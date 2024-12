今年圣诞节, 能在首都新加坡和赞美广场感受美妙气氛

首都新加坡 赞美广场 首都新加坡

SINGAPORE, SINGAPORE, December 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- 新加坡,2024年12月2日 - 今年圣诞节,新加坡两大标志性的娱乐景点 ——首都新加坡(Capitol Singapore)和赞美广场(CHIJMES),能感受圣诞期间的美妙气氛!从11月15日至12月25日,这两大地标将变为充满奇幻圣诞的节日乐园,等待着你们的探索。

位于繁华市中心的首都新加坡,一个高端购物中心,将带您穿越至一个洋溢着欧洲风情的圣诞奇幻世界。在这里,能漫步于热闹非凡的圣诞市集,挑选匠心独运的节日礼物,品尝诱人的节日美食,同时享受精彩的现场表演。特别值得一提的是,来自“新加坡之声”的合唱团将在璀璨夺目的舞台上为您带来美妙的歌唱表演,而来自厄瓜多尔的本土乐团SISAY也将带来令人心潮澎湃的安第斯音乐盛宴。

赞美广场,一个令人赞叹的新哥特式建筑和宁静庭院著称的历史地标,将继续在主草坪上举办庆祝活动。在这里,能欣赏到迷人的灯光投影表演,以及真人大小的降临节日历,整个12月期间提供15个独家节日优惠。此外,还有温馨的圣诞颂歌表演,包括特别的新加坡手语圣诞颂歌,为这个圣诞季增添一份特别的温暖。

首都新加坡,以其深厚的历史底蕴和优雅的建筑风格,为这个季节的庆祝活动提供了一个完美的舞台。这里不仅有令人振奋的圣诞音乐树表演,还有充满节日气氛的圣诞市集,提供琳琅满目的独特礼物和美味佳肴,以及唤起圣诞节魅力的装饰,成为每个人的圣诞购物和庆祝的终极目的地。

首都新加坡圣诞音乐树

12月1日至25日(每周五至周日及圣诞节当天) | 6.30pm*, 7.30pm, 8.30pm(每场30分钟) | Capitol Singapore, Outdoor Plaza

*6.30pm - 仅限指定日期

来自新加坡之声的精彩表演,以及 The Original Folks 的童谣表演,他们将演绎经典节日歌曲和歌曲,唤醒节日气氛。

Symphony 924咖啡馆音乐会

12月14日(星期六) | 1pm - 2pm | Arcade @ The Capitol Kempinski

沉浸在圣诞旋律中,欣赏年轻表演者演奏的经典乐器曲目。此外还可以参与Symphony 924 DJ主持的互动问答环节,并有机会获得特别的餐饮优惠。

SISAY乐队现场音乐表演

12月21日至22日 | 12pm, 1pm, 3pm, 4pm, 5pm, 5.45pm(每场30分钟) | Capitol Singapore, Outdoor Plaza

让SISAY这个来自厄瓜多尔的本土乐团演奏的传统与现代安第斯音乐的迷人旋律俘获你的心。

赞美广场,这座昔日的19世纪修道院,如今融合了传统韵味与现代风情,化身为庆祝节日的理想之地。这里的灯光投影秀以其鲜艳的色彩和节日图案为场地注入活力,营造出一种迷人的节日氛围。而那巨型的圣诞倒计时日历更是一大亮点,它不仅展示了赞美广场内一系列知名餐厅和精品店的独家美食与购物优惠,还为每一位访客带来了一份特别的期待与惊喜。在这里,每一步都是对传统与现代交融之美的探索,每一次转身都可能发现新的惊喜,赞美广场无疑是庆祝节日的完美之选。

圣诞灯光投影秀

12月1日至25日 | 7pm - 10pm(每30分钟一场,时长10分钟) | CHIJMES, Main Lawn

在赞美广场大厅的标志性立面上,充满活力的投影表演展示了经典的圣诞场景。让迷人的视觉效果吸引你,创造难忘的回忆,让你沉浸在这个神奇的季节。

巨型圣诞倒计时日历

12月1日至25日 | CHIJMES, Main Lawn

准备好度过充满兴奋的一个月,享受 15 项令人愉快的圣诞节日优惠和惊喜!每项优惠都将与赞美广场CHIJMES餐厅的促销和赠品相结合,让您的假日购物体验更加迷人。

NTU圣诞手语歌表演

12月14日 | 1pm – 2pm | CHIJMES, Main Lawn

能感受南洋理工大学福利服务俱乐部带来的温馨圣诞手语表演,展示通过手语翻译的颂歌。

CEFC颂歌

12月14日至15日 | 6.30pm - 7pm 和 7.30pm - 8pm | CHIJMES, Main Lawn

加入Covenant Evangelical Free Church(CEFC),通过音乐和歌唱心爱的圣诞歌曲为养老院和医院筹集资金。

消费即享免费照片打印

12月7日、14日、21日、25日 | 5pm - 10pm | CHIJMES, booth near Lei Garden

在赞美广场留下一个珍贵的圣诞时刻!单张收据消费满SGD 50 即可兑换免费的高品质即时照片打印。

在首都新加坡(Capitol Singapore)和赞美广场(CHIJMES),还有更多的活动和独家主题促销和优惠。以下是一些不容错过的亮点:

雪域奇缘

11月15日至12月25日 | 7pm -10pm(每30分钟一场,时长10分钟) | Capitol Singapore, Outdoor Plaza 和 CHIJMES, The Lawn

在户外降雪中,享受难忘、舒适的冬季体验!当您漫步在雪地中,当你在雪中漫步并沉浸在迷人的场景中时,别忘了和你爱的人一起合影留念,捕捉这个神奇的时刻。

圣诞快闪市集

12月1日至25日 | Capitol Singapore, Outdoor Plaza and CHIJMES, Main Lawn

快闪市集是你不二的选择,在这里能发现一系列独特的欧洲主题精选圣诞礼物和美食。

消费换取史努比盲盒

12月2日至12月22日 | 5pm - 10pm | CHIJMES, booth near Lei Garden

能带回家一个可爱的史努比收藏盲盒. 在11月15日至12月22日期间,在首都新加坡或赞美广场单张收据消费满SGD 80或以上即可兑换,送完即止。

巡游乐队

12月7日、8日、24日、25日 | 7pm – 7:45pm | 在CHIJMES和主草坪周围巡游

当您购物和用餐时,观看流动乐队表演圣诞热门歌曲,让节日气氛更加活跃!

在圣诞期间,首都新加坡和赞美广场还有为顾客提供的独家主题优惠。以下是一些不容错过的亮点:

首都新加坡

15 Stamford酒吧:60分钟互动节日鸡尾酒大师课

Ka-EN Grill & Sushi Bar:节日下午茶

赞美广场

Dew by Whitegrass:圣诞和新年前夕节日餐

Harry's:Harry's圣诞拼盘

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.