit der Präsentation der Zukunftsstrategie des Unternehmens eröffnen wird, erklärte: „Mavenir ist nicht nur ein Equipment-Anbieter – wir spielen eine aktive Rolle bei der Neudefinition des Netzwerks der Zukunft, basierend auf unserer unübertroffenen technischen Innovation und unserem einzigartigen Verständnis der strategischen Möglichkeiten, die sich Kommunikationsdienstleistern durch die Netzwerktransformation eröffnen. Wir freuen uns auf dieses Treffen der globalen Community von Telekommunikationsanalysten, bei dem sie aus erster Hand Neuigkeiten über unsere technologischen Fortschritte, strategischen Partnerschaften und unser anhaltendes Engagement für Nachhaltigkeit von unserem erfahrenen Team bei Mavenir erfahren können.“

Hinweise für Redakteure:

Überblick über das Mavenir Global Analyst Event: 11. bis 12. Dezember 2024

Beim zweitägigen Global Analyst Event wird die Open-RAN-Fähigkeit von Mavenir im Mittelpunkt stehen. Dabei werden Erfolgsgeschichten von Kunden vorgestellt, anhand derer die Performance und Skalierbarkeit demonstriert wird, sowie strategische Kooperationen mit Innovatoren, die Fortschritte in verschiedenen Bereichen vorantreiben. Mavenir wird seine Strategien zur Beschleunigung von Brownfield-Implementierungen im Bereich Open RAN vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf Differenzierung und Innovation liegt, und Pläne zur Förderung des geschäftlichen Wachstums durch die Nutzung seines umfassenden End-to-End-Portfolios und die Erschließung neuer 5G-Monetarisierungsmöglichkeiten durch cloudnative Lösungen vorstellen. Auch Nachhaltigkeit wird eine zentrale Rolle spielen, wobei der Schwerpunkt auf energieeffizienten Lösungen liegt, die operative Exzellenz gewährleisten, während Mavenirs KI/ML-gestützte Network Intelligence as a Service die drängenden Herausforderungen der Netzbetreiber bei der Sicherung von Netzwerkdiensten angehen wird. Durch die Präsentation seines robusten Portfolios wird Mavenir seine Rolle als Visionär bei der Förderung innovativer und nachhaltiger Telekommunikationslösungen stärken und den Weg für eine neue Ära der Netzwerktransformation ebnen. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an AR@mavenir.com.

