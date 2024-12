«فيدسكولا» أول شركة من الشرق الأوسط تحقق تخصص «الإدارة المرنة واسعة النطاق» من Atlassian

نركز على تقديم أقصى قيمة في كل جانب من جوانب عملنا” — محمد غانم

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 2, 2024 / EINPresswire.com / -- حققت شركة "فيدسكولا" Vidscola إنجازا جديدا كأول شركة من الشرق الأوسط تحصل على التخصص المرموق في منهجية "أجايل" للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) من شركة Atlassian.يعزز هذا الإنجاز من سجل "فيدسكولا" الحافل بالنجاحات، ويزيدها تألقا بعد حصولها على لقب "أفضل شريك أعمال لعام 2023" من Atlassian.وتعزى نجاحات "فيدسكولا" إلى حد كبير إلى نهجها الفريد بالاعتماد على حلول Jira Align، وفريق الخبراء المتخصصين من Atlassian، والمدربين المرموقين في مجال "أجايل" Agile على مستوى كبار التنفيذيين.وأسفرت هذه الاستراتيجية عن نتائج استثننائية، بما في ذلك أول اعتماد حكومي لحلول Jira Align في المملكة العربية السعودية (الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات)، ومد أواصر التعاون مع المؤسسات الخاصة والحكومية التي تتطلع لتطوير قدراتها في إدارة محافظها، والتوسع في نطاق ممارسات "أجايل" داخليا.تتميز "فيدسكولا" بخبرتها العميقة في منهجيات "أجايل" ومجموعة أدوات Atlassian لتقديم خدمات استشارية مخصصة لدفع التحولات الجوهرية في الأعمال، ولا يقتصر نهج "فيدسكولا" في تقديم الخدمات على تحقيق الأهداف التقليدية، بل يتجاوزها للتركيز على تقديم قيمة حقيقية من خلال توجيه المؤسسات نحو اختيار وتطبيق أكثر أدوات واستراتيجيات "أجايل" فعالية.وتتسع نظرة خبراء "فيدسكولا" لتشمل المنظومة بكاملها، من المفهوم الأولي وحتى التطوير والتشغيل والملاحظات المتكررة، ليضمن ذلك الانتقال السلس إلى المرونة على نطاق واسع، ومن خلال التوصية وتخصيص أطر العمل والممارسات المثلى لـ"أجايل"، يتمكن عملاء "فيدسكولا" من تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي.في هذا الإطار، يقول محمد غانم، المدير العام لشركة فيدسكولا: "نحن نركز على تقديم أقصى قيمة في كل جانب من جوانب عملنا، وقد جعلنا هذا الالتزام مطلوبين من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الكبرى في الشرق الأوسط، وقد نفذنا مشاريع ناجحة مع Jira Align، ويعد حصولنا على على التخصص الفريد في منهجية "أجايل" للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) إنجازا كبيرا سيمكننا من مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا في الشرق الأوسط."تمثل "أجايل" وإدارة المحافظ أدوات حاسمة تعزز قدرة المؤسسات الكبيرة والهيئات الحكومية على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق نمو مستدام، ويضمن التركيز على التقييم المستمر للمحافظ، ودعم كل تدفق قيمة، تخصيص الاستثمارات التجارية للمبادرات الأكثر تأثيرا، وعندما تحظى المحافظ وتدفقات القيمة بالتركيز الاستراتيجي اللازم، فإنها لا تساهم فقط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، بل تضاعف من فرص النمو التجاري وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء، مما يخلق دورة مستدامة من النجاح.للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا عبر: support@vidscola.comنبذة عن فيدسكولا:تعد فيدسكولا الشركة الرائدة إقليميًا في تقديم خدمات التحول الشامل نحو Agile.منذ تأسيسها في عام 2011، أصبحت فيدسكولا الوجهة الأولى للخدمات المتكاملة للتحول نحو Agile. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التقييم والتخطيط والتنفيذ، باستخدام أدوات Atlassian عالية الجودة، لدعم عملائها في تحقيق أهدافهم. من مقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تُدير فيدسكولا عملياتها في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، وتخدم المؤسسات الطموحة في مختلف القطاعات الصناعية عبر منطقة

