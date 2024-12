مذكرة تفاهم بين جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وجمعية المهندسين الكويتية

التزام يرسم ملامح مستقبل مستدام لقطاع ادارة المرافق

دبي, دبي , UNITED ARAB EMIRATES, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- في إطار جهود جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ميفما ) للنهوض بقطاع إدارة المرافق ودفعه نحو تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والابتكار، وقعت ميفما مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الكويتية بهدف تعزيز أفضل الممارسات في قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة، وتحديداً دولة الكويت، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير المهارات عبر برامج تدريبية وشهادات اعتماد مهنية تلبي احتياجات العاملين في قطاع إدارة المرافق. بالاضافة الى تمكين أعضاء الجمعيتين من حضور المؤتمرات والفعاليات الاقليمية وورش العمل المتخصصة والتي تجمع كافة الخبراء والمهنيين في القطاع بهدف التواصل وطرح مختلف الآراء وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية والتركيز على التحديات الراهنة وايجاد الحلول الملائمة لها.كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز المعرفة المهنية من خلال تبادل الدراسات والتقارير حول أفضل الممارسات في إدارة المرافق، بالاضافة الى تمكين أعضاء الجمعيتين من المشاركة في الفعاليات والانشطة المشتركة. تعكس هذه المذكرة التزام ميفما بقيادة مسيرة الابتكار والريادة في القطاع، وتعزيز التكامل الأكاديمي والمهني، بما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وتميزاً.من جهته أشار الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق:"تواصل ميفما جهودها لتعزيز قطاع إدارة المرافق من خلال التعاونات الاستراتيجية مع الجمعيات المهنية في الدول العربية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتميز. وتأتي شراكتنا مع جمعية المهندسين الكويتية ضمن التزامنا بدعم سوق إدارة المرافق في الكويت، كونه أحد الأسواق الواعدة التي تشهد تطورًا ملحوظًا ونموًا مستدامًا. كما تعكس هذه الشراكة حرصنا على المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستراتيجيات مستدامة لإدارة المرافق في مختلف القطاعات."من جهته أفاد المهندس فيصل العتل، رئيس جمعية المهندسين الكويتية:"توقيع مذكرة التفاهم يمثل انطلاقة جديدة للنهوض بقطاع إدارة المرافق، حيث يشكل هذا التعاون محركاً رئيسيًا لدفع الابتكار وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهنا. معاً، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة لاقتصاد أكثر ازدهاراً، وتحقيق أهدافنا المشتركة نحو قطاع ريادي ومستدام في الكويت والمنطقة."ختاماً، يعكس هذا التعاون بين جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وجمعية المهندسين الكويتية التزام الطرفين برفع معايير قطاع إدارة المرافق في المنطقة. من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي، نؤسس لمرحلة جديدة تركز على الابتكار، الاستدامة، وتطوير الكفاءات، بما يخدم تطلعات القطاع وأهدافه المستقبلية. هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع أكثر تميزاً، يساهم في تحقيق نهضة استثنائية وتنمية مستدامة في الكويت والمنطقة.

