Bitget obtient la licence de fournisseur de services d’actifs numériques (DASP) au Salvador après l’approbation de sa licence BSP

VICTORIA, Seychelles, 06 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’est vu accorder la licence de fournisseur de services d’actifs numériques (DASP) par la Commission nationale des actifs numériques (CNAD) du Salvador, élargissant ainsi son cadre réglementaire au sein du pays. Cette évolution fait suite à sa précédente acquisition de la licence Bitcoin Services Provider (BSP) en 2024. Le Salvador est l’un des pays précurseurs en matière d’adoption d’une législation exhaustive visant à soutenir l’intégration du Bitcoin et des actifs numériques dans son écosystème financier en vue d’en faire sa monnaie officielle. Ce pays a donc commencé à émerger comme une plaque tournante pour les entreprises mondiales de cryptographie.

Grâce à l’octroi des licences DASP et BSP, Bige peut désormais offrir une large gamme de services d’actifs numériques au Salvador. La licence DASP couvre des opérations telles que le trading au comptant et sur produits dérivés, le stakning et d’autres produits financiers fondés sur le rendement, ainsi qu’une infrastructure qui facilite l’accès à des solutions d’épargne et d’investissement s’appuyant sur la cryptographie. La clarté réglementaire qui caractérise cette région permet aux plateformes mondiales de se développer dans le cadre d’une structure juridique bien définie, offrant ainsi aux utilisateurs un niveau plus élevé de transparence opérationnelle ainsi que des garanties de niveau institutionnel.

« Chez bigent, notre objectif est de nous implanter dans les pays dotés d’un cadre réglementé adapté aux activités cryptographiques et de fournir nos meilleurs services à mesure que nous développons notre stratégie réglementaire mondiale », a déclaré Hon NLG, directeur juridique chez Bitget. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer une gamme de produits cryptographiques grâce à cette licence, et nous sommes honorés de la confiance que la Commission nationale des actifs numériques du Salvador nous a accordée. Grâce à son approche progressiste et transparente de la réglementation du Bitcoin et des actifs numériques, le Salvador est en avance sur beaucoup d’autres pays, car cela en fait une juridiction attrayante pour les entreprises du Web3 de bonne qualité qui souhaitent exercer leurs activités de manière responsable et à grande échelle. Bitget continuera de soutenir les juridictions qui offrent des cadres clairs et qui soutiennent le développement d’une économie cryptographique sécurisée et efficace. »

L’environnement réglementaire du Salvador a permis au pays de se distinguer en matière d’attraction d’entreprises mondiales de cryptographie. Et des entités cryptographiques populaires ont déjà délocalisé leurs opérations stratégiques vers ce pays. La stratégie de Bitget en matière de licences s’aligne sur cette nouvelle évolution et permet à la plateforme de fournir ses services sans aucune interruption. Grâce à cette structure, la plateforme peut en effet répondre à la demande sur les marchés de détail et institutionnels avec une plus grande agilité juridique et opérationnelle.

Ce nouveau développement reflète les tendances actuelles en matière de concurrence juridictionnelle entre nations qui cherchent à attirer l’innovation en matière d’actifs numériques. La CNAD du Salvador est devenue de plus en plus active dans l’évaluation et l’approbation des prestataires de services, ce qui témoigne d’une maturité réglementaire accrue dans la région. Alors que les entreprises doivent composer avec des normes mondiales en constante évolution, les licences de Bitget offrent une véritable passerelle pour la croissance transfrontalière tout en permettant à la plateforme d’offrir à ses utilisateurs des produits financiers conformes dans le monde entier.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

