Coton Corail : L’artisanat local au service d’une consommation responsable

Maëva Deheaulme : Fondatrice de Coton Corail, l’élégance artisanale et écoresponsable

Une approche durable et artisanale qui transforme la façon de consommer les bougies, tout en soutenant la préservation des océans.

Nous ne proposons pas seulement une bougie. Nous offrons une façon de consommer différemment, avec élégance et conscience,” — Maëva Deheaulme

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Alors que la durabilité et la consommation responsable deviennent des priorités pour de nombreux consommateurs, Coton Corail, une entreprise montréalaise fondée en 2022 par Maëva Deheaulme, propose une nouvelle approche pour réinventer un objet du quotidien : la bougie. En combinant artisanat local et respect de l’environnement, cette jeune marque se distingue par son engagement à limiter les déchets grâce à un concept de bougies rechargeables.Un nouveau regard sur la bougie artisanaleLes bougies font partie intégrante de nos intérieurs, mais elles sont rarement pensées pour durer. En observant l’accumulation des pots inutilisés, souvent jetés après usage, Maëva Deheaulme a vu une opportunité d’innovation durable : des bougies conçues pour être rechargées et réutilisées, tout en préservant un haut niveau de qualité artisanale.Chaque bougie de Coton Corail est fabriquée à la main à Montréal, mettant en avant le savoir-faire local et des matériaux soigneusement sélectionnés. Les pots, uniques et faits main, sont conçus pour durer, tandis que les cires naturelles à base de coco ou de soja garantissent une combustion propre et non toxique, certifiée sans polluants.Un engagement environnemental au cœur de la marqueOriginaire de l’île de la Réunion, Maëva Deheaulme a grandi avec une profonde sensibilité pour les écosystèmes marins. Cet attachement s’est traduit par un partenariat avec Coral Gardeners, une organisation internationale dédiée à la restauration des récifs coralliens. Pour chaque bougie vendue, 10 % des bénéfices sont reversés à cette cause, permettant à chaque achat de contribuer directement à la préservation de la biodiversité marine.Des choix pensés pour les consommateurs modernesLe succès de Coton Corail repose également sur sa capacité à répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Les bougies sont personnalisables, avec un choix de pots artisanaux et de fragrances variées, comme Aiguille de Sapin et Genévrier ou Gin et Épinette . Cette flexibilité permet à chacun de trouver une bougie qui reflète son style et son ambiance préférée."Nous ne proposons pas seulement une bougie. Nous offrons une façon de consommer différemment, avec élégance et conscience," explique Maëva Deheaulme, fondatrice de Coton Corail.Une expérience locale et responsableEn mettant l’accent sur une production locale et des matériaux écologiques, Coton Corail s’inscrit dans une démarche globale visant à réduire son empreinte écologique tout en valorisant l’artisanat québécois. Cette approche trouve un écho particulier dans un contexte où de plus en plus de consommateurs souhaitent soutenir des entreprises alignées avec leurs valeurs.À propos de Coton CorailFondée en 2022, Coton Corail est une entreprise montréalaise spécialisée dans les bougies artisanales rechargeables. À travers des matériaux naturels et une fabrication locale, la marque combine esthétique, durabilité et engagement environnemental. En partenariat avec Coral Gardeners, Coton Corail soutient activement la restauration des récifs coralliens.Pour plus d’informations, visitez www.cotoncorail.com Contact presse :Maëva Deheaulmemaeva@cotoncorail.com+1 514-518-2113

