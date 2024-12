नेपालको प्रविधि उद्योगको प्रकाशमा - टेकबिहेमोथ्स २०२४ अवार्ड

BERLIN, BERLIN, GERMANY, December 2, 2024 / EINPresswire.com / -- तेस्रो वर्षको लागि, बर्लिन स्थित प्लेटफर्म टेकबिहेमोथ्स आफ्नो धेरै प्रत्याशित टेकबिहेमोथ्स २०२४ अवार्ड सुरु गर्दैछ, जसले ५५ देशहरूका सूचना प्रविधि उद्योगमा उत्कृष्टतालाई सम्मानित गर्दछ। यसले कम्पनीहरूलाई आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगमा विशेष स्थान बनाउनको लागि मेरिटोक्रेटिक तरिका प्रस्ताव गर्दछ।यो वर्ष, प्रविधि सेवा प्रदायकहरूले यस अवार्ड प्रति असाधारण चासो देखाएका छन्।महत्त्वपूर्ण समाचार यो हो कि २०२४ मा, नेपालबाट दोस्रो पटक कुनै सूचना प्रविधि सेवा प्रदायकले अवार्ड प्राप्त गर्दैछ। यहाँ २२ प्रविधि सेवा प्रदायकहरू छन्, जसले १२ सेवा क्षेत्रहरूलाई ओगटेका छन्, जस्तै वेब डिजाइन र वेब विकासदेखि मोबाइल एप विकास र ई-कमर्स विकाससम्म। यी कम्पनीहरूलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको प्रभावको आधारमा चयन गरिएको हो।टेकबिहेमोथ्स अवार्डले नेपालको प्रविधि उद्योगमा ठूलो महत्व राख्दछ। यसको प्रभाव निम्नानुसार रहेको छ:· नेपाललाई प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई बलियो बनाउँछ।· यसले नेपाली व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो क्षमता देखाउन अवसर प्रदान गर्दछ।· विदेशी लगानीकर्ता र ग्राहकहरूको ध्यान नेपालमा तान्दै नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्दछ।यो अवार्डको छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता र प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डमा आधारित छ। विशेषज्ञता र ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाको मूल्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ।टेकबिहेमोथ्स अवार्डले गुणस्तर र उपलब्धिका लागि विश्वासिलो मापदण्डको रूपमा स्थान पाएको छ। यी अवार्डहरूले ती कम्पनीहरूलाई उजागर गर्छन् जसले निरन्तर उत्कृष्टता प्रदान गर्छन्—चाहे त्यो नवप्रवर्तनात्मक समाधान होस्, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन होस्, वा ग्राहकसँग बलियो सम्बन्ध। नेपाली कम्पनीहरूको लागि , यो अवार्डले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र लगानीकर्ताहरूसँग दृश्यता बढाउन अवसर प्रदान गर्दछ। यसले कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी नवप्रवर्तकहरूको संजालमा सामेल गराउँदै उनीहरूको वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ।“नेपाल हाम्रो क्षेत्रीय मेरुदण्डहरू मध्ये एक हो, जहाँ उत्कृष्ट प्रविधि सेवा प्रदायकहरूको अत्यन्तै अनुकूल वातावरण छ। हामी नेपाललाई २०२४ टेक अवार्डमा समावेश गर्न पाउँदा निकै गर्व गर्छौं,” टेकबिहेमोथ्सका संस्थापक मार्सल सोबिएस्की भन्छन्। “यस वर्ष, हामीले नेपालका प्रविधि सेवा प्रदायकहरूबाट विश्वव्यापी रूपमा अपूर्व चासो देख्यौं। यो उत्कृष्टता र निरन्तरताको सम्मान हो।”

