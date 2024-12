2ONE Labs recibe segunda notificación de 'Aceptación' PMTA de la FDA para productos de pouches de nicotina de la marca 2ONE® enviados adicionalmente

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc., se complace en recibir la "Aceptación" de una segunda Solicitud previa a la comercialización de productos de tabaco (PMTA, por sus siglas en inglés) para estilos adicionales de productos de nicotina 2ONE® con sabor presentadas a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Muy contento de recibir la notificación de "Aceptación" de la FDA, Vincent Schuman, director ejecutivo de 2ONE Labs, dijo: "Nuestra estrategia siempre ha sido mantener un flujo constante de solicitudes de PMTA compatibles y responsables para la marca de pouch de nicotina 2ONE® que reflejen las demandas actuales de productos de consumo para adultos. Nuestras solicitudes oportunas de PMTA ante la FDA reflejan el compromiso de nuestra empresa de mantenernos a la vanguardia de la innovación de productos en el mercado de pouches de nicotina.

Así como nuestra solicitud 2ONE® PMTA previamente "aceptada", esta solicitud avanzará a la siguiente etapa de revisión de la FDA. 2ONE Labs tiene como objetivo financiar estas solicitudes para una 'Autorización' exitosa por parte de la FDA. Nuestros socios mayoristas, minoristas y de patrocinio deben confiar en esta ‘Aceptación‘ adicional como una reflexión de nuestra capacidad para administrar y navegar por el complejo proceso de PMTA, y de nuestro compromiso de apoyar la marca 2ONE® en el mercado estadounidense".

Schuman agregó: "Los pouches de nicotina 2ONE® Tobacco-Free son para usuarios adultos (mayores de 21 años) que desean cambiar de cigarrillos, cigarros o productos tradicionales de tabaco orales masticables. La marca 2ONE® ha estado en el mercado desde principios de 2020 y ha ayudado a muchos miles de adultos a avanzar hacia una mejor oferta de nicotina. Creemos que los adultos seguirán eligiendo 2ONE® como el mejor producto de pouch en el que se ha convertido en su categoría. "Continuamos motivados por la aceptación de la FDA de la solicitud PMTA de 2ONE® y esperamos continuar apoyando las necesidades de los consumidores adultos en su camino para dejar el tabaco".

Los productos de pouches de nicotina 2ONE® se ofrecen en una variedad de niveles de nicotina y sabores satisfactorios en más de 20,000 puntos de venta en todo el país, incluyendo los locales Circle K, y los consumidores adultos los pueden comprar en línea en: www.21Pouches.com.

Acerca de 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Fundada por los pioneros en la producción de nicotina sintética, 2ONE Labs se especializa en ofrecer los productos de nicotina sin tabaco más innovadores a los consumidores adultos que buscan una alternativa a otros productos de tabaco. Para más información comuníquese con 21Pouches.com.

2ONE® es una marca comercial registrada de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos los derechos reservados.

Fuente: 2ONE LABS INC.

Contacto: Press@21pouches.com

