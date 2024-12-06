從化石燃料到綠色未來： EBC 金融集團攜手牛津大學深入剖析發展障礙

學術界與金融業的領導者齊聚WERD系列研討會，共探氣候韌性與經濟成長的平衡。由左至右為： Nicola Ranger博士、 Andrea Chiavari教授、David Barrett 和 Banu Demir Pakel教授。 Andrea Chiavari 教授在 WERD 系列討論會上進行開場演講，分享了氣候變遷的經濟成本及碳稅在推動永續發展方面的潛力。 在WERD系列研討會中，來自不同領域的專家分享了平衡永續性與全球經濟發展間的策略。 Nicola Ranger 博士與 David Barrett 在牛津大學WERD系列研討會中強調了氣候與金融的機遇，以及加強全球合作的迫切需求。 EBC金融集團（英國）CEO David Barrett強調，必須制定可執行的政策，將全球金融市場與有效的氣候行動結合。

EBC 與牛津大學 WERD 系列小組共同探討全球經濟增長與氣候適應力，深入分析政策與金融在其中扮演的關鍵角色。

OXFORD, UNITED KINGDOM, December 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在氣候變遷與經濟不穩定雙重危機加劇的背景下，牛津大學經濟系與 EBC 金融集團 (EBC) 攜手合作，舉辦了「 經濟學家做了什麼？」 （WERD）系列研討會。 WERD 匯聚學術界與金融界的頂尖領航者，共同探討將經濟體系與環境永續性相結合的可行策略，同時應對當前緊迫的社會挑戰。

活動圍繞「宏觀經濟與氣候」主題展開，由牛津大學 Andrea Chiavari 副教授發表主題演講，並由 Banu Demir Pakel 副教授主持一場題為「永續發展與經濟成長：經濟成長與氣候韌性的平衡」的小組討論。小組成員包括牛津彈性星球金融實驗室主任 Nicola Ranger 博士，以及 EBC金融集團執行長 David Barrett，提出了富有洞見的建議和觀點。

EBC 金融集團：賦能可靠交易與推動永續創新

EBC 金融集團 (EBC) 在全球金融市場的影響力持續擴大，透過經紀、資產管理及投資方案，為全球客戶提供多樣化的金融工具。EBC 積極在主要金融中心與新興市場開展業務，為交易者提供創新工具，促進協作，以應對全球金融市場瞬息萬變的挑戰。作為巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，以及聯合國「 聯合打敗瘧疾」運動的合作，EBC 致力於打造一個以永續發展、公平與負責任貿易實踐為核心的未來。

EBC 對 WERD 活動的參與展現了金融市場與學術研究緊密結合的重要性，以共同應對氣候變遷與經濟挑戰。透過推動針對可行策略的深入對話，EBC 與思想領袖攜手，著重探討如何採取實際行動，確保金融體系與永續發展目標相契合。

發展經濟與拯救地球能同時兼顧嗎？

討論的核心在於認識到金融穩定性與保護環境是全球共同關注的議題。在活動中，基亞瓦里教授發表了一場引人深思的主題演講，深入探討氣候變遷帶來的經濟成本。他詳細分析了自工業革命以來全球 GDP 的快速增長，並將這一趨勢與化石燃料的過度消耗及不斷增加的二氧化碳排放所導致的環境損失進行對比。

基亞瓦里特別強調瞭解碳的社會成本在政策制定中的關鍵作用，指出這一指標對於設計有效應對氣候變遷的政策至關重要。他的演講呼籲各界重視如何在經濟發展與環境保護之間實現真正的平衡。

基亞瓦里演講的核心聚焦於碳社會成本的概念，量化碳排放對社會造成廣泛影響。他指出：「碳稅不僅是環境的當務之急，更是經濟上的必要。」基亞瓦里解釋了這類政策如何透過經濟激勵，引導企業和個人採取更永續的選擇。進一步闡述時，他特別強調碳稅的針對性。「碳稅的重點在於對碳排放徵稅，而不是對能源本身。」基亞瓦里解釋道：「這為私營部門，以及每個人——包括你、我——提供了動力，促使我們從化石燃料轉向替代能源。這不僅僅是減少能源使用或產量，更是為實現能源轉型提供了強大的驅動力。」

多元視角下的政策、金融與行動連結

小組討論深入探討了經濟成長與氣候適應力之間複雜而緊密的相互關係。每位小組成員皆以其獨特的專業背景角度，為對話注入新穎的洞見，並從多角度剖析全球系統如何調適，以應對經濟發展與環境永續這兩大需求的雙重挑戰。

基亞瓦里強調，應對氣候變遷是全球性挑戰，因為碳排放不受國界限制，呼籲國際社會採取協調一致的行動。探討了碳洩漏的風險，指出一國嚴格的氣候政策可能導致排放轉移至監管較弱的地區，從而削弱全球減排的整體進展。為了解決這一問題，他主張制定以促進國際合作與創新為核心的政策，確保向永續實踐過渡時能實現公平與全面性。

蘭傑博士則著眼於氣候行動可能帶來的經濟機遇。她指出：「這不僅僅是成本問題，更是機遇問題。」她建議將全球每年高達 7 兆美元的化石燃料補貼重新分配到再生能源投資中，為永續發展注入資金。蘭傑博士進一步說明，應對氣候風險的同時，還可帶動就業機會、刺激經濟成長，並強調重塑公共敘事的重要性。她認為，有效的氣候行動不僅不會構成重大財務負擔，反而能成為推動創新與進步的催化劑。

EBC金融集團執行長 David Barrett 憑藉其在金融市場的豐富經驗，強調了將市場激勵措施與永續發展目標相結合的重要性。評估了金融業在推動永續發展方面所面臨的挑戰，直指金融機構以利潤為導向的本質：「金融市場是由賺錢的需求驅動的——無論是為了股東還是投資者。」他進一步強調，政府需要立即建立可執行的監管框架，以引導金融業的影響力向有意義的氣候行動轉變。

在談及環境與 ESG 框架時， David Barrett 對其目前的實際情況感到擔憂。他指出：「ESG 已經淪為一種形式化的勾選作業。」他呼籲制定更具實效性的政策，確保問責制，並產生可衡量的影響，而非僅僅滿足表面合規要求。他強調，只有將真正的影響放在核心位置，才能真正實現 ESG 框架的初衷。

在討論氣候「Clubs」的議題時， David Barrett 強調了全球共同努力分散所帶來的風險。他特別警告道：「為了讓這些措施成功，所有主要參與者必須共同參與。否則，一些地區實現的減排成果可能被其他地區排放量的增加所抵消。」這種情況將阻礙全球在應對氣候挑戰中取得的集體進展。

如何構建一個可實現且可靠的永續經濟未來？

主持人和小組成員在後續訪談中深入探討了這一關鍵問題，提供了不同視角，闡述政府、企業與個人在應對氣候挑戰中的協作角色。

政府的角色：政策與規劃

帕克爾強調，教育與意識提升在應對氣候變遷中扮演了至關重要的角色，特別是政府推動改變的責任。「政府的首要角色是從提高公眾對氣候變遷的認知開始，」她指出並呼籲將氣候變遷後果納入早期教育體系中。她認為，政府應制定政策來激勵私營部門並引導消費者行為，「這是一個複雜的系統網絡，政府需要在各個層面進行規劃並提供明確的行動指導。」

帕克爾還提到，私營部門通常具有短期導向，需要激勵措施來促使行動轉變。「相比政府，私營部門的視野更傾向於短期，因此必須通過政策激勵來改變此行為模式。同時，政府的另一個重要角色是推動政策，影響私營部門和消費者行為的改變。」她補充道，這些措施是實現永續目標的重要基石。

市場激勵與碳稅

基亞瓦里強調了政府主導干預措施的必要性，尤其是透過碳稅來糾正市場失靈。他解釋道，通過將排放的社會成本納入能源價格，政府可以有效鼓勵更負責任的消費和投資決策，從而推動永續的經濟發展。

加強大眾意識：正向扭轉氣候行動印象

蘭傑博士反思了當前氣候行動面臨的挑戰，指出其中一個核心問題在於大眾意識的不足。「目前，問題的根源在於意識的缺失，」她提到。「政府在發揮作用，但實際上，政府所做的事通常是公眾支持的事情，這正是當前的關鍵問題。」

蘭傑批評近年來有關氣候變遷的敘事未能成功，因為它將氣候變遷描述為一項高成本、繁重的挑戰。她說：「尤其是有人傳言說，應對氣候變遷將需要大量資金。這些艱難的決策會對人們造成影響。我不同意這種觀點。」

在談及化石燃料補貼時，蘭傑強調重新調整這些補貼將促使積極的變革。「全球每年都向化石燃料補貼巨額資金，估計在 5 到 7 兆美元之間。若將這些資金轉向清潔技術，我們就能解決這個問題。」

為了推動這一變革，蘭傑呼籲改變公共話語，強調氣候行動所帶來的經濟機會。她認為學者和專家在重塑敘事方面擁有重要角色，並強調：「我們需要確保人們理解，這是一個積極的轉變。透過良好的政府政策，對個人的影響將微乎其微，並且實際上能夠促進就業增長和創新。」

蘭傑最後呼籲各國政府帶頭改變這一敘事，並表示：「我真心希望看到各國政府站出來支持這一理念，並說，‘看看，這將帶來巨大的益處。’」

企業與個人的角色：責任與創新

David Barrett 對企業和個人在氣候行動中的角色給出了坦率的看法。他強調，金融市場的利潤驅動性質使其在推動永續發展方面面臨挑戰，並警告說，若缺乏明確的監管框架，金融部門將難以主導這一努力。他說：「金融市場無法自發做到這一點。他們需要激勵才能採取行動。」他進一步指出：「一旦金融部門確立了方向並充滿熱情，可以完成令人難以置信的成就，但這需要明確的政策和激勵措施來實現。」

觀看 WERD「宏觀經濟與氣候」系列的完整會議，包括主題演講和小組討論，請訪問 https://youtu.be/MD5vaMjQdkc

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於牛津大學經濟系

牛津大學經濟系擁有全球規模最大的學術經濟學家群體之一。該系的研究廣度及其對政策制定的深遠影響，以及活力充沛的早期職業研究社群和享譽國際的本科及研究生課程，使牛津成為世界公認的經濟學研究與教學卓越中心。在 2024 年，《衛報》將經濟系的大學部教學評為英國第一，這一排名反映了該系對卓越教學與研究的持續承諾，進一步鞏固了其作為全球頂尖經濟學系之一的地位。除了教學成就，該系還致力於開展變革性和創新性的經濟研究，對學術界及更廣泛的經濟政策產生深遠影響，並培養下一代經濟學研究人員與領導者。

關於「經濟學家做了什麼」

「經濟學家做了什麼」（WERD）是牛津大學經濟系的外展計劃，旨在推動經濟學研究並分享經濟學家如何應對全球挑戰。從氣候危機到勞動市場歧視等議題，牛津經濟學家正與世界各地的政府與企業合作，以改善政策，讓經濟更好地造福每個人。這個成功的公共網絡研討會系列向大眾展示經濟學如何幫助解釋當今社會面臨的一些重大問題，第四季將於 2024-25 年回歸。

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