Pakistani Esports ke liye ek roshan mustaqbil ki taameer: AS i8 ke 2024 PMGC ke tajurbaat

PAKISTAN, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ek shandar khel raha, jisme duniya ki behtareen teamon ne championship ke liye muqabla kiya. Pakistan ki numaindah team, AS i8, ne duniya ke taqatwar teams ke khilaf purjosh tareeqe se khelte hue apni salahiyat ka muzahira kiya. Survival Stage mein unka safar khatam hone ke bawajood, unki shirkat Pakistani Esports ke liye ek aur aham maqam ka saboot hai.2024 PMGC mein Pakistan ki numaindagi karna ek ahem kamiyabi hai, aur AS i8 ne tournament mein fakhar ke saath shirkat ki, apni salahiyat aur hosle ko global stage par dikhaya. League Stage ke doran unki lachak numayan rahi, jahan unhone Falcons Force, 4Merical Vibes aur Team Liquid jaise aala darjay ki teams ke khilaf qabil-e-tehseen performances di. Halankeh unki muhim Survival Stage mein khatam hui, unka safar Pakistani Esports ki barhti hui taqat ka wazeh saboot hai.Yeh Championship sirf ek muqabla nahi, balki agay bharhne aur seekhne ka aik platform hai. Behtareen teams ke khilaf khelne se na sirf AS i8 ke khilariyon ke liye, balkeh Pakistan ki PUBG MOBILE community ke liye bhi qeemti tajurbaat hasil hue hain. Yeh tajurbaat khilariyon ke liye nihayat ahem hain, jo apni skills ko mazeed behtareen banane aur apne gameplay ko ek naye darjay tak le jane mein madadgar honge. Aakhir mein, yeh safar mulk ke dusre ubharti hui Esports players ke liye bhi ek tehreek banega.AS i8 ka safar 2024 PMGC mein Pakistani Esports community ke liye umeed ki kiran hai. Duniya ke stage par unki shirkat is baat ka saboot hai ke talent, mehnat aur lagan ke saath Pakistani khilari duniya ke behtareen khilariyon ke saath muqabla kar sakte hain. Is tajurbe se Pakistan ka poora Esports ecosystem faida utha raha hai, jo community ko aage barhne aur naujawan khilariyon ko bade khwab dekhne ki tehreek de raha hai.Halankeh 2024 PMGC ka safar AS i8 ke liye khatam ho chuka hai, lekin yeh Pakistan ke Esports ke liye sirf shuruaat hai. Joosh aur jazbe se bharpoor aur barhti hui fan base ke saath, aur abhi tak kaafi talent jo samney aana baqi hai, Pakistan global Esports ke maidan mein ek mazboot quwwat ban’ne ke liye tayar hai. Community be-sabr hai un khilariyon ke wapas aane ka intezar karte hue, jo mazeed mazboot aur azm team ke saath apne agle safar ki tayyari kar rahe hain.2024 PMGC ab apne Grand Finals ki taraf barh raha hai, jo 6 December se 8 December tak London, United Kingdom mein mun’aqid honge. Duniya ki behtareen teams championship ka khitaab jeetne ke liye mukabala karein gi. Shaiqeen PUBG MOBILE Esports Pakistan ke official Facebook aur YouTube channels par saari karwai live dekh sakte hain.ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE, PUBG: BATTLEGROUNDS par mabni hai, jo 2017 mein interactive entertainment ki duniya mein ek sensation ban gaya tha. Is mein 100 tak khilari aik door daraz jazeera par utarte hain aur fatah hasil karne ke liye sab ko shikast dene ki koshish karte hain. Khilariyon ko apne hathiyaar, gaariyan, aur zaroori samaan khud talash karna hota hai aur har mukhalif khilari ko shikast de kar apni baqa ki jang ladni hoti hai. Yeh khel ek aise maidan mein hota hai jo nazar aur hikmat-e-amli ke lehaz se bharpoor hai, aur is mein khilariyon ko musalsal sukarti hui play zone mein zinda rehna hota hai. PUBG MOBILE ko Tencent Games ke LIGHTSPEED STUDIOS aur KRAFTON Inc ne mil kar tayar kiya hai.Mazeed maloomat ke liye, PUBG MOBILE ke official accounts par Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) aur YouTube (@pubgmobile) par visit karein.PUBG MOBILE ko muft download ke liye App Store ( https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889 ) aur Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig ) par dastiyab hai.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.