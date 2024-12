2ONEラボ (2ONE Labs)、追加提出された2ONE®ブランドのニコチンポーチ製品について、2回目のFDA PMTA「受理」通知を受領

ネバダ州レイクタホ発, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONEラボ (2ONE Labs Inc.) は、米国食品医薬品局 (FDA) に提出された追加フレーバー付き2ONE®ニコチン製品スタイルについて、2回目の市販前タバコ製品申請 (PMTA) が「受理」されたことを発表した。

この追加のFDA「受理」通知の受領を歓迎し、2ONE LabsのCEOであるヴィンセント・シューマン (Vincent Schuman) は以下のように述べている。「当社の戦略は常に、現在の成人消費者製品の需要を反映した2ONE®ニコチンポーチブランドのサポート可能で責任あるPMTA申請を着実に維持することでした。FDAへのタイムリーなPMTA申請は、ニコチンポーチ市場における製品イノベーションの最前線に留まるという当社のコミットメントを反映しています。

以前に「受理」された 2ONE® PMTA申請と同様に、この申請はFDAの審査の次の段階に進みます。2ONEラボは、これらの申請に資金を提供し、FDAによる「認可」が成功することを目指しています。当社の卸売、小売、およびスポンサーシップのパートナーは、この追加の『受理』を、複雑なPMTAプロセスを管理し、進める当社の能力、そして米国市場における2ONE®ブランドを支援するという当社のコミットメントを反映したものとして、自信を持って受け止めていただきたいと考えています」。

ヴィンセント・シューマンはさらに次のように述べている。「2ONE®のタバコフリー・ニコチンポーチは、タバコ、葉巻、または従来の噛みタバコ製品から切り替えを希望する成人ユーザー (21歳以上) 向けに提供されています。2ONE®ブランドは2020年初頭から市場に登場しており、多くの成人に対してより良いニコチン製品への移行を支援してきました。私たちは、成人ユーザーが引き続き2ONE®を、業界最高クラスのポーチ製品として選び続けてくれると信じています。FDAが2ONE®のPMTA申請を受理したことに勇気づけられており、タバコからの移行を目指す成人消費者のニーズを引き続き支援していくことを楽しみにしています」。

2ONE®のニコチンポーチ製品は、全国20,000を超える小売店 (Circle Kの店舗を含む) で、さまざまなニコチンレベルと満足感のあるフレーバーを取り揃えて提供されており、成人消費者はオンライン (www.21Pouches.com) でも購入可能となっている。

2ONE®ニコチンポーチについて

2ONEラボ:合成ニコチン製造のパイオニアによって設立された2ONEラボは、他のタバコ製品に代わるものを探している成人消費者に最も革新的なタバコフリーのニコチン製品を提供することを専門としている。詳しくは、21Pouches.comまで問い合わせされたい。

2ONE®は、ネバダ州レイクタホの2ONE Labs Inc.の登録商標である。無断転載を禁ず。

出典:2ONE LABS INC.

問い合わせ先:Press@21pouches.com

