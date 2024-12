شركة 2ONE Labs تتلقى إشعار "الموافقة" الثاني للحصول على تصريح PMTA من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنتجات أكياس النيكتوين التي تحمل العلامة التجارية 2ONE…

بحيرة تاهو، نيفادا, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر شركة 2ONE Labs أن تعلن عن تلقيها إشعار "الموافقة" على الطلب الثاني لتسويق منتجات التبغ قبل طرحها في السوق (PMTA) المقدّم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأنماط منتجات النيكوتين المنكّهة الإضافية التي تحمل العلامة التجارية 2ONE®.

وقال Vincent Schuman، الرئيس التنفيذي لشركة 2ONE Labs، ترحيباً بحصول الشركة على إشعار "الموافقة" الإضافي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): "لطالما تمثلت استراتيجيتنا في الحفاظ على وتيرة ثابتة لتقديم طلبات تسويق منتجات التبغ قبل طرحها في السوق (PMTA) الداعمة والمسؤولة للعلامة التجارية 2ONE® لأكياس النيكوتين التي تعكس الطلبات الحالية للمنتجات الاستهلاكية للبالغين. تشكّل طلباتنا للحصول على تصريحات PMTA المقدمة في مواعيدها لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) انعكاساً لالتزام شركتنا بالبقاء في طليعة الشركات المبتكرة للمنتجات في سوق أكياس النيكوتين."

وأردف قائلاً: "على غرار طلب "الموافقة" السابق الذي قدمته العلامة التجارية 2ONE® للحصول على تصريح PMTA، سينتقل هذا الطلب إلى المرحلة الثانية من المراجعة التي تنفذها إدارة الغذاء والدواء (FDA). وتهدف شركة 2ONE Labs إلى تمويل هذه الطلبات وصولاً إلى الحصول على "موافقة" ناجحة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). وينبغي لشركائنا سواء في مجال البيع بالجملة أو التجزئة أو شركاء الرعاية التجارية الوثوق بهذه "الموافقة" الإضافية باعتبارها تشكل انعكاساً لقدرتنا على إدارة تعقيدات عملية نحو الحصول على تصريح لتسويق منتجات التبغ قبل طرحها في السوق، فضلاً عن التزامنا بدعم العلامة التجارية 2ONE® في السوق الأمريكية".

علاوة على ذلك، قال Schuman: "إن أكياس النيكوتين الخالية من التبغ والتي تحمل العلامة التجارية 2ONE® مخصصة للمستخدمين البالغين (ما فوق 21 عاماً) الذين يرغبون في الانتقال من السجائر أو السيجار أو منتجات مضغ التبغ التقليدية عن طريق الفم. وقد ساهمت علامة 2ONE® التجارية، الموجودة في السوق منذ أوائل عام 2020، في مساعدة الآلاف من البالغين على الانتقال نحو منتج أفضل من النيكوتين. ونعتقد بأن البالغين سيواصلون بحثهم عن هذه العلامة التجارية باعتبارها أفضل منتج على شكل أكياس ضمن فئتها. ونحن متفائلون بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب العلامة التجارية للحصول على تصريح PMTA، ونتطلع إلى مواصلة دعم احتياجات المستهلكين البالغين لمتابعة حياتهم بعيداً عن التبغ".

هذا ويتم تقديم منتجات أكياس النيكوتين من 2ONE® في مجموعة متنوعة من مستويات النيكوتين والنكهات التي تُرضي مختلف الأذواق في أكثر من 20 ألف منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مواقع Circle K، ويمكن للمستهلكين البالغين شراؤها عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: www.21Pouches.com

لمحة عن أكياس النيكوتين من 2ONE®:

تأسست شركة 2ONE Labs على يد روّاد في مجال إنتاج النيكوتين الاصطناعي، وهي متخصصة في توفير منتجات النيكوتين الخالية من التبغ الأكثر ابتكاراً لصالح المستهلكين البالغين الذين يبحثون عن بديل لمنتجات التبغ الأخرى. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر الموقع الإلكتروني التالي: 21Pouches.com

2ONE® هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة 2ONE Labs، الكائنة في بحيرة تاهو، بولاية نيفادا. جميع الحقوق محفوظة.

المصدر: شركة 2ONE Labs

جهات الاتصال:

البريد الإلكتروني: Press@21pouches.com

