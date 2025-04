CGTN: الصين وماليزيا تتحدان من أجل مجتمع استراتيجي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك

نشرت شبكة CGTN مقالًا يُسلط الضوء على قيام الرئيس الصيني Xi Jinping الذي يزور ماليزيا في الوقت الحالي برسم مخطط تنموي جديد للعلاقات الصينية الماليزية للسنوات الخمسين المقبلة، والطريقة التي يسلكها البلدان في تعزيز مجتمع استراتيجي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك لتحقيق المزيد من المنافع للشعبين والمساهمة في تحقيق الازدهار الإقليمي.

بكين, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- احتفلت الصين وماليزيا العام الماضي بمرور 50 عامًا على بدء علاقاتهما الدبلوماسية. دعا رئيس الصين Xi Jinping أثناء زيارته لماليزيا يوم الأربعاء الجانبين إلى بناء مجتمع صيني-ماليزي استراتيجي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك، راسمًا مخططًا جديدًا للعلاقات الثنائية للسنوات الخمسين المقبلة.

ولتحقيق المزيد من المنافع للشعبين والمساهمة في تحقيق الازدهار الإقليمي، طرح رئيس الصين مقترحًا من ثلاث نقاط خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي Anwar Ibrahim.

دعا Xi البلدين إلى التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وإقامة علاقات تآزر تنموية، وتعميق التبادل الحضاري والتعلم المتبادل.

تعاون متميز

أعرب الزعيمان خلال لقائهما عن معارضتهما للتعريفات الجمركية العشوائية، وحثّا على بذل جهود مشتركة لمقاومة الفصل بين سلاسل التوريد والاضطرابات في سلسلة التوريد بالانفتاح والتعاون.

ودعا Xi إلى التصدي لشريعة الغاب بالتحلي بقيم السلام والتعاون والانفتاح والشمولية الآسيوية، ومواجهة عدم استقرار العالم واضطرابه بآسيا تنعم بالاستقرار والهدوء. وفي السياق ذاته، قال رئيس ماليزيا إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لن تؤيد أي رسوم جمركية مفروضة من جانب واحد.

وأعرب Xi عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي عالي الجودة، مؤكدًا أنه ينبغي على الجانبين تعزيز التعاون المتطور في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والذكاء الاصطناعي وتعزيز التنمية المتكاملة للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة البيانات وسلسلة المواهب.

وأشار رئيس الصين في مقاله المُوقّع الذي نُشر في وسائل الإعلام الماليزية إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وماليزيا 212 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب ألف مرة عن مستواه عند بدء العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

تمثل الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا على مدار 16 عامًا متتالية، بينما تظل ماليزيا ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر مصدر للواردات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا.

كانت ماليزيا من أوائل الداعمين لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين. وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق في عام 2017، ومنذ ذلك الحين حصد البلدان نتائج مثمرة مثل برنامج "بلدان، متنزهات توأم" (Two Countries, Twin Parks) وبرنامج سكة حديد الساحل الشرقي (ECRL).

وبعد الاجتماع، شهد Xi وAnwar توقيع أكثر من 30 صفقة تعاون ثنائي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والزراعة، مما يدل على التزام الجانبين القوي بتعزيز التعاون عالي الجودة.

ازدهار التبادلات الحضارية

بالإضافة إلى التجارة والاستثمار، شهدت الصين وماليزيا أيضًا ازدهارًا في التبادل الثقافي والسياحة في السنوات الأخيرة.

وأشار Xi في مقاله إلى أن عام 2024 شهد ما يقرب من 6 ملايين زيارة متبادلة بين البلدين، وهو ما تجاوز مستوى ما قبل كوفيد-19.

ويعود الفضل في ذلك إلى سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرة. وقد بدأ البلدان سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات في 1 ديسمبر 2023. وفي يونيو الماضي، وافقت الصين على تمديد سياسة الإعفاء من التأشيرة حتى نهاية 2025 وستعمل ماليزيا بالمثل على تمديد سياسة الإعفاء من التأشيرة حتى نهاية عام 2026.

وقال Xi يوم الأربعاء إن على الجانبين أن ينتهزا توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات كفرصة لتعزيز التبادلات السياحية والشبابية والمحلية بقوة وتعميق التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والسينما والإعلام.

وقد أجرى البلدان جولة جديدة من الأبحاث التعاونية حول حماية الباندا العملاقة، واتفقا أيضًا على التقدم بطلب مشترك لإدراج مشروع "رقصة الأسد" في قائمة منظمة الـ UNESCO التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

في الشهر الماضي فقط، عُرض الفيلم الصيني "Ne Zha 2" لأول مرة في ماليزيا، حيث حقق على الفور أرقامًا قياسية جديدة في شباك التذاكر للأفلام الصينية في السوق.

وأعرب ما يصل إلى 83.6 في المئة من الماليزيين الذين شملهم الاستطلاع الأخير الذي أجرته شبكة CGTN عن مشاعر إيجابية تجاه الصين. وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 83.8% من المشاركين أعربوا عن اهتمامهم بزيارة الصين أو الدراسة فيها.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

