Bendición apostólica de Su Santidad el Papa Francisco, dirigida al Movimiento Internacional Social “ALLATRA” y a su presidenta Maryna Ovtsynova, en apoyo a la actividad del movimiento por la protección del medio ambiente y la preservación de la creación. El Papa Francisco y la presidenta de “ALLATRA”, Maryna Ovtsynova, Vaticano, junio de 2024. Crédito de la foto: Vatican Media

Movimiento “ALLATRA”, que reúne a voluntarios de 180 países, ha recibido un reconocimiento histórico: la bendición apostólica de Su Santidad el Papa Francisco.

Recibir la bendición apostólica no es solo el mayor honor, sino también una responsabilidad colosal para continuar nuestra labor de protección del planeta” — Maryna Ovtsynova, presidenta de “ALLATRA”.

VATICAN, VATICAN CITY, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Durante una serie de visitas diplomáticas al Vaticano en el verano de 2024, la presidenta de “ ALLATRA ”, Maryna Ovtsynova, presentó a Su Santidad un exhaustivo informe científico sobre el estado actual del clima elaborado por la comunidad científica internacional «ALLATRA». Los esfuerzos de los voluntarios del Movimiento en el ámbito del clima y la ecología fueron muy apreciados por la Santa Sede por su enfoque sistemático para resolver la crisis climática.“Recibir la bendición apostólica no es solo el mayor honor, sino también una responsabilidad colosal para continuar nuestra labor de protección del planeta”, declaró Maryna Ovtsynova, presidenta de “ALLATRA”. Ella también señaló lo siguiente: “El apoyo de la Santa Sede confirma que, hoy en día, la responsabilidad medioambiental va más allá de la investigación científica y se convierte en una misión humanitaria global”.Las actividades de “ALLATRA” están orgánicamente en consonancia con la doctrina medioambiental del Vaticano, expuesta en la encíclica “Laudato Si'” (“Alabado seas”) del Papa Francisco, que subraya el vínculo inquebrantable entre el cuidado de la naturaleza, la responsabilidad social y el deber moral para con las generaciones futuras. La Santa Sede, que ha abogado constantemente por la adopción de medidas urgentes para proteger el medio ambiente, ha recalcado en repetidas ocasiones la necesidad de una cooperación global en la lucha contra el cambio climático, lo que coincide plenamente con la misión internacional de “ALLATRA”. Se prestó especial atención a la convergencia del enfoque de la organización con las iniciativas del Vaticano para promover la “ecología integral”, un concepto que integra los componentes medioambientales, económicos, sociales y culturales del desarrollo sostenible.Las actividades de “ALLATRA” se centran en la investigación científica sobre el cambio climático y en divulgación y la consolidación de la comunidad científica internacional para desarrollar soluciones eficaces a la crisis climática global. Las presentaciones de los participantes de “ALLATRA” sobre temas climáticos y medioambientales también suscitaron gran interés en los círculos científicos y sociales en la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).En la amable notificación de la bendición de Su Santidad de la Santa Sede recibida por Maryna Ovtsynova, presidenta de “ALLATRA”, se señala:“Estimada Señora: Hemos recibido su amable carta, en la que informaba al Papa Francisco de los objetivos y actividades de su Movimiento Internacional Social y le pedía apoyo espiritual.El Santo Padre, agradecido por los sentimientos de respeto que ha suscitado este gesto, le asegura que rezará por usted y le anima a que prosiga su obra de protección del medio ambiente y de preservación de la creación. Él recuerda que “una ecología integral es una invitación a una visión holística de la vida basada en la convicción de que todo en el mundo está interconectado y que somos interdependientes unos de otros, así como dependientes de nuestra madre tierra” (videomensaje, 10 de octubre de 2020). Con estos deseos, Su Santidad les concede la Bendición Apostólica, que hace extensiva a los voluntarios y a sus seres queridos, y les desea que caminen siempre con alegría por la senda de la paz y la armonía, creando un mundo armonioso.“Es un gran honor para el Movimiento Internacional Social “ALLATRA” ser una de las pocas organizaciones dedicadas al ámbito climático a las que se ha concedido la bendición de Su Santidad”, subrayó Maryna Ovtsynova, Presidenta de “ALLATRA”. Señaló que “el apoyo de la Santa Sede no es solo un reconocimiento de los logros científicos y sociales de los voluntarios de “ALLATRA”, sino que también sirve como un poderoso impulso para una mayor consolidación de la comunidad internacional a la hora de abordar los retos climáticos y medioambientales globales”.La bendición de la Santa Sede abre un nuevo capítulo en la historia de “ALLATRA”, confirmando que el cuidado del planeta no es solo una prioridad científica, sino también un deber moral fundamental de toda la humanidad.SOBRE MIS “ALLATRA"El Movimiento Internacional Social “ALLATRA” es una organización independiente sin ánimo de lucro que lleva más de una década realizando investigaciones a gran escala en el campo del cambio climático. La organización es conocida por su enfoque sistemático del estudio de las catástrofes climáticas y su posición activa en fomentar la cooperación científica internacional.

