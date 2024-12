Tienda Esquipulas dévoile sa nouvelle boutique en ligne : l'artisanat mexicain et guatémaltèque à portée de clic

Logo Tienda Esquipulas

Tienda Esquipulas, artisanat d'Amérique centrale depuis 2002, lance son site repensé : collections uniques, services optimisés, et expérience enrichie.

PARIS, PARIS, FRANCE, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- L'enseigne parisienne Tienda Esquipulas, référence incontournable de l'artisanat d'Amérique centrale depuis 2002, annonce le lancement de la nouvelle version de sa plateforme e-commerce. Cette évolution numérique marque une étape significative dans l'histoire de cette boutique singulière, permettant désormais aux amateurs d'artisanat mexicain et guatémaltèque d'accéder à ses collections uniques depuis n'importe où.

Une expérience d'achat enrichie

La nouvelle interface du site www.esquipulas.fr offre une navigation intuitive et épurée, mettant en valeur la richesse des collections proposées. Les visiteurs peuvent désormais découvrir l'intégralité du catalogue en ligne, des ex-votos traditionnels aux créations contemporaines, en passant par les accessoires de mode et les objets de décoration.

Un pont entre tradition et modernité

Fondée par une passionnée native du Guatemala, Esquipulas se distingue par sa sélection minutieuse d'objets authentiques qui racontent une histoire. La boutique en ligne reflète parfaitement cette philosophie en proposant notamment une collection "Les temps modernes" qui met en avant des créations contemporaines comme les illustrations de l'artiste Citlali Souloumiac, intégrant une illustration du Mexique actuel dans sa dimension intersectionnelle et fluide.

Des services adaptés aux attentes des clients

Le nouveau site e-commerce place la satisfaction client au cœur de son dispositif avec :

- Une expédition rapide sous 48 à 72 heures

- Un système de paiement entièrement sécurisé

- Un service client personnalisé géré par des humains

- Une politique de retours et remboursements transparente

Une double présence physique à Paris

Parallèlement à son développement numérique, Esquipulas maintient ses deux adresses parisiennes dans le 18ème arrondissement :

- Le magasin historique au 20 rue Houdon, ouvert 7 jours sur 7

- La boutique-showroom au 39 rue Durantin, accessible du lundi au vendredi

Des collections exclusives à prix attractifs

La boutique en ligne propose aussi une sélection de "Coups de cœur" à prix réduits, permettant aux clients de découvrir l'univers d'Esquipulas à travers des pièces emblématiques comme les bracelets à l'effigie de la Vierge ou les jetés de lit traditionnels guatémaltèques.

Un engagement culturel fort

Cette nouvelle plateforme numérique s'inscrit dans la continuité de la mission d'Esquipulas : faire rayonner l'artisanat d'Amérique centrale en Europe. Chaque objet proposé est soigneusement sélectionné pour sa qualité artisanale et son authenticité, témoignant de la richesse culturelle du Mexique et du Guatemala.

Une sélection vivante et renouvelée

Le site présente régulièrement des nouveautés, comme en témoigne la dernière collection qui inclut des pièces délicates telles que des broches en forme d'oiseaux et des charms milagritos, perpétuant ainsi la tradition tout en répondant aux goûts contemporains.

Cette nouvelle version du site www.esquipulas.fr représente un tournant majeur pour cette enseigne parisienne qui, depuis plus de 20 ans, s'attache à faire découvrir les trésors artisanaux d'Amérique centrale. Elle permet désormais à un public plus large d'accéder à ces créations uniques, tout en préservant l'approche personnalisée et authentique qui fait la réputation d'Esquipulas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.