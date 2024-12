הגרסה החדשה של ScyllaDB מספקת גמישות ויעילות חסרי תקדים באמצעות ארכיטקטורת "טאבלטים"

יכולות חדשות ששולבו ב-ScyllaDB Enterprise הופכות את פעולות שינוי קנה המידה למהירות עד פי 30 תוך הפחתת עלויות הרשת ב-50%

סאניווייל, קליפורניה, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

ScyllaDB, החברה מאחורי מסד הנתונים לביצועים צפויים בקנה מידה גדול, הכריזה היום על ScyllaDB 2024.2, הגרסה הארגונית הראשונה הכוללת את ארכיטקטורת השכפול "טאבלטים" החדשה של ScyllaDB. ארכיטקטורה חדשה זו, שהיא חלק מפרויקט רב שנתי ליישום והרחבה של פרוטוקול Raft המוסכם, מספקת רמות חסרות תקדים של גמישות ויעילות. היא מתבססת על ארכיטקטורת הרסיס-לכל-ליבה המזוהה עם ScyllaDB הידועה בכך שהיא מאפשרת זמן שהיה נמוך וצפוי בכל קנה מידה (לדוגמה, זמן שהיה קבוע של אלפית שנייה P99 אפילו עם עומסי עבודה העולים על 2 מיליון פעולות/לשנייה). [ראו טאבלטים בפעולה]

"בעידן הבניה המלאכותית, מסדי נתונים צריכים לצמוח ולהצטמצם במהירות בעת שמיליוני משתמשים ניגשים לאפליקציות המופעלות על ידם", הסביר דור לאור (Dor Laor), מייסד ומנכ"ל ScyllaDB. "לעתים קרובות, צוותים נאלצים להקצות יותר מדי שטח במסד הנתונים כדי לענות על הביקוש. מהירות הגמישות נמדדת לפי המהירות בה פריסה נתונה יכולה להתחיל לטפל בתפוקה ובנפח מוגברים בייצור. עם המהירות האלסטית של ScyllaDB, לקוחות יכולים להדק את הפריסה שלהם, להשתמש במה שהם באמת צריכים בכל דקה ודקה, ולהיות מוכנים לכל עלייה נתונה בביקוש".

"אנשים נוטים לחשוב שמסדי נתונים אינם ניתנים להרחבה, אבל המציאות היא שהם לא מאוד גמישים", הסביר דייוויד מאלינג' (David Malinge), מהנדס תוכנה בכיר ב-ShareChat. "אני ראיתי אספקת יתר של מסדי נתונים כדי לנהל בדיקות, מילוי חוזר או אפילו להיות מוכנים לתעבורה גדולה יותר בחגים חודשים לפני שזה קורה. עם ScyllaDB, אנו מרחיבים ומצמצמים את אשכולות הנתונים שלנו פעמים רבות בשנה. זה באמת עוזר לנו לנהל את העלויות שלנו. ולמרות שאנחנו עדיין לא משתמשים בזה בייצור, "טאבלטים" הם צעד ממש מוצק לקראת גמישות גדולה יותר".

בנוסף, המהדורה הארגונית מציעה יכולות חדשות שנועדו לסייע ללקוחות ארגוניים להפחית את עלויות התשתית ולייעל את התפעול:

*זרימה מבוססת קבצים לטאבלטים מאיצה את פעולות שינוי הגודל (למשל, הוספה והסרה של צמתים) עד פי 30.

*העיצוב החדש מאפשר את שינוי קנה המידה בקצב של קו הרשת - ללא כל תלות בסכמה.

*דחיסת רשת משופרת עבור RPC בתוך הצומת.

*ניצול אחסון משופר הודות ליעילות המוטבעת בטאבלטים.

"לקוחות יכולים כעת לחיות קרוב יותר לקצה בהתייחס ליכולת האחסון שלהם. בעבר היינו ממליצים למלא את הכוונים עד 70% ואפילו להגדיר את ההתראות קצת יותר מוקדם", הסביר אבי קיוויתי (Avi Kivity), מייסד שותף ומנהל טכנולוגיה ראשי של ScyllaDB. "עכשיו אנחנו יכולים למלא אשכולות עד 90% או 95% מקיבולת הכונן".

שיפורים אלו מבורכים במיוחד עבור בסיס הלקוחות של ScyllaDB, אשר בו מוצאים הרבה מאוד חברות שצומחות במהירות, כשהיתרון התחרותי שלהן תלוי בחוויות משתמש מיידיות בקנה מידה קיצוני.

ScyllaDB מתוכנן לספק ביצועים צפויים בקנה מידה גדול. הוא אומץ בידי ארגונים שדורשים זמן שיהוי נמוך במיוחד, אפילו עם עומסי עבודה העולים על 2 מיליון פעולות/לשנייה. ארכיטקטורת הרסיס-לכל-ליבה שלנו ממנפת את העוצמה של התשתית המודרנית - כשהתוצאה היא פחות צמתים, פחות ניהול, ועלויות נמוכות יותר. למעלה מ-400 חברות משנות משחק כמו Disney+, Hotstar, Expedia, Discord, Crypto.com, Zillow, סטארבקס, Comcast וסמסונג משתמשות ב-ScyllaDB לאתגרים הקשים ביותר של בסיסי הנתונים שלהן. למידע נוסף: https://www.scylladb.com/

