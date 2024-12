Cassiopea annonce son engagement renforcé auprès des PME et institutions locales au Québec

Cassiopea Team working Logo Cassiopea Arthur Cassiopea

Cassiopea renforce son offre numérique pour 2024, soutenant les PME et institutions locales au Québec dans leur transformation numérique.

Nous sommes fiers de contribuer à la transformation numérique des PME et institutions locales, tout en les rendant autonomes dans leur gestion numérique.” — Arthur Cotton, Fondateur et Président de Cassiopea

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, QUéBEC, CANADA, December 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Cassiopea, une agence numérique implantée dans les Laurentides , annonce le renforcement de son engagement envers les entreprises québécoises en 2024. Avec une gamme étendue de services adaptés aux besoins spécifiques des PME et des institutions locales, l'agence vise à soutenir leur transformation numérique tout en valorisant l'autonomie grâce à des formations personnalisées.1) Un soutien ciblé pour les PME et institutions localesCassiopea reconnaît les défis auxquels font face les entreprises locales dans un environnement numérique en constante évolution.Pour répondre à ces besoins, l’agence propose une offre élargie qui inclut :- La création de sites vitrines et transactionnels modernes.- L’optimisation SEO pour améliorer la visibilité en ligne.- Des campagnes marketing performantes (Google Ads, META Ads) pour attirer et convertir de nouveaux clients.Ces solutions visent à aider les PME à mieux se positionner sur le marché et à accroître leur impact numérique.2) Des projets récents illustrant l’expertise de CassiopeaCassiopea a récemment collaboré avec plusieurs entreprises et institutions locales : Pourquoi créer un site Web pour sa PME ? : Développement de sites transactionnels intuitifs qui facilitent les ventes en ligne tout en offrant une expérience client optimale.- Pour les institutions locales : Création d’un site web pour une résidence pour aînés (RPA), mettant en avant des fonctionnalités accessibles et informatives, adaptées à un public diversifié.3) Nouveaux services pour renforcer l’autonomieDans une optique de long terme, Cassiopea introduit de nouveaux services conçus pour rendre les entreprises autonomes dans la gestion de leurs outils numériques :- Formations sur mesure : En webmarketing et en création de sites web, adaptées aux besoins des équipes internes.- Maintenance proactive : Un service d’hébergement et de mises à jour pour garantir la performance et la sécurité des plateformes numériques.- Création de landing pages performantes : Destinées à maximiser les conversions et à répondre aux objectifs stratégiques des entreprises.- Pour 2025, une offre spéciale de conception web en construction et rénovation 4)Un engagement fort envers l’innovation localeCassiopea s’engage à contribuer au développement des PME et institutions locales en leur fournissant des outils modernes et des solutions personnalisées. Avec une connaissance approfondie des défis spécifiques à ces secteurs, l’agence agit comme un véritable partenaire pour ses clients.Cassiopea continue d'innover pour répondre aux besoins numériques des entreprises québécoises.Pour en savoir plus ou planifier un accompagnement, visitez https://cassiopea.ca ou contactez l’agence à info@cassiopea.ca.

