实力组合，强者归来，德雷威亮相2024年法兰克福上海汽配展

德雷威携手旗下百年品牌,聚焦创新技术和领先产品,拥抱售后市场新趋势

蒙诺(Monroe)电子减振器再添新品,瓦格纳(Wagner)传感器中国首秀。

商用车发动机一站式维修套件发布,提供车辆高效维保,护航车辆稳定运营。



上海, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 德雷威是天纳克集团的专业售后业务组织,作为全球汽车售后市场的领导者,在全球范围内拥有超过30个品牌的强大阵容,并以悠久的OE配套实力,为售后市场注入前沿技术和领先产品。

在本届展会中,德雷威携旗下冠军(Champion)、菲罗多(Ferodo)、蒙诺(Monroe)、迈固(Moog)、瓦格纳(Wagner)以及商用车发动机部件品牌FP-Diesel、AE、PAYEN、GLYCO、GOETZE、Nüral等品牌亮相;以客户需求和市场需求为导向,展示适用于乘用车、商用车及两轮与三轮车辆的多维度全系列产品组合与一站式解决方案,全面呈现在新能源与商用车动力总成系统等诸多领域的最新发展成果。





面对乘用车电驱动浪潮下持续增长的售后需求,蒙诺推出RIDESENSE电减振系列产品。该系列产品采用创新的CVSAe连续可变电子悬架技术,有效提升乘坐舒适度;同时借助先进的传感器及电控部件,快速响应路况,有助缩短制动距离,维护车辆驾驶安全,将车辆操控性、灵活性与安全性得以平衡兼顾。该系列产品目前已经适配70余款车型,并将持续扩展售后产品范围。同期展示的Rancho减振器专为全轮驱动车辆定制,也获得参观者的广泛关注。





备受瞩目的汽车售后市场领军品牌——瓦格纳(Wagner),展示首次荣耀登陆中国市场的全新传感器系列产品。该产品在今年9月德国法兰克福展中全球首秀,备受市场关注。该系列传感器旨在为全球用户提供传感器一站式解决方案,产品涵盖氧传感器、ABS轮速传感器等多种类型。瓦格纳传感器采用品牌独有的四层芯片设计,能够有效抵御热膨胀引起的裂纹,提升产品的耐用性;严格遵循原厂(OE)标准打造,历经严苛测试;首批推出近3000款产品,车型覆盖全面多元,不日将陆续进入中国市场。





在众多展品中,百年经典制动专家菲罗多(Ferodo)无疑是又一个引入注目的亮点,其POWER+刹车片吸引众多目光。2023年推出的全新一代菲罗多FERODO Power+ (动力+)技术,采用新一代NAO陶瓷材料配方,以兼具舒适体验和制动性能的技术路线,满足多种路况的差异化需求,实现更短制动距离和更安全、灵敏的制动效果。采用了新一代菲罗多动力+(FERODO Power+ )技术的刹车片严格按照原厂标准生产,可适配包括特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、路虎、比亚迪等众多品牌的燃油、混合动力及电动汽车的多种车型,让更多新能源车主实现绿色出行的同时,安心享受来自菲罗多的优秀制动表现。

除乘用车产品外,德雷威将进一步加速其在商用车,特别是卡车领域的布局和投入,扩充并完善产品组合,提供满足不同工况场景的多元化综合方案。德雷威在发动机技术领域拥有FP DIESEL、AE、GLYCO、GOETZE、Payen、Nüral等市场耳熟能详的品牌,具备雄厚的OE配套实力。本次展会中,德雷威带来的发动机部件涵盖气缸和缸套组件、密封件、发动机轴承等多个品类,更适时推出为卡车发动机量身定制的多品类维修套件,提供发动机部件及维修养护一站式解决方案。德雷威商用车一站式服务理念,能有效帮助维修企业及商用车用户降低综合采购成本,避免因个别备件的缺失扩大停工损失。同时,具备OE品质的产品能有效延长产品使用周期,降低养护维修成本,提高车辆运营时间,保障车主及车队的核心盈利能力。





德雷威全球副总裁,亚太区总经理刘宁军先生表示,“德雷威拥有来自天纳克集团的强大原厂配套(OE)实力,同时汇集众多百年品牌于一身。未来德雷威将进一步加速亚太地区的市场发展,以可持续发展为出发点,满足售后市场在网联化、智能化、共享化,电动化等不同方面的需求。”

经过数年的沉淀,德雷威在本次展会中展现了其深厚的产品和技术实力,同时彰显了对中国及亚太市场的坚定信心,将持续向亚太市场投入更多富有积极意义的产品和一站式方案,为激发中国售后市场的潜力贡献力量。

配图:(photos)

德雷威在法兰克福上海汽配展重磅登场(DRiV @ AuMe Shanghai ) 蒙诺RIDESENSE电减振器产品 ( Monroe) 瓦格纳传感器中国首展 (Wagner) FP-Diesel 商用车发动机大修包 (FP-Diesel)

媒体联络

Florrie Xu 徐文青

Phone: 86-13916008279

Email: Florrie.Xu@driv.com

