Duck Creek 與 Suncorp 攜手合作，提供一套雲端原生、低程式碼的核心保險交付解決方案

Suncorp 的「數碼保險公司」保單轉型計劃將有助其改善客戶及員工成果

悉尼, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險（P&C）及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies，宣佈與澳洲及紐西蘭最具規模的保險公司之一 Suncorp 建立全新的合作夥伴關係。

作為 Suncorp 近期宣佈的「數碼保險公司」保單轉型計劃的一部分，Duck Creek 將提供雲端原生、低程式碼的核心保險交付解決方案。 Duck Creek 的軟件即服務（SaaS）解決方案將取代多個本地舊版系統，並協助 Suncorp 實現其以客戶成果及價值為中心的策略。

與 Duck Creek 的保單、計費和 Clarity（數據、洞察力和人工智能）解決方案訂立多年協議是一個重要的里程碑，將為 Suncorp 的下一代技術現代化及流程精簡化奠定基礎。 Duck Creek 具凝聚力的綜合套件預計會減低 Suncorp 在技術上的複雜程度，有助其交付提升客戶價值和個人專屬服務的能力，以及改善營運效率。

Suncorp 的目標是拓展更多以客戶為中心、以數據為本及品牌特定的主張和體驗，同時避免相關的複雜程度；並透過其在澳洲及紐西蘭的個人和商業品牌以更快捷、更具效率的方式向市場提供價值。

Suncorp 消費者保險部門執行總監 Lisa Harrison 表示：「將核心保險平台現代化有助我們提供創新且價格實惠的客戶主張，簡化及精簡公司的營運，並且為我們的人員提供重要的幫助。

透過嚴格的徵求建議書（Request for Proposals，RFP）流程甄選，我們選擇了 Duck Creek，因為該公司在全球和本地均擁有良好的業績記錄。」

Harrison 女士说道：「這是一個多年計劃，目的是以安全、具智能及有效的方式推出全新功能。 我們委派了專屬的業務和技術領導層，與 Duck Creek 及我們擁有強大管治架構和監督能力的整合夥伴攜手工作。

我們期待與 Duck Creek 建立成功的持續合作夥伴關係，以協助實現這項重要計劃。」

Duck Creek Technologies 亞太區董事總經理 Christian Erickson 表示：「Suncorp 現正突破保險創新的界限。 他們意識到自己的業務不僅是為資產提供保障，而是為保單持有人提供信心、以及更佳的體驗和成果。Duck Creek 為保險科技帶來變革的願景，有助保險公司變得更明智、更迅速及更具效率，並為個人和企業提供最佳保障，這方面與 Suncorp 作為一家放眼於未來、以保障為導向的保險公司之理念是一致的。 此舉令我們成為理想的合作夥伴，能成為協助 Suncorp 交付策略的一部分，我們深感榮幸。 相信 Suncorp 將會推動我們以不同的方式思考和創新，對於在日後共同取得的成果，我們感到相當興奮。」

Duck Creek OnDemand 平台別樹一幟的模組式架構，將有助加快 Suncorp 的創新時間表，將新產品的上市時間由原來的幾個月減少至數星期，而產品修訂則可由原來的幾星期減少至數天。 OnDemand 平台亦將有助 Suncorp 加快自動化，免除人手操作流程，且提升以數據為本的決策。

「我們以保單持有人為核心的解決方案，旨在協助 Suncorp 克服任何技術上的障礙，並且將資源重新集中到提供創新的客戶主張和體驗上。」Erickson 先生說道。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

關於 Suncorp Group

Suncorp Group 的總部設於澳洲布里斯本，是一家業務遍及澳紐兩地，於澳洲證券交易所（ASX）上市的保險公司。 Suncorp 承傳百多年的優良傳統，透過澳紐兩地一些最廣為人知的品牌提供保險產品和服務。

媒體聯絡人：

Duck Creek

Chris Hamilton

chris.hamilton@duckcreek.com

Suncorp

James Spence

James.spence@suncorp.com.au

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.