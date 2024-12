SmartDV מעניקה רישיון SDIO IP ל-RANiX עבור מוצרי ה-V2X שלה

שיתוף הפעולה ישפר את התקשורת והקישוריות במערכות V2X התואמות ל-ISO 26262, ויאיץ את החדשנות עבור מערכות רכב וכלי רכב בטוחים וחכמים יותר

SmartDV™ Technologies, ספקית IP (קניין רוחני) ו-VIP (אימות IP) עיצובי גמיש, בר הגדרה ובר התאמה ברמה גבוהה לפיתוח מוליכים למחצה, גאה להכריז על רישוי משפחת ה-SDIO IP שלה ל-RANiX לצורך שילוב במוצרי ה-V2X (Vehicle-to-Everything) של החברה. שיתוף פעולה זה תומך בפיתוח פתרונות תקשורת מתקדמים לרכב המאפשרים אקו סיסטם בטוח יותר, חכם יותר ומקושר יותר.

הכלים של SDIO IP מבית SmartDV מציעים יכולות העברת נתונים חזקות בביצועים גבוהים שקריטיות לתפקודיות החלקה של מערכות V2X. הממשקים של SDIO מאפשרים תקשורת יעילה בין מעבדים והתקני זיכרון, מעבר לאחסון, כדי לשלב ולשלוט בתפעול של הזיכרון במקביל לחיבור ציוד היקפי חיצוני, תמיכה בביצועים ובאמינות ברמה גבוהה במערכות מורכבות. ליבות IP אלו מאפשרות תקשורת אמינה בין רכיבי הרכב, משפרות את טכנולוגיות הקישוריות כגון התקשורת הבטיחותית ברכב, עדכוני תעבורה בזמן אמת ותכונות סיוע לנהג.

כדי לעמוד ביעדי הפיתוח הייחודיים של RANiX, SmartDV תבצע התאמה ייעודית ב-IP כדי להתקדם אל מעבר לתפקודיות הסטנדרטית של SDIO - ובכך תעצים את RANiX עם יכולות בידול מהמתחרות שלה. בנוסף, SmartDV תספק ל-RANiX את התמיכה והתיעוד הנדרשים להשגת הסמכת ASIL עבור ISO 26262.

"שילוב SDIO IP מותאם אישית של SmartDV במוצרי V2X שלנו מחזק את היכולת של RANiX לספק פתרונות תקשורת אמינים ביותר ובעלי ביצועים גבוהים עבור כלי רכב מחוברים", העיד שון לי (Shawn Lee), מנכ"ל RANiX. "שיתוף פעולה זה משפר את המשימה שלנו להפוך את התחבורה לבטוחה, חכמה ומחוברת יותר, ולקבוע אמות מידה חדשות בחדשנות בתחום הרכב".

"עם משפחת SDIO IP שלנו, אנו שואפים להעצים מפתחי מוצרי V2X ב- RANiX להאיץ חדשנות ולספק פתרונות של הדור הבא המגדירים מחדש את הבטיחות והיעילות בתחבורה", הוסיף מוהית הרידוס (Mohith Haridoss), מנהל מכירות גלובלי, SmartDV Technologies. "הפתרונות שלנו מדגימים את המחויבות של SmartDV לקידום קישוריות בטכנולוגיות רכב – וההתאמות האישיות שאנו מבצעים עבור RANiX שופכות אור על יתרון מרכזי שלקוחות יכולים למנף בבחירת SmartDV כספק ה-IP המהימן שלהם".

SmartDV ממשיכה להיות שותפה מרכזית באספקת פתרונות IP מתקדמים המותאמים לצרכים המתפתחים של תעשיית הרכב ברחבי העולם.

אודות RANiX

RANiX היא חברת Industry 4.0 מובילה המתמחה בטכנולוגיית Vehicle-to-Everything (V2X) ומספקת פתרונות מוליכים למחצה חדשניים עבור טכנולוגיות רכב וחיים חכמים. עם התמקדות חזקה במחקר ופיתוח, החברה מפתחת שבבים ומערכות מתקדמות עבור כלי רכב אוטונומיים, התקני אינטרנט של הדברים ואבטחת סייבר. מודם V2X של החברה, ערמות התוכנה ושבבי האבטחה שלה משיגים ביצועי ECDSA חסרי תקדים, ומשפרים את הבטיחות של מכוניות מקושרות. RANiX, תוך מינוף של למעלה מ-16 שנות מומחיות, מספקת פתרונות שאמונים על יצרניות רכב גלובליות מובילות. אנו משלבים עקרונות Tiny-ML, בינה מלאכותית ו-ESG כדי לקדם את תחום כלי הרכב המקושרים והאוטונומיים. RANiX מניעה חדשנות ממוקדת באדם, ויוצרת עולם בטוח יותר, יעיל יותר וחכם יותר.

למידע נוסף על RANiX בקרו בכתובת https://ranix.co.kr/en/ וצרו איתנו קשר בלינקדאין.

אודות SmartDV

ב-SmartDV Technologies™, אנו מאמינים שיש דרך טובה יותר להתמודד עם קניין רוחני (IP) בשוק המוליכים למחצה בעת תכנון מעגלים משולבים. אנחנו מתמקדים בלעדית ב-IP מאז 2007 - אז בין אם אתם בוחרים במיקור חוץ לעיצוב IP מבוסס תקנים עבור ה-SoC, ASIC או ה-FPGA הבא שלכם, או מחפשים פתרונות אימות (VIP) כדי לבחון את עיצוב השבב שלכם, אתם תמצאו כי פשוט לשלב את ה-IP של SmartDV. באמצעות השילוב של טכנולוגיית SmartCompiler™ הקניינית עם הידע של מאות מהנדסים מומחים, SmartDV יכולה לבצע התאמות ל-IP כדי לעמוד ביעדי העיצוב הייחודיים שלכם: במהירות, באופן חסכוני ובאמינות. אל תאפשרו לספקיות אחרות לאלץ אתכם להשתמש בליבות בתצורה יחידה עבור הכל לשבב שלכם. השיגו את ה-IP שאתם צריכים, כשהוא מותאם למפרטים שלם, עם SmartDV: IP בדרך שלכם.

קבלו מידע נוסף על SmartDV בכתובת www.smartdvtech.com או צרו איתנו קשר בלינקדאין.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way והלוגו של SmartDV הם סימנים מסחריים של SmartDV Technologies India Private Limited. כל הסימנים המסחריים האחרים המופיעים בהודעה זו הם רכושם של בעליהם בהתאמה. כל הזכויות שמורות.

למידע נוסף – מדיה:

McKenzie Ross

Vice President of Marketing, SmartDV

press@smartdvtech.com

