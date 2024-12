AIM firma acuerdo histórico por cinco años con Central European Media Enterprises (CME)

iCap y LEXI se implementan en seis estaciones de Europa Central y Oriental de CME

LONDRES, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, un líder mundial en tecnología de subtitulado y lenguaje de IA en vivo y grabado, se complace en anunciar un acuerdo estratégico por cinco años con Central European Media Enterprises (CME), su primera gran victoria para los clientes de transmisión de Europa Central y del Este.

AI-Media ofrecerá servicios de subtitulado en vivo a través de su solución LEXI de última generación, impulsada por su red de codificadores SDI, en las seis estaciones de televisión emblemáticas de CME ubicadas en Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Chequia y Eslovaquia.

Bajo este acuerdo plurianual, AI-Media ofrecerá subtítulos en vivo generados por IA para cada estación, atendiendo al objetivo de CME de avanzar la accesibilidad y cumplir sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"Esta asociación con CME es un logro emocionante, que representa nuestra primera difusora importante en Europa del Este y da como resultado que millones de espectadores de CME reciban mayor acceso al contenido a través de nuestra solución de subtítulos LEXI en seis idiomas distintos", dijo John Peck, vicepresidente de ventas internacionales de AI-Media. “El compromiso de CME con la accesibilidad está alineado con la visión de AI-Media, y nos enorgullece apoyar sus objetivos con nuestra tecnología de subtitulado líder en el sector. Esperamos apoyar a CME a medida que impulsan la accesibilidad en Europa Central y Oriental”.

La decisión de CME de implementar subtítulos ocultos en vivo está motivada por prioridades estratégicas y legislativas. Al adoptar subtítulos en vivo, CME establece un nuevo estándar de accesibilidad en regiones con acceso limitado a recursos de subtítulos humanos. La iniciativa es parte del compromiso más amplio de CME con una sociedad más equitativa, con el objetivo de mejorar la inclusión y llegar a un público más amplio para su programación.

"Nuestra investigación indica que más del 10% de los espectadores en nuestros mercados tienen algún tipo de dificultad auditiva. Al abordar las necesidades de las personas con discapacidades, CME garantiza la igualdad de acceso a la información y el entretenimiento para todos, independientemente de su capacidad", explica Hana de Goeij, directora de propósito social y sostenibilidad de CME.

Con la flexibilidad de escalar a través de contenido adicional en el portafolio de CME, los productos preparados para el futuro de AI-Media permiten a CME expandir sus ofertas de accesibilidad a lo largo del tiempo. Juntos, AI-Media y CME establecen un nuevo punto de referencia para inclusividad en la transmisión, teniendo un impacto duradero en millones de espectadores en toda la región.

Para más información acerca de las soluciones de subtitulado LEXI de AI-Media, visite www.ai-media.tv.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa pionera de tecnología especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Para más información acerca de las soluciones de AI-Media, visite www.ai-media.tv.

Acerca de Central European Media Enterprise (CME)

CME opera estaciones de televisión en Bulgaria, Croacia, República Checa, Rumania y Moldavia, Eslovaquia y Eslovenia, y es una de las empresas de medios y entretenimiento líderes en Europa Central y Oriental. CME transmite 46 canales de televisión, gratuitos y de pago, y llega a un total de 49 millones de espectadores. CME también es propietaria de la plataforma SVOD VOYO.

Para más información acerca de CME visite el sitio web

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726

Contacto de Medios: Fiona Habben Directora de Marketing Global Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.