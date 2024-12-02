EBC金融集團攜手全球領袖出席紐約「We The Peoples」聯合國全球領導力頒獎晚宴

「We The Peoples 晚宴」旨在表彰推動聯合國永續發展目標進展的變革者，這一使命與 EBC 的願景緊密契合。 全球領袖與變革推動者齊聚於聯合國基金會「We The Peoples 晚宴」晚宴的舞台上，共同慶祝朝著更公平、更可持續世界的集體進步。 EBC 代表與全球領導人共同參加「We The Peoples晚宴」，重申對變革性夥伴關係及公平導向舉措的堅定承諾。

EBC 與全球變革者一同參加聯合國基金會的「We The Peoples 晚宴」，彰顯對公平、健康以及具有影響力的全球夥伴關係的堅定承諾。

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- 與全球領導人、遠見者及變革者共同參加了由聯合國基金會主辦的「We The Peoples」全球領導力頒獎晚宴，展現了其日益增長的全球影響力及對重要合作夥伴關係的承諾。這項盛譽的活動於2024年11月21日在紐約舉行，旨在表彰那些推動變革以實現更公平、更健康及更永續世界的個人和組織。代表EBC出席活動的有EBC金融集團（英國）執行長David Barrett以及EBC金融集團亞太區營運總監Samuel Hertz。

在「 We The Peoples 」晚宴上慶祝卓越領導力

每年，聯合國基金會舉辦「 We The Peoples 」全球領導力頒獎晚宴，旨在表彰在推動聯合國實現更和平、公平和可持續世界願景方面展現卓越領導力的個人和組織。此活動以《聯合國憲章》的開場白命名，旨在尊崇那些體現其創始人們，這些原則包括保護後代免受戰禍、重申對人權和平等權利的信念、確保正義與國際法，以及促進社會進步和發展。今年的晚宴匯聚了全球領導者、創新者和變革者，重點關注應對人類面臨的重大挑戰所需的關鍵行動。

2024年的獲獎者涵蓋多個領域，包括紐西蘭前總理傑辛達·阿德恩爵士（Rt Hon Dame Jacinda Ardern），因其富有同理心的領導風格及對婦女權利的倡導而獲得表彰；葛萊美獎得主及聯合國兒童基金會親善大使安吉麗克·基喬（Angélique Kidjo），因其對兒童權利的終身承諾而受到讚譽；《時代雜誌》執行長Jessica Sibley，因其創新的全球合作夥伴關係而獲獎；詩人和活動家阿曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），因其鼓舞人心的言辭而榮獲首屆團結力量獎；可可計畫創始人路易絲·馬布洛（Louise Mabulo），因其在永續農業方面的創新努力而受到認可；以及聯合國緊急救援隊，因其在危機應對中表現出的非凡同情心、勇氣和決心而獲得表彰。這些獲獎者代表了推動永續發展目標（SDG）及為所有人創造更光明未來的集體行動力量。

赫茲表示：「在EBC，我們堅信，在實現大目標之前，我們必須先做好事，利用我們的全球平台來應對當今世界所面臨的緊迫挑戰。”他提到，「我們與聯合國基金會合作的“聯合抗擊瘧疾”運動正是這一理念的體現，展現了有意義的合作如何能改變生活並動員社區取得進展。作為『我們人民』頒獎晚宴上獲獎者所做出的傑出工作的見證者，我們重申期望實現的目標，並承諾積極參與改善生活、減少系統性不平等，以及在全球範圍內產生持久的正面影響。」

加強抗擊瘧疾

EBC與「United to Beat Malaria」運動的合作始於2024年4月，旨在保護全球最脆弱的兒童和家庭免受瘧疾侵害。每年超過60萬人的生命因瘧疾而喪失，其中78%是1歲以下的兒童。EBC相信每個孩子都應有機會發揮其潛力，而這項重大的事業正體現了EBC的核心價值：誠信、尊重以及對其所服務社區的深刻責任。

自夥伴關係成立以來，EBC已經投入財政資源以支持瘧疾流行地區的預防和基本衛生服務。瘧疾對貧困地區的影響尤其嚴重，特別是在撒哈拉以南非洲，每年報告94%的病例。EBC的貢獻為服務不足的社區提供了重要的防疫工具，包括經過殺蟲劑處理的蚊帳和診斷套件。同時，EBC員工也積極參與宣傳和提高意識的活動，包括：

出席在華盛頓特區舉行的2024年聯合抗擊瘧疾領導力高峰會，David和赫茲與全球倡議者討論策略，並遊說國會增加抗擊瘧疾及支持可持續發展的資金。

參加“Move Against Malaria 5K”，這是一項全球性的活動，旨在把社區聚集在一起，為預防瘧疾籌集資金並提高人們的認識。

David表示：“我們非常榮幸能夠支持「United to Beat Malaria」運動，這項運動體現了可持續發展目標的精神。”他補充道：“在EBC，我們相信，作為一家金融機構，我們的工作必須超越市場和利潤，以應對瘧疾等全球性挑戰。參與這項工作是我們對於帶來真正且持久變革的事業所做的有意義貢獻的機會。”

這項活動提醒我們，夥伴關係在塑造更加公正和可持續的未來方面具有無可限量的力量。對於EBC而言，這是重申其對全球進步和合作承諾的良機。David強調：“今晚提醒我們，當組織和個人為了共同目標團結起來時，我們可以創造非凡的影響。”

隨著EBC持續擴大在全球金融中心的影響力，它始終堅守其使命，在卓越業務和創造更美好世界的真誠承諾之間找到平衡。

如需了解更多有關EBC金融集團企業社會責任計劃（包括“United to Beat Malaria”運動）的信息，請訪問 https://www.ebc.com/malaria

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

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