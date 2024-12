Factica y Almaviva redefinen el comercio internacional con tecnología de IA Lexica en una alianza estratégica

Transformando las operaciones de comercio internacional con la tecnología más avanzada del mercado.

BOGOTA, COLOMBIA, December 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- Factica, proveedor y socio certificado de soluciones de Inteligencia Artificial Semántica de Tecnología Lexica en Colombia, anuncia su nueva asociación estratégica con Almaviva, un actor importante en la industria de la integración logística. Esta colaboración busca transformar las operaciones de Almaviva con la tecnología más avanzada de IA, estableciendo nuevos estándares de eficiencia e innovación en la carga internacional. La plataforma produce datos que entienden el negocio desde su origen permitiendo la visibilidad completa del flujo financiero de las operaciones en tránsito y un control minucioso de los costos que afectan el margen de las operaciones.

La asociación integrará la plataforma digital TRACE que incorpora la inteligencia digital de la industria de Comercio Internacional, para optimizar y potenciar la gestión logística de Almaviva en múltiples frentes:

Control de la Operación End-to-End: Permite controlar la rentabilidad de las operaciones de principio a fin gestionando cambios e informando de manera permanente a todos los actores involucrados, mejorando significativamente la satisfacción en el servicio al cliente.

Optimización de Pricing: Es la administración dinámica de las tarifas en línea, con seguimiento en tiempo real de los cambios de precios, mejorando el control y la toma de decisiones financieras asociadas a las operaciones.

Trazabilidad y Tracking en Tiempo Real: Monitoreo de documentos, fechas, carga, costos e ingresos a lo largo de cada evento del proceso del negocio.

Gestión Documental: Automatización en la generación, clasificación y almacenamiento de documentos operativos, asegurando precisión y eficiencia administrativa.

La plataforma también garantiza el cumplimiento de normativas internacionales de documentación, facilitando el flujo de aprobaciones requeridas para la coordinación de servicios logísticos.

"Estamos emocionados de trabajar con Almaviva" dijo Lorena Gil, Gerente Comercial de Factica. "Nuestras soluciones de IA Semántica de Lexica están listas para redefinir cómo opera la logística en la industria de Comercio Internacional, llevando una eficiencia e inteligencia inigualable a las operaciones de Almaviva". Luisa Fernanda, directora del centro de aplicaciones, proyectos y servicios tecnológicos de Almaviva, agregó, "Esta asociación con Factica representa un avance significativo en nuestra estrategia de transformación digital. Estamos seguros de que su implementación de tecnología Lexica de IA no solo optimizará nuestras operaciones, sino que también nos permitirá servir mejor, más rápido y de manera más eficiente a nuestros clientes."

Beneficios clave de la asociación:

La automatización de los flujos de trabajo para mayor eficiencia operativa.

Mejora en la toma de decisiones mediante análisis de datos en tiempo real.

Reducción de costos y aumento en la rentabilidad.

Mayor satisfacción del cliente gracias a servicios más ágiles y confiables.

Mejor cumplimiento de las regulaciones internacionales de comercio.

La fase inicial de la asociación se centrará en integrar las soluciones de IA de Factica en los sistemas existentes de Almaviva, con una implementación completa prevista para finales de 2024.

Para más información sobre cómo aumentar la eficiencia de tus operaciones con Inteligencia Artificial, contacta a Factica: infocomercial@factica.com.co

Acerca de Factica:

Factica, pionero en el desarrollo e implementación de soluciones de IA semántica usando tecnología Lexica en Colombia. Con un enfoque en aplicaciones inteligentes y plataformas digitales componibles, Factica ha ayudado a numerosas empresas en las industrias de Comercio Internacional y la Logística a optimizar sus operaciones e impulsar la innovación. www.factica.com.co

Acerca de Almaviva:

Almaviva S.A., con más de 81 años de experiencia como integrador logístico en Colombia, proporciona un amplio portafolio de servicios e infraestructura logística adaptada a las necesidades del cliente. La empresa está presente en 26 ciudades del país, abarcando puertos marítimos, ciudades fronterizas y centros industriales y comerciales clave. Además, gestiona 45 Centros de Distribución y cuenta con más de 1,600 usuarios internos. www.almaviva.com.co

Acerca de Lexica:

Lexica, líder en IA Semántica, capacita a las empresas para construir software a partir del lenguaje natural, utilizando el conocimiento del negocio como código. Sus herramientas permiten la adaptación en tiempo real del software, permitiendo que se integre perfectamente con las necesidades diarias de tu negocio. Lexica empodera a las empresas para operar con mayor inteligencia, competitividad y capacidad de respuesta en los mercados dinámicos de hoy en día. www.lexicacorp.com.

Para consultas de prensa, por favor contacte a: infocomercial@factica.com.co

