Il Movimento Internazionale Sociale 'ALLATRA' ha ricevuto la Benedizione Apostolica di Papa Francesco

Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco al Movimento Internazionale Sociale “ALLATRA” e alla sua Presidente Maryna Ovtsynova, a sostegno del lavoro del Movimento per la protezione dell’ambiente e la salvaguardia del creato. Papa Francesco e Maryna Ovtsynova, Presidente di “ALLATRA”. Vaticano, Giugno 2024. Foto: Vatican Media

Il MIS “ALLATRA”, che riunisce volontari di 180 Paesi del mondo, ha ricevuto un riconoscimento storico: la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco.

Ricevere la Benedizione Apostolica non è solo il più grande onore, ma anche una colossale responsabilità per continuare il nostro lavoro di protezione del pianeta” — Maryna Ovtsynova, Presidente di “ALLATRA”

VATICAN, VATICAN CITY, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Durante una serie di visite diplomatiche in Vaticano nell’estate del 2024, la Presidente di “ ALLATRA ” Maryna Ovtsynova ha presentato a Sua Santità un rapporto scientifico completo sullo stato attuale del clima elaborato dalla comunità scientifica internazionale di “ALLATRA”. Gli sforzi dei volontari del Movimento nel campo del clima e dell’ecologia sono stati molto apprezzati dalla Santa Sede per il loro approccio sistematico alla soluzione della crisi climatica.“Ricevere la Benedizione Apostolica non è solo il più grande onore, ma anche una colossale responsabilità per continuare il nostro lavoro di protezione del pianeta", ha dichiarato Maryna Ovtsynova, Presidente di “ALLATRA”, e ha osservato: “Il sostegno della Santa Sede conferma che la responsabilità ambientale oggi va oltre la ricerca scientifica e diventa una missione umanitaria globale”.Le attività di “ALLATRA” sono organicamente in linea con la dottrina vaticana sull’ambiente, come indicato nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si’”, che sottolinea il legame inestricabile tra la cura della natura, la responsabilità sociale e il dovere morale verso le generazioni future. La Santa Sede, che ha sempre sostenuto misure urgenti per la protezione dell’ambiente, ha ripetutamente sottolineato la necessità di una cooperazione globale nella lotta contro il cambiamento climatico, che è pienamente in linea con la missione internazionale di “ALLATRA”. Particolare attenzione è stata rivolta alla convergenza dell’approccio dell’organizzazione con le iniziative del Vaticano per promuovere l’“ecologia integrale”, un concetto che integra le componenti ambientali, economiche, sociali e culturali dello sviluppo sostenibile.Le attività di “ALLATRA” si concentrano sulla ricerca scientifica sui cambiamenti climatici, sulle attività di sensibilizzazione e sul consolidamento della comunità scientifica internazionale per sviluppare soluzioni efficaci alla crisi climatica globale. Le presentazioni dei partecipanti di “ALLATRA” sui temi del clima e dell’ambiente hanno suscitato un ampio interesse nei circoli scientifici e sociali in occasione della 29a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29).Nella gentile notifica della Benedizione di Sua Santità ricevuta dalla Presidente di “ALLATRA” Maryna Ovtsynova da parte della Santa Sede, si legge:“Gentile Signora,è pervenuta la Sua gentile lettera in cui informava Papa Francesco degli obiettivi e delle attività del Suo Movimento Internazionale Sociale e chiedeva un sostegno spirituale.Il Santo Padre, grato per i sentimenti di stima che hanno spinto a questo gesto, le assicura che pregherà per lei e la incoraggia a continuare il suo lavoro per proteggere l’ambiente e preservare il creato. Ricorda che “un’ecologia integrale è un invito a una visione olistica della vita basata sulla convinzione che tutto nel mondo è interconnesso e che siamo interdipendenti gli uni dagli altri e dipendenti dalla nostra madre terra” (Videomessaggio, 10 Ottobre 2020). Con questi auspici, Sua Santità vi impartisce la Benedizione Apostolica, estendendola ai volontari e alle persone a voi care, augurandovi di camminare sempre con gioia sulla via della pace e dell’armonia, creando un mondo armonioso”.“È un grande onore per il Movimento Internazionale Sociale “ALLATRA” essere una delle poche organizzazioni per il clima ad aver ricevuto la Benedizione di Sua Santità”, ha sottolineato Maryna Ovtsynova, Presidente di “ALLATRA”. Ha osservato che “il sostegno della Santa Sede non è solo un riconoscimento dei risultati scientifici e sociali dei volontari di “ALLATRA”, ma serve anche come potente impulso per un ulteriore consolidamento della comunità internazionale nell’affrontare le sfide climatiche e ambientali globali”.La Benedizione della Santa Sede apre un nuovo capitolo nella storia di “ALLATRA”, confermando che la cura del pianeta non è solo una priorità scientifica, ma anche un fondamentale dovere morale di tutta l’umanità.SUL MIS “ALLATRA”Il Movimento Internazionale Sociale “ALLATRA” è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che da oltre un decennio conduce ricerche su larga scala sui cambiamenti climatici. L’organizzazione è nota per il suo approccio sistematico allo studio delle catastrofi climatiche e per la sua posizione attiva nella promozione della cooperazione scientifica internazionale.

